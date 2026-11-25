Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης ανέλαβε μια νέα πρωτοβουλία με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεργασίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, διοργανώθηκε το πρώτο Sea Science Forum, το οποίο είχε ως κεντρικό θέμα «Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Θάλασσας». Η εκδήλωση συγκέντρωσε περισσότερους από 150 συμμετέχοντες, ενώ φιλοξένησε και 44 ομιλητές, αναδεικνύοντας τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές θάλασσες.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Forum, παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου της χώρας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως η επιστημονική κοινότητα, η Πολιτεία και οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται ενεργά στον τομέα της θαλάσσιας προστασίας.

Στόχοι και κεντρικές συζητήσεις του forum

Ο βασικός στόχος της νέας πρωτοβουλίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης είναι η δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεργασίας. Αυτό το πεδίο θα φέρει κοντά την επιστημονική κοινότητα, την Πολιτεία και τις οργανώσεις που έχουν ως αντικείμενο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια του Forum βρέθηκε η επιτακτική ανάγκη για συστηματικότερη καταγραφή της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επίσης, αναδείχθηκε η σημασία της αξιοποίησης των επιστημονικών δεδομένων, ώστε αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στη χάραξη δημόσιας πολιτικής. Ένα ακόμα κεντρικό θέμα ήταν η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις θάλασσές μας.

Κενά γνώσης και ανάγκη ενίσχυσης της έρευνας

Από τις έξι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, ένα από τα βασικά συμπεράσματα ήταν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά στη γνώση σχετικά με την πραγματική κατάσταση των ελληνικών θαλασσών. Αυτό διαπιστώνεται παρά την αξιοσημείωτη επιστημονική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα.

Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την περαιτέρω ενίσχυση της έρευνας, της χαρτογράφησης και των μηχανισμών παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η συστηματική συλλογή και ανάλυση δεδομένων κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη κατανόηση και προστασία των θαλασσών μας.

Δηλώσεις από το ίδρυμα Λασκαρίδη

Η εκτελεστική διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, κυρία Πέγκυ Ξηροταγάρου, επισήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει τόσο το απαραίτητο επιστημονικό δυναμικό όσο και την απαιτούμενη τεχνογνωσία. Αυτά τα στοιχεία είναι καθοριστικά για την αποτελεσματική προστασία των θαλασσών της χώρας.

Όπως ανέφερε η κυρία Ξηροταγάρου, το ζητούμενο πλέον είναι ο καλύτερος δυνατός συντονισμός των επιμέρους πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται. «Αυτό που χρειάζεται είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να μετατρέψουμε τη γνώση σε δράση. Αυτή ακριβώς είναι η φιλοδοξία του Sea Science Forum», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας.

Η συμβολή της πολιτείας και των επιστημόνων

Από την πλευρά της Πολιτείας, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριος Μανώλης Γραφάκος, υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της διασύνδεσης της επιστημονικής έρευνας με τη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών. Τόνισε ότι η επιστημονική γνώση πρέπει να αποτελεί τη βάση για τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

Στην ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού κόμβου γνώσης ειδικά για τις ελληνικές θάλασσες αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κύριος Πέτρος Βαρελίδης. Ο κύριος Βαρελίδης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στη συνεχή παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στη συγκέντρωση αξιόπιστων στοιχείων, τα οποία είναι θεμελιώδη για την προστασία.

Η σημασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης

Ιδιαίτερη βαρύτητα στις εργασίες του Forum είχαν οι παρεμβάσεις του προέδρου και διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, κυρίου Αριστομένη Καραγεώργη, καθώς και του ακαδημαϊκού κυρίου Κωνσταντίνου Συνολάκη. Αμφότεροι ανέδειξαν τη ζωτική σημασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Η επιστημονική τεκμηρίωση κρίνεται απαραίτητη για την πλήρη κατανόηση των μεταβολών που συντελούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον. Επιπλέον, είναι κρίσιμη για την αναγνώριση και την εκτίμηση των κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. Στη διοργάνωση συμμετείχε επίσης μια πρώην επίτροπος, η οποία συνέβαλε στις συζητήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki