Η παραδοσιακή αντίληψη ότι δύο άνθρωποι που αγοράζουν το ίδιο προϊόν την ίδια στιγμή στο ίδιο κατάστημα θα συναντήσουν την ίδια τιμή, αρχίζει να αμφισβητείται. Η ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με την τεράστια ποσότητα προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται καθημερινά, επιτρέπει στους αλγορίθμους να αναλύουν σε πραγματικό χρόνο την καταναλωτική συμπεριφορά εκατομμυρίων ανθρώπων.

Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για ένα πολύ πιο σύνθετο σύστημα τιμολόγησης. Πλέον, το ερώτημα δεν περιορίζεται στο αν ένα προϊόν θα ακριβύνει λόγω αυξημένης ζήτησης, αλλά επεκτείνεται στην εκτίμηση του πόσο είναι διατεθειμένος να πληρώσει ένας συγκεκριμένος καταναλωτής, προσαρμόζοντας ανάλογα την προσφορά ή ακόμα και την τιμή που εμφανίζεται στην οθόνη του.

Η νέα εποχή των εξατομικευμένων τιμών

Η τεχνολογία επιτρέπει πλέον στις επιχειρήσεις να εκτιμούν με μεγάλη ακρίβεια την προθυμία πληρωμής του κάθε καταναλωτή ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές, από ένα Big Mac μέχρι ξενοδοχεία, εισιτήρια και διάφορες αγορές, μπορούν να διαμορφώνονται με βάση τα προσωπικά δεδομένα και τη συμπεριφορά του κάθε ατόμου.

Οι αλγόριθμοι αναλύουν συνεχώς δεδομένα, επιτρέποντας την προσαρμογή των προσφορών και των τιμών σε ένα επίπεδο που ξεπερνά την απλή αντίδραση στις γενικές συνθήκες της αγοράς. Η δυνατότητα αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο που οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται και βιώνουν την αγοραστική τους εμπειρία.

Η περίπτωση των McDonald’s στις ΗΠΑ

Η συζήτηση γύρω από τις εξατομικευμένες τιμές αναζωπυρώθηκε έντονα τις τελευταίες ημέρες στις ΗΠΑ. Αφορμή στάθηκε η αποκάλυψη του Reuters, σύμφωνα με την οποία τα McDonald’s χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη για να παρέχουν συστάσεις τιμολόγησης στα περίπου 14.000 αμερικανικά εστιατόριά τους.

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης επεξεργάζεται εκατομμύρια συναλλαγές, καθώς και δεδομένα της τοπικής αγοράς, με στόχο να υπολογίσει ποια τιμή μπορεί να είναι η πιο αποτελεσματική για κάθε συγκεκριμένη περιοχή. Ως αποτέλεσμα, δύο καταστήματα της ίδιας αλυσίδας, ακόμα και αν βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, είναι δυνατόν να εφαρμόζουν διαφορετικές τιμές. Αυτό οφείλεται στο ότι λειτουργούν σε διαφορετικές αγορές, με διαφορετικά επίπεδα ανταγωνισμού, κόστους λειτουργίας και καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Η αντίδραση της McDonald’s

Η ίδια η McDonald’s αντέδρασε με έντονο τρόπο στο δημοσίευμα που την αφορούσε. Η εταιρεία υποστήριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιεί δεν καθορίζει την τιμή ενός Big Mac. Επίσης, διευκρίνισε ότι το σύστημα δεν μεταβάλλει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο και δεν λαμβάνει αποφάσεις για το πόσο θα πληρώσει ένας συγκεκριμένος πελάτης.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της εταιρείας, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης έχει ως ρόλο να παρέχει απλώς συστάσεις σε επίπεδο καταστήματος. Την τελική απόφαση για το αν θα ακολουθήσουν αυτές τις συστάσεις την λαμβάνουν οι ανεξάρτητοι franchisees, δηλαδή οι ιδιοκτήτες των δικαιοδόχων καταστημάτων.

Από το dynamic pricing στο personalized pricing

Οι καταναλωτές είναι εξοικειωμένοι εδώ και χρόνια με το λεγόμενο dynamic pricing, ή δυναμική τιμολόγηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η τιμή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας αλλάζει κυρίως επειδή έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες της αγοράς. Για παράδειγμα, ένα αεροπορικό εισιτήριο μπορεί να κοστίζει 100 ευρώ το πρωί και 160 ευρώ το βράδυ, ή ένα ξενοδοχείο να διπλασιάζει την τιμή του όταν η ζήτηση αυξάνεται σημαντικά.

Αντίστοιχα, εφαρμογές μετακίνησης μπορούν να ενεργοποιούν υψηλότερες χρεώσεις όταν επικρατεί βροχόπτωση ή όταν χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν ταυτόχρονα αυτοκίνητο μετά το τέλος μιας συναυλίας. Ωστόσο, το personalized pricing, ή εξατομικευμένη τιμολόγηση, προχωρά ένα βήμα παραπέρα. Σε αυτή την περίπτωση, η τιμή ή η προσφορά μπορεί να διαμορφώνεται με βάση την εκτιμώμενη προθυμία πληρωμής του κάθε μεμονωμένου καταναλωτή, σηματοδοτώντας μια ευρύτερη αλλαγή που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην παγκόσμια αγορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki