Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έχει αποφασίσει να αλλάξει ταχύτητα στην άσκηση των καθηκόντων του, θέτοντας ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την Αθήνα και τις γειτονιές της. Αυτή η προσέγγιση, η οποία αποτελεί, όπως αναφέρεται, απαραβίαστη λαϊκή εντολή, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για το πολιτικό του μέλλον. Το τελευταίο διάστημα, ο κ. Δούκας εμφανίζεται περισσότερο παρεμβατικός, διεκδικητικός και αποφασισμένος να αναμετρηθεί με προβλήματα που χρονίζουν στην πρωτεύουσα.

Η στρατηγική «Πρώτα η Αθήνα» και οι παρεμβάσεις στις γειτονιές

Ο Χάρης Δούκας επιδιώκει να υπενθυμίσει ότι, πέρα από τις εσωκομματικές ισορροπίες στο ΠΑΣΟΚ, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις συζητήσεις για την Κεντροαριστερά, η Αθήνα και οι γειτονιές της αποτελούν την κορυφαία προτεραιότητα. Από την Κυψέλη και τη Γκράβα, μέχρι τα Εξάρχεια, τα Πετράλωνα και την Πλάκα, ο δήμαρχος επιχειρεί να διαμορφώσει την εικόνα μιας δημοτικής αρχής που δεν περιορίζεται σε απλή διαχείριση.

Αντιθέτως, η δημοτική αρχή, υπό την ηγεσία του, διεκδικεί ενεργά λύσεις, δεν διστάζει να συγκρουστεί όταν κρίνεται απαραίτητο και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Αυτή η προσέγγιση σηματοδοτεί μια σαφή αλλαγή στην τακτική του δημάρχου, με έμφαση στην άμεση δράση και την επίλυση των καθημερινών ζητημάτων.

Πολιτική σύγκρουση και ανοιχτοί λογαριασμοί

Η αντεπίθεση του δημάρχου Αθηναίων αποκτά πλέον σαφέστερα χαρακτηριστικά πολιτικής σύγκρουσης. Η πρόσφατη, εξαιρετικά σκληρή αντιπαράθεση με τον προκάτοχό του, Κώστα Μπακογιάννη, σχετικά με το ζήτημα της Λυσικράτους, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας δυναμικής. Επιπλέον, τα όσα προηγήθηκαν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, αναφορικά με τον ρόλο της αυτοδιοίκησης, δείχνουν ότι ο κ. Δούκας δεν σκοπεύει να περιοριστεί σε τυπικές διαφωνίες μεταξύ δημοτικής αρχής και αντιπολίτευσης.

Ο Χάρης Δούκας σηκώνει το γάντι και ανοίγει λογαριασμούς, όχι μόνο με τον προκάτοχό του, αλλά και με τη «γαλάζια» κυριαρχία στην Αυτοδιοίκηση. Κυρίως, όμως, η σύγκρουση αυτή στοχεύει σε όποια παθογένεια είχε καθηλώσει την Αθήνα τα προηγούμενα χρόνια, επιδιώκοντας να ανατρέψει κατεστημένες καταστάσεις και να φέρει αλλαγές στην πόλη.

Η περίπτωση της Κυψέλης και οι ζημιές από το Μετρό

Η κατάσταση στην Κυψέλη αποτελεί ίσως την πιο χαρακτηριστική περίπτωση της παρεμβατικής πολιτικής του δημάρχου. Οι σοβαρές ζημιές που υπέστησαν πολυκατοικίες της περιοχής από τις εργασίες της Γραμμής 4 του Μετρό, καθώς και η ανασφάλεια που βίωσαν εκατοντάδες κάτοικοι, έφεραν τον δήμαρχο στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης του προβλήματος.

Ο κ. Δούκας δεν περιορίστηκε σε απλές διαμαρτυρίες, αλλά προχώρησε σε συγκεκριμένες ενέργειες, προσφεύγοντας στην Εισαγγελία. Απαίτησε εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων και άσκησε πίεση στο υπουργείο Υποδομών για την καταβολή αποζημιώσεων και τον καθορισμό ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος αποκατάστασης των ζημιών. Αφού κατάφερε να πιέσει την ΜΕΤΡΟ ΑΕ, τουλάχιστον για τις βασικές παραδοχές του προβλήματος, η σύγκρουση έχει πλέον μεταφερθεί στην ανάγκη μετεγκατάστασης των κατοίκων για λόγους ασφαλείας. Αυτή η εξέλιξη θεωρείται χειροπιαστή, παρόλο που το πρόβλημα απέχει ακόμη από την οριστική του επίλυση.

Διαχείριση κρίσης στη Γκράβα και επαναλειτουργία σχολείων

Αντίστοιχα, στην περιοχή της Γκράβας, όπου η ανησυχία για πιθανή διαρροή φυσικού αερίου είχε οδηγήσει στο κλείσιμο του σχολικού συγκροτήματος, ο δήμαρχος Χάρης Δούκας ανέλαβε την ευθύνη της διαχείρισης της κρίσης. Επέμεινε στους ενδελεχείς τεχνικούς ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Μετά τους απαραίτητους ελέγχους, ο κ. Δούκας εισηγήθηκε την επαναλειτουργία των σχολείων, επιτρέποντας την επιστροφή χιλιάδων μαθητών στις αίθουσες. Η επιτυχής διαχείριση αυτού του ιδιαίτερα ευαίσθητου ζητήματος δημόσιας ασφάλειας αποτέλεσε μια ουσιαστική επιτυχία για τη δημοτική αρχή.

Παρεμβάσεις στα Εξάρχεια για το εργοτάξιο του Μετρό

Στην περιοχή των Εξαρχείων, ο δήμαρχος επέλεξε να σταθεί στο πλευρό των κατοίκων που διαμαρτύρονται για την πολύμηνη ταλαιπωρία που υφίστανται εξαιτίας του εργοταξίου του Μετρό. Με παρέμβασή του προς την αρμόδια αρχή, ο δήμαρχος έδειξε την υποστήριξή του στους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους λόγω των εργασιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki