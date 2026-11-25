Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης, στις 25 Νοεμβρίου 2026, στη Μαγούλα Αττικής, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αποθήκη εργοστασίου που περιείχε πλήθος παλετών. Το περιστατικό οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των αρχών ασφαλείας, οι οποίες προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα του οδικού δικτύου της περιοχής για την αντιμετώπιση του συμβάντος. Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, επεκτάθηκε ταχύτατα, καταστρέφοντας ολοσχερώς τις παλέτες.

Η εκδήλωση και η ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 25 Νοεμβρίου 2026, στον προαύλιο χώρο ενός εργοστασίου στη Μαγούλα Αττικής. Στο συγκεκριμένο σημείο φυλάσσονταν μεγάλες ποσότητες παλετών, οι οποίες, λόγω της εύφλεκτης φύσης τους, συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση των φλογών.

Η ταχύτητα με την οποία επεκτάθηκε η φωτιά ήταν τέτοια που οι παλέτες καταστράφηκαν ολοσχερώς σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το γεγονός αυτό κατέστησε επιτακτική την άμεση και δυναμική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων για τον περιορισμό της καταστροφής και την αποτροπή περαιτέρω κινδύνων για το εργοστάσιο και την ευρύτερη περιοχή.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και οι επιχειρήσεις κατάσβεσης

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποίησε σημαντικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα έσπευσαν στο σημείο της φωτιάς στη Μαγούλα. Η έγκαιρη άφιξη και η συντονισμένη δράση τους ήταν καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη του περιστατικού.

Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της πυρκαγιάς, αποτρέποντας την επέκτασή της σε άλλους χώρους του εργοστασίου ή σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Παρά τον περιορισμό της, η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται υπό έλεγχο, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν στο σημείο.

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις ρίψεις νερού, καθώς παραμένουν ενεργές εστίες καπνού ενδιάμεσα στα εύφλεκτα υλικά και τις καμένες παλέτες. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για την πλήρη κατάσβεση και την αποφυγή τυχόν αναζωπυρώσεων, διασφαλίζοντας ότι ο κίνδυνος έχει εκμηδενιστεί.

Μέτρα ασφαλείας και διακοπή κυκλοφορίας

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και για τη διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων, η Αστυνομία προχώρησε σε έκτακτα μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου της Μαγούλας.

Πιο συγκεκριμένα, η διακοπή της κυκλοφορίας αφορά την οδό Λουκά, από το ύψος της Εθνικής Οδού Ελευσίνας – Θηβών έως τη συμβολή της με την οδό Λεωνίδα Στάμου. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών αρχών και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κατάστασης.

Αδιευκρίνιστα τα αίτια και έναρξη έρευνας

Μέχρι αυτή τη στιγμή, οι λόγοι που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στην αποθήκη με τις παλέτες παραμένουν πλήρως αδιευκρίνιστοι. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία που να εξηγούν την αιτία του συμβάντος.

Ωστόσο, οι αρμόδιοι φορείς έχουν ήδη ανακοινώσει ότι πρόκειται να ξεκινήσουν τη σχετική έρευνα. Στόχος της έρευνας είναι η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά και ο εντοπισμός των αιτιών που την προκάλεσαν, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Newsit