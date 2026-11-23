Η American Cancer Society (ACS) δημοσίευσε στις 12 Νοεμβρίου 2026 νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του προστάτη, οι οποίες αποτελούν την πρώτη επικαιροποίηση από το 2010. Οι οδηγίες αυτές καθορίζουν πότε το PSA θεωρείται παθολογικό ανάλογα με την ηλικία των ανδρών. Την ανάλυση των νέων συστάσεων πραγματοποίησαν καθηγητές ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες από την American Cancer Society

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες της American Cancer Society (ACS) για τον έλεγχο του καρκίνου του προστάτη δημοσιεύτηκαν στο CA Cancer J Clin στις 12 Νοεμβρίου 2026. Πρόκειται για την πρώτη επικαιροποίηση που πραγματοποιεί η ACS από το 2010, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στον τρόπο προσέγγισης του προσυμπτωματικού ελέγχου.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη οδηγία αποτελεί κατευθυντήρια οδηγία κλινικής πρακτικής της ACS και όχι αποτελέσματα κλινικής μελέτης ή απόφαση του FDA. Η βάση της είναι μια συστηματική ανασκόπηση των υφιστάμενων δεδομένων, καθώς και μια μελέτη μοντελοποίησης που ανατέθηκε ειδικά για αυτόν τον σκοπό, προκειμένου να διαμορφωθούν οι πιο επικαιροποιημένες συστάσεις.

Πότε το PSA θεωρείται παθολογικό

Σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες, η τιμή του PSA θεωρείται παθολογική όταν είναι ίση ή μεγαλύτερη από 3,0 ng/mL για άνδρες ηλικίας 45 έως 69 ετών. Για τους άνδρες ηλικίας 70 έως 74 ετών, το PSA θεωρείται παθολογικό όταν η τιμή του είναι ίση ή μεγαλύτερη από 6,5 ng/mL.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οποιαδήποτε παθολογική τιμή PSA πρέπει να επιβεβαιωθεί με επανάληψη της εξέτασης. Η επανεξέταση συνιστάται να γίνεται σε διάστημα δύο εβδομάδων έως τριών μηνών μετά την αρχική μέτρηση, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια του αποτελέσματος.

Επεξηγήσεις από καθηγητές του ΕΚΠΑ

Τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες ανέλαβαν να αναλύσουν και να εξηγήσουν τρεις διακεκριμένοι καθηγητές ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», που ανήκει στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Πρόκειται για την Παθολόγο Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, την Παθολόγο – Ογκολόγο Δρ. Μαρία Καπαρέλου και τον τ. Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Θάνο Δημόπουλο. Οι ειδικοί αυτοί παρείχαν τις απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με τις συστάσεις της American Cancer Society, τονίζοντας τα βασικά σημεία που πρέπει να προσέχουν οι άνδρες ανά ηλικία.

Συστάσεις και περιορισμοί του ελέγχου

Η American Cancer Society κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη που προκύπτουν από τον προσυμπτωματικό έλεγχο με PSA υπερτερούν των πιθανών βλαβών. Ωστόσο, η οδηγία αυτή δεν αφορά άνδρες που έχουν ήδη διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη, ούτε άνδρες που φέρουν κληρονομικό σύνδρομο, όπως το BRCA2, για τους οποίους ισχύουν διαφορετικά πρωτόκολλα.

Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται πλήρως και με σαφήνεια τόσο για τα οφέλη όσο και για τους περιορισμούς, αλλά και τις πιθανές βλάβες που μπορεί να προκύψουν από τον έλεγχο με PSA. Επιπλέον, για τον καρκίνο χαμηλού κινδύνου, αρχικά πρέπει να προτείνεται η ενεργητική παρακολούθηση ως επιλογή, αντί της άμεσης θεραπείας.

Όρια ηλικίας και ο ρόλος της δακτυλικής εξέτασης

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος με PSA δεν συνιστάται για άνδρες από την ηλικία των 75 ετών και μετά. Επίσης, δεν προτείνεται όταν το προσδόκιμο ζωής ενός ατόμου εκτιμάται ότι είναι κάτω από 10 χρόνια. Για την ηλικιακή ομάδα των 70 έως 74 ετών, η ισορροπία μεταξύ οφέλους και βλάβης από τον έλεγχο παραμένει αβέβαιη, κάτι που απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση.

Όσον αφορά τη δακτυλική εξέταση από το ορθό, οι νέες οδηγίες αναφέρουν ότι δεν συνιστάται ως κύρια εξέταση ελέγχου για τον καρκίνο του προστάτη. Ωστόσο, οι ουρολόγοι διατηρούν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε βιοψία εφόσον διαπιστώσουν ύποπτα ευρήματα κατά τη δακτυλική εξέταση ή αν παρατηρηθεί πολύ αυξημένη τιμή PSA.

Με πληροφορίες από: Topontiki