Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ στην Αυστραλία ανακοίνωσαν την ανακάλυψη ενός νέου υποτύπου κατάθλιψης, ο οποίος φαίνεται να έχει άμεση σχέση με το εσωτερικό βιολογικό ρολόι του ανθρώπου. Αυτή η σημαντική διαπίστωση ενδέχεται να προσφέρει εξηγήσεις για την περιορισμένη ανταπόκριση ορισμένων ασθενών στις καθιερωμένες αντικαταθλιπτικές θεραπείες. Παράλληλα, ανοίγει νέους δρόμους για την ανάπτυξη πιο εξατομικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Η «κιρκάδια κατάθλιψη» και ο ρυθμός του οργανισμού

Ο νέος αυτός τύπος κατάθλιψης ονομάστηκε «κιρκάδια κατάθλιψη», καθώς συνδέεται στενά με τον κιρκάδιο ρυθμό του ανθρώπινου οργανισμού. Ο κιρκάδιος ρυθμός αποτελεί τον φυσικό κύκλο διάρκειας περίπου 24 ωρών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση βασικών λειτουργιών του σώματος.

Μεταξύ των λειτουργιών που ρυθμίζει ο κιρκάδιος ρυθμός περιλαμβάνονται ο κύκλος του ύπνου, η εγρήγορση και οι διακυμάνσεις στα επίπεδα ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό British Journal of Psychiatry, υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτής της σύνδεσης.

Τα δεδομένα της αυστραλιανής μελέτης

Οι επιστήμονες που διεξήγαγαν την έρευνα ανέλυσαν εκτενή κλινικά και γενετικά δεδομένα. Τα στοιχεία προήλθαν από περισσότερους από 10.000 Αυστραλούς πολίτες, οι οποίοι είχαν λάβει διάγνωση κατάθλιψης. Η αξιοποίηση των πληροφοριών έγινε μέσω της εθνικής ερευνητικής πρωτοβουλίας «Australian Genetics of Depression Study».

Από το σύνολο των συμμετεχόντων, διαπιστώθηκε ότι 2.604 άτομα, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 25% του δείγματος, εμφάνιζαν σαφείς ενδείξεις κιρκάδιας κατάθλιψης. Η έρευνα εστίασε κυρίως σε άτομα που έπασχαν από σοβαρή, υποτροπιάζουσα ή επίμονη μορφή της νόσου, αναζητώντας κοινά χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασθενών

Οι ασθενείς που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία εμφάνιζαν συγκεκριμένα και διακριτά χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά ήταν η αυξημένη πιθανότητα να παρουσιάζουν εποχικές διακυμάνσεις στα καταθλιπτικά τους συμπτώματα, με την ένταση της νόζου να μεταβάλλεται ανάλογα με την εποχή του χρόνου.

Επιπλέον, κατά τις περιόδους επιδείνωσης της κατάστασής τους, παρατηρήθηκε ότι κοιμούνταν περισσότερες ώρες από το σύνηθες. Ωστόσο, παρά τον παρατεταμένο ύπνο, ξυπνούσαν συχνά με αίσθημα εξάντλησης, γεγονός που υποδηλώνει διαταραχή στην ποιότητα του ύπνου τους. Συχνά, οι συγκεκριμένοι ασθενείς χαρακτηρίζονταν από βραδινό χρονότυπο, δηλαδή είχαν την τάση να παραμένουν ξύπνιοι μέχρι αργά το βράδυ και να ξυπνούν αργότερα μέσα στην ημέρα.

Εντονότερα συμπτώματα και γενετικές προδιαθέσεις

Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν δεν περιορίζονταν μόνο στις συνήθειες του ύπνου. Στα άτομα με κιρκάδια κατάθλιψη, η έναρξη της νόσου συχνά εκδηλωνόταν σε μικρότερη ηλικία σε σύγκριση με άλλους τύπους κατάθλιψης. Τα συμπτώματα που παρουσίαζαν μπορούσαν να είναι εντονότερα, περιλαμβάνοντας αυξημένα επίπεδα αυτοκτονικού ιδεασμού.

Παράλληλα, υπήρχε μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης μανιακών συμπτωμάτων σε αυτή την ομάδα ασθενών. Η γενετική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε έδειξε επίσης μια προδιάθεση για την ανάπτυξη φλεγμονωδών και καρδιαγγειακών διαταραχών. Επιπλέον, εντοπίστηκε προδιάθεση για νευροαναπτυξιακές παθήσεις, όπως η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ).

Η αποτελεσματικότητα των θεραπειών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η διαπίστωση των ερευνητών ότι τα συνήθη αντικαταθλιπτικά φάρμακα ενδέχεται να είναι λιγότερο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων σε αυτούς τους ασθενείς. Αυτό το εύρημα ενισχύει την ανάγκη για την ανάπτυξη νέων ή την προσαρμογή υπαρχουσών θεραπευτικών στρατηγικών.

Η αναγνώριση αυτού του υποτύπου κατάθλιψης και η σύνδεσή του με τον κιρκάδιο ρυθμό ανοίγει τον δρόμο για πιο στοχευμένες και εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των πασχόντων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis