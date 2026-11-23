Ελληνικό κρασί των 15 ευρώ διακρίθηκε στα 100 καλύτερα του κόσμου

Μια σπουδαία διεθνή διάκριση για τον ελληνικό αμπελώνα κατέκτησε πρόσφατα ένα οικονομικό ελληνικό λευκό κρασί, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει ανάμεσα σε χιλιάδες ετικέτες από όλο τον πλανήτη. Πρόκειται για τη Μαλαγουζιά «Χελώνες» 2025, η οποία προέρχεται από το Κτήμα Άλφα και φέρει την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη «Φλώρινα». Το κρασί συμπεριλήφθηκε στη φετινή ετήσια λίστα «Wine Spectator Top 100», αποτελώντας τη μοναδική ελληνική ετικέτα που κατάφερε να εισέλθει στην τελική εκατοντάδα.

Μια σημαντική διεθνής αναγνώριση

Η επιλογή της λίστας του κορυφαίου αμερικανικού οινικού περιοδικού «Wine Spectator» προέκυψε έπειτα από μια εκτεταμένη διαδικασία τυφλών γευσιγνωσιών. Συνολικά, δοκιμάστηκαν περίπου 11.000 κρασιά από κάθε γωνιά του κόσμου, με τη Μαλαγουζιά «Χελώνες 2025» να καταλαμβάνει την 59η θέση.

Η ελληνική ετικέτα απέσπασε βαθμολογία 91/100, γεγονός που υπογραμμίζει την υψηλή της ποιότητα. Η επιλογή των συντακτών του Wine Spectator δεν βασίζεται αποκλειστικά στη βαθμολογία, αλλά συνεκτιμά παράγοντες όπως η σχέση ποιότητας-τιμής, η διαθεσιμότητα του κρασιού στην αγορά και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του.

Προσιτή τιμή και υψηλή ποιότητα

Η διάκριση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς το κόστος της φιάλης. Σε μια λίστα όπου συχνά περιλαμβάνονται αρκετά ακριβά κρασιά, η ελληνική πρόταση διατίθεται στην εγχώρια αγορά σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Μέσω ηλεκτρονικών καβών και e-markets, η Μαλαγουζιά «Χελώνες 2025» κυμαίνεται μόλις από 13 έως 16 ευρώ. Αυτό αποδεικνύει ότι η κορυφαία ποιότητα μπορεί να παραμένει προσβάσιμη στο ευρύ κοινό, καθιστώντας το κρασί μια εξαιρετική επιλογή για τους λάτρεις του οίνου.

Η προέλευση και η καλλιέργεια

Το κρασί προέρχεται από το αμπελοτόπι «Χελώνες», μια έκταση που βρίσκεται σε υψόμετρο 670 μέτρων στο οροπέδιο του Αμυνταίου. Η περιοχή προσφέρει μια μοναδική θέα στο όρος Βόρας, συμβάλλοντας στις ιδιαίτερες συνθήκες καλλιέργειας.

Η καλλιέργεια της Μαλαγουζιάς σε αυτό το αμπελοτόπι ξεκίνησε το 1997, χάρη στις προσπάθειες του οινολόγου Άγγελου Ιατρίδη και του αμπελουργού Μάκη Μαυρίδη. Ακολούθησαν διαδοχικές φυτεύσεις και αναδιαρθρώσεις, οι οποίες διαμόρφωσαν έναν αμπελώνα με μέση ηλικία πρέμνων τα 16 έτη, εξασφαλίζοντας την ποιότητα του καρπού.

Η διαδικασία οινοποίησης και τα γευσιγνωστικά χαρακτηριστικά

Η οινοποίηση της Μαλαγουζιάς «Χελώνες 2025» πραγματοποιείται σε ανοξείδωτες δεξαμενές, όπου η θερμοκρασία ελέγχεται αυστηρά. Το κρασί παραμένει για δύο μήνες σε επαφή με τις λεπτές οινολάσπες του, με τακτική ανάδευση, μια διαδικασία που συμβάλλει στην πολυπλοκότητα του χαρακτήρα του.

Στην αξιολόγησή της, η συντακτική ομάδα του Wine Spectator στάθηκε τόσο στη δομή όσο και στον αρωματικό πλούτο του κρασιού. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη γευσιγνωστική σημείωση του περιοδικού, πρόκειται για ένα κρεμώδες και πολυεπίπεδο κρασί με ελαφρύ σώμα, το οποίο διακρίνεται για τη ζωηρή, λεμονάτη οξύτητά του.

Στη γεύση του ξεχωρίζουν νότες από γκουάβα, πεπόνι και βερίκοκο, πλαισιωμένες από αρώματα αγιοκλήματος, φλούδας μανταρινιού και θυμαριού. Στην επίγευση, το κρασί αφήνει μια διακριτική αίσθηση ορυκτότητας, ολοκληρώνοντας την εμπειρία γευσιγνωσίας με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis