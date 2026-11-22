Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, τα δύο μικρά αδελφάκια που εντοπίστηκαν μόνα τους σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων της Θεσσαλονίκης, θα παραμείνουν στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου. Τα παιδιά, ένα αγόρι δύο ετών και ένα κορίτσι τριών ετών, συριακής καταγωγής, βρίσκονται σε καλή κατάσταση υγείας, ωστόσο η παραμονή τους στο νοσοκομείο κρίνεται απαραίτητη για την προστασία τους. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ του Σαββάτου, οδηγώντας στη σύλληψη της μητέρας τους και του συντρόφου της για έκθεση ανηλίκων.

Η παραμονή στο Ιπποκράτειο για προστασία

Τα δύο ανήλικα αδέλφια, ηλικίας δύο και τριών ετών, τα οποία είναι συριακής καταγωγής, φιλοξενούνται στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, βρίσκονται στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων, όπου και θα περάσουν το βράδυ της Κυριακής 22 Νοεμβρίου, συμπληρώνοντας το δεύτερο βράδυ παραμονής τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα παιδιά είναι σε καλή κατάσταση και δεν αντιμετωπίζουν κανένα ζήτημα υγείας που να υπαγορεύει την παραμονή τους για ιατρικούς λόγους. Η φιλοξενία τους στο νοσοκομείο γίνεται για φύλαξη και προστασία, μέχρι να ληφθούν οι απαραίτητες νομικές αποφάσεις από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με την περαιτέρω διαδρομή τους και το πού θα συνεχίσει η διαβίωσή τους.

Ο εντοπισμός των παιδιών μετά από κλήση στην άμεση δράση

Η υπόθεση ήρθε στο φως το βράδυ του Σαββάτου, 21 Νοεμβρίου, όταν στις 23:15 ένας κάτοικος της περιοχής των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη ειδοποίησε την Άμεση Δράση της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο πολίτης ανέφερε ότι άκουγε κλάμα παιδιών από τις 17:00 το απόγευμα, για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που προκάλεσε την ανησυχία του.

Οι γείτονες δεν είχαν στοιχεία επικοινωνίας με τους ενοίκους του διαμερίσματος, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί πρόσφατα στην πολυκατοικία. Έτσι, η πληροφορία που μεταφέρθηκε στην Ελληνική Αστυνομία οδήγησε τους αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης να σπεύσουν στο σημείο για να διερευνήσουν την κατάσταση.

Η επέμβαση της αστυνομίας και η κατάσταση του διαμερίσματος

Φτάνοντας στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί, ύστερα από συνεννόηση με εισαγγελέα, ζήτησαν εισαγγελική εντολή για να εισέλθουν. Ανησυχώντας για την ασφάλεια των παιδιών, προχώρησαν στην παραβίαση της πόρτας του διαμερίσματος, το οποίο βρισκόταν σε πολυκατοικία στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Μπαίνοντας στον χώρο, οι αστυνομικοί αντίκρισαν τα δύο μικρά παιδιά να κλαίνε. Το εσωτερικό του διαμερίσματος περιγράφηκε ως ιδιαίτερα ατημέλητο, με χαμηλό επίπεδο υγιεινής, γεμάτο σκουπίδια και πεταμένα αντικείμενα, γεγονός που επιβεβαίωσε τις αρχικές ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων.

Η σύλληψη της μητέρας και του συντρόφου της

Λίγη ώρα αργότερα, αφότου οι αστυνομικοί είχαν ήδη επιληφθεί των μικρών παιδιών, εμφανίστηκαν η 22χρονη μητέρα τους και ο 25χρονος σύντροφός της. Η μητέρα είναι συριακής καταγωγής, ενώ ο σύντροφός της είναι παλαιστινιακής καταγωγής και διέμενε μαζί της στο εν λόγω διαμέρισμα.

Οι δύο ενήλικες εμφανίστηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου οι αρχές έκριναν ανεπαρκείς τις εξηγήσεις που έδωσαν για την απουσία τους και την εγκατάλειψη των παιδιών. Κατόπιν αυτού, προχώρησαν στη σύλληψή τους με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

Οι επόμενες ενέργειες των αρχών

Αφού φρόντισαν τα παιδιά, οι αστυνομικοί τα μετέφεραν αρχικά στην αρμόδια υπηρεσία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας. Από εκεί, και πάλι με εισαγγελική εντολή, τα δύο αδελφάκια οδηγήθηκαν στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου για προστασία και φύλαξη.

Η παραμονή τους στο νοσοκομείο είναι προσωρινή, καθώς οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να αποφασίσουν πού και υπό ποιες συνθήκες θα συνεχίσουν να ζουν τα δύο αδελφάκια, διασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για την ανάπτυξή τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos