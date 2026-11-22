Ένας 49χρονος αρχιμανδρίτης, ο οποίος φέρεται να ιερουργεί σε πολιτεία των ΗΠΑ, αναζητείται από τις ελληνικές αρχές για την εμπλοκή του σε κύκλωμα διακίνησης πλαστών έργων τέχνης στην Αττική. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη στους Αμπελόκηπους ένας 44χρονος, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης αξίας 1,7 εκατ. ευρώ, διακεκριμένη απάτη και παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο συλληφθείς φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό του αρχιμανδρίτη, τον οποίο παρουσιάζει ως τον «εγκέφαλο» του κυκλώματος.

Η σύλληψη του 44χρονου και η αποκάλυψη του κυκλώματος

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από μία καταγγελία που έφτασε στους αστυνομικούς μέσω email. Η καταγγελία ανέφερε ότι σε ηλεκτρονική πλατφόρμα είχαν αναρτηθεί προς πώληση δύο πίνακες που αποδίδονταν στον ζωγράφο Γιώργο Μπουζιάνη, οι οποίοι φέρονταν να είναι πλαστοί και να συνοδεύονται από ψευδή πιστοποιητικά γνησιότητας.

Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, προέκυψε ότι τα συγκεκριμένα έργα ενδέχεται να αποτελούσαν μέρος ευρύτερης δραστηριότητας κατασκευής και διακίνησης πλαστών έργων τέχνης, με τη χρήση πλαστών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων γνησιότητας. Έτσι, στις 21 Νοεμβρίου 2026, έξω από το μετρό «Αμπελόκηποι», συνελήφθη ο 44χρονος, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε ως ενεργούμενο μέλος για λογαριασμό του αρχιμανδρίτη.

Οι αρχές εντόπισαν συνολικά 35 έργα τέχνης που αποδίδονταν σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, καθώς και δεκάδες χρυσές λίρες και πολύτιμους λίθους. Εάν τα έργα αυτά ήταν αυθεντικά, η συνολική τους αξία θα άγγιζε τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Το προφίλ του 49χρονου αρχιμανδρίτη

Ο 49χρονος αρχιμανδρίτης είναι Έλληνας πολίτης, γεννημένος σε περιοχή στα δυτικά της Αθήνας, στην Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ανήκει στην επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς εδώ και πάνω από μία δεκαετία έχει αποταχθεί από τις μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου είχε ξεκινήσει την ιερατική του πορεία. Τα τελευταία πολλά χρόνια έχει ενταχθεί στις τάξεις των Παλαιοημερολογιτών, αν και υπάρχουν αναφορές ότι έχει ξηλωθεί και από αυτούς.

Ο αρχιμανδρίτης φέρεται να βρίσκεται πλέον στις ΗΠΑ, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν η παρουσία του εκεί οφείλεται σε ιερατικούς λόγους ή σε άλλες δραστηριότητες. Οι ελληνικές αρχές τον αναζητούν για την εμπλοκή του στην υπόθεση των πλαστών έργων τέχνης.

Η εμπλοκή σε «ροζ σκάνδαλο» στην Αυστραλία

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του 49χρονου απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης. Πριν από τρία χρόνια, το όνομά του, τόσο το κανονικό όσο και το ιερατικό, είχε εμπλακεί σε δημοσιεύματα του αυστραλιανού Τύπου για διπλή ζωή και ένα «ροζ σκάνδαλο». Σύμφωνα με όσα είχαν γραφτεί τότε, ο αρχιμανδρίτης φέρεται να διατηρούσε προφίλ σε εφαρμογές γνωριμιών μεταξύ ανδρών, ανταλλάσσοντας φωτογραφικό και «ροζ» υλικό και κλείνοντας ραντεβού.

Τα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι προκειμένου να έχει πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές, χρησιμοποιούσε χρήματα που δίνονταν ως δωρεές στον ναό όπου ιερουργούσε, κυρίως από ηλικιωμένους. Τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για συναντήσεις σε περιοχές της Αυστραλίας, έξω από τη Μελβούρνη.

Οι καταγγελίες και οι αρνήσεις

Σύμφωνα με αυστραλιανά δημοσιεύματα, υπήρχε και φωτογραφικό υλικό, καθώς και «ροζ» υλικό που αντάλλασσε ο αρχιμανδρίτης. Μάλιστα, είχε διεξαχθεί και έρευνα από ντετέκτιβ για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία θεωρήθηκε ιερατικό παράπτωμα. Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι «ανώτερος κληρικός, που απέκτησε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από δωρεές ευλαβών ενοριτών, ζει διπλή ζωή, συναντώντας άνδρες μέσω της εφαρμογής για ομοφυλόφιλους Grindr».

Ο ίδιος τότε είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή του στη συγκεκριμένη υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι είχε πέσει θύμα επιτήδειου που χρησιμοποίησε φωτογραφίες του χωρίς να τις έχει στείλει ο ίδιος. Η εφημερίδα The Advertiser παρέθετε φωτογραφίες από διαλόγους του εν λόγω αρχιμανδρίτη με άγνωστους άνδρες μέσα στη συγκεκριμένη εφαρμογή γνωριμιών. Στο προφίλ που φέρεται να διατηρούσε, κανόνιζε ραντεβού, αναφέροντας ωστόσο ως καταγωγή του ότι ήταν Ιταλός. Η ομογενειακή εφημερίδα «Νέος Κόσμος» της Μελβούρνης είχε δημοσιεύσει σχετικό ρεπορτάζ, αναφέροντας ότι ο εν λόγω κληρικός είχε τεθεί σε προσωρινή αργία, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit