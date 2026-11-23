Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε με «διπλό» από τη Χετάφε και συνεχίζει τις «υψηλές πτήσεις»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έφυγε με ένα εμφατικό «διπλό» από την έδρα της Χετάφε, επικρατώντας με 3-0 για τη 13η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος. Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε παρουσιάστηκε αποφασισμένη να μην χάσει άλλο έδαφος στην κούρσα του τίτλου, πραγματοποιώντας μια πειστική εμφάνιση που της επέτρεψε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Η εμφατική νίκη και η μάχη του τίτλου

Οι «ροχιμπλάνκος» επικράτησαν με άνεση της Χετάφε, αφήνοντας πίσω τους τις διαδοχικές ήττες που είχαν υποστεί από την Μπάγερν Μονάχου και την Μπαρτσελόνα. Με αυτή τη νίκη, η Ατλέτικο Μαδρίτης έφτασε τους 31 βαθμούς, διατηρώντας την τρίτη θέση στη βαθμολογία της La Liga.

Η διαφορά της από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα ανέρχεται στους πέντε βαθμούς, ενώ βρίσκεται δύο βαθμούς πίσω από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η αποφασιστικότητα της ομάδας να συνεχίσει την καταδίωξη των δύο μεγάλων της Ισπανίας ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Το πρώτο ημίχρονο και τα δύο γκολ

Η Χετάφε προσπάθησε να αιφνιδιάσει τους φιλοξενούμενους στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, δημιουργώντας δύο τελικές προσπάθειες με τους Τεράτς και Αθόν. Ωστόσο, η Ατλέτικο ήταν αυτή που βρήκε πρώτη τον δρόμο προς τα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ στο 10ο λεπτό.

Συγκεκριμένα, ο Άλβαρες τροφοδότησε τον Άλεξ Μπαένα, ο οποίος με ένα δυνατό, συρτό σουτ έξω από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στη γωνία του τερματοφύλακα Σόρια, διαμορφώνοντας το 0-1. Το γκολ αυτό έδωσε ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους «ροχιμπλάνκος», οι οποίοι άρχισαν να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο.

Η υπεροχή της Ατλέτικο καρποφόρησε ξανά στο 30ό λεπτό. Ο Άλβαρες εκτέλεσε κόρνερ και ο τερματοφύλακας της Χετάφε, Σόρια, πραγματοποίησε άστοχη έξοδο, αδυνατώντας να απομακρύνει την μπάλα. Ο Τζόνι Καρντόσο εκμεταλλεύτηκε το λάθος και από κοντινή απόσταση διαμόρφωσε το 0-2.

Νωρίτερα, ο Σόρια είχε πραγματοποιήσει σημαντικές επεμβάσεις, αποκρούοντας πλασέ του Άλβαρες στο 13' και απειλές του Αργεντινού επιθετικού στο 18'. Επίσης, στο 19' ο Σόρια σταμάτησε διαδοχικά τις προσπάθειες των Χάντσκο και Λε Νορμάν, δείχνοντας την ετοιμότητά του παρά το τελικό αποτέλεσμα.

Ο έλεγχος στο δεύτερο μέρος και το τελικό σκορ

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο προπονητής της Ατλέτικο, Ντιέγκο Σιμεόνε, προχώρησε σε αλλαγή, περνώντας τον Λι Κανγκ-Ιν στη θέση του Καρντόσο. Η Ατλέτικο συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα, διατηρώντας την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Στο 54ο λεπτό, ο Νοτιοκορεάτης Λι Κανγκ-Ιν απείλησε με ένα δυνατό σουτ, ενώ τρία λεπτά αργότερα, στο 57', ο Μπαένα αστόχησε από πλεονεκτική θέση, έπειτα από μια ωραία συνεργασία με τον Άλβαρες. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις, με τον Αλεχάντρο Γκριμάλδο να προσθέτει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, εκτελώντας εύστοχα ένα πέναλτι.

Η Οσασούνα επέστρεψε στις νίκες, η Μάλαγα στον πάτο

Στο μεταξύ, η Οσασούνα κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά από τρεις αγωνιστικές, επικρατώντας εντός έδρας της Μάλαγα με 1-0. Το νικητήριο γκολ για την Οσασούνα σημείωσε ο Μπούντιμιρ στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης.

Μετά από αυτή την ήττα, η Μάλαγα παρέμεινε στον πάτο της βαθμολογίας της La Liga, αποτελώντας τη μοναδική ομάδα στην κατηγορία που δεν έχει καταφέρει να σημειώσει νίκη φέτος.

Η Ρασίνγκ Σανταντέρ «βλέπει» Ευρώπη

Τέλος, η Ρασίνγκ Σανταντέρ σημείωσε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της, επικρατώντας με 3-2 εντός έδρας της Σοσιεδάδ. Οι νεοφώτιστοι πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων στα πρώτα λεπτά του αγώνα, με τον Ζαμπίρι να σκοράρει στο 6ο και στο 8ο λεπτό.

Οι Βάσκοι της Σοσιεδάδ κατάφεραν να ισοφαρίσουν με γκολ των Ογιαρθάμπαλ στο 45+1' και Γκέδες στο 60ό λεπτό. Ωστόσο, ο Κανάλες διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με πέναλτι στο 68', χαρίζοντας τη νίκη στην Ρασίνγκ Σανταντέρ, η οποία πλέον «βλέπει» Ευρώπη.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta