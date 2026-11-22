Έκτακτη ρύθμιση για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στο Πέραμα τίθεται σε ισχύ, καθώς η ζημιά στον αγωγό της ΕΥΔΑΠ δεν έχει ακόμη επιδιορθωθεί. Η δημοτική αρχή της περιοχής, σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό, την Περιφέρεια Αττικής και την Τροχαία, ανακοίνωσε ότι τα οχήματα θα διέρχονται από τις πύλες Φ1 και Φ3 του Ναυστάθμου.

Η ρύθμιση αφορά τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, από τις 05:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, και κρίνεται αναγκαία λόγω των εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης της μεγάλης βλάβης στον αγωγό.

Η σοβαρή βλάβη στον αγωγό της ΕΥΔΑΠ

Η πόλη του Περάματος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, εξαιτίας μιας σοβαρής θραύσης στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ. Ο συγκεκριμένος αγωγός είναι ζωτικής σημασίας, καθώς μεταφέρει τα λύματα ολόκληρης της πόλης προς τον Ακροκέραμο Ψυττάλεια.

Η βλάβη εντοπίζεται στην περιοχή του Ικονίου, επί της κεντρικής Λεωφόρου Δημοκρατίας του Περάματος. Ο Δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος εξήγησε ότι το μέγεθος της ζημιάς είναι τέτοιο που απαιτεί εκσκαφή σε βάθος 5 μέτρων και διάμετρο 10 μέτρων, με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η κυκλοφορία στην περιοχή.

Έκτακτη ρύθμιση κυκλοφορίας

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η βλάβη και για τη διευκόλυνση των οδηγών, η δημοτική αρχή του Περάματος προχώρησε σε έκτακτη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Αυτή η ρύθμιση, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό, την Περιφέρεια Αττικής και την Τροχαία, αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση της περιοχής κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, τα οχήματα θα έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται και να εξέρχονται προς και από το Πέραμα και τη Σαλαμίνα, χρησιμοποιώντας τις πύλες Φ1 και Φ3 του Ναυστάθμου.

Η παρέμβαση του δημάρχου και η έγκριση του Πολεμικού Ναυτικού

Για να καταστεί δυνατή η διέλευση των οχημάτων μέσω του Ναυστάθμου, ο Δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, επικοινώνησε με τον Διοικητή του Ναυστάθμου, Αντιναύαρχο Στέφανο Σαρή. Ο Δήμαρχος αιτήθηκε τη διέλευση των πολιτών με τα Ι.Χ. οχήματά τους μέσω του Ναυστάθμου για τα επόμενα 24ωρα, αίτημα που εγκρίθηκε από την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού.

Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση των οδηγών κατά τις ώρες και ημέρες που οι εργασίες αποκατάστασης του αγωγού θα βρίσκονται σε εξέλιξη, προσφέροντας μια εναλλακτική διαδρομή και αποφεύγοντας τον εγκλωβισμό στην περιοχή.

Οι ειδικές διαδρομές μέσω του Ναυστάθμου

Για όσους κατευθύνονται προς Πέραμα και Σαλαμίνα, η είσοδος θα γίνεται από την Πύλη Φ1. Αυτό αφορά τους οδηγούς που προέρχονται από τη Λεωφόρο Σχιστού, τον Σκαραμαγκά, το Αιγάλεω ή την Εθνική Οδό. Θα εισέρχονται ελεύθερα μέσα από το φυλάκιο Φ1 στον Σκαραμαγκά, με κατεύθυνση προς το τέρμα του Περάματος.

Για την έξοδο από το Πέραμα, οι οδηγοί Ι.Χ. με προορισμό την Ελευσίνα, την Αθήνα, το Αιγάλεω και το Χαϊδάρι θα διέρχονται από την πύλη Φ3, η οποία βρίσκεται στο ύψος του παλαιού κοιμητηρίου Περάματος. Από εκεί, θα εξέρχονται από την πύλη Φ1 στον Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Σχιστού, αποφεύγοντας έτσι τον εγκλωβισμό στη μονή είσοδο-έξοδο της πόλης. Για την είσοδο και έξοδο των οχημάτων απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας των οδηγών στα φυλάκια.

Επιπρόσθετα μέτρα και διάρκεια

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημάρχου Περάματος, Γιάννη Λαγουδάκου, για όσο διάστημα απαιτηθεί μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του αγωγού, θα υπάρχει ενισχυμένη παρουσία της Τροχαίας στην κεντρική λεωφόρο του Περάματος. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την επίβλεψη των μέτρων.

Επιπλέον, θα εφαρμοστεί περιορισμός στην κίνηση των βαρέων φορτηγών της COSCO, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί περαιτέρω η επιβάρυνση του οδικού δικτύου και να διευκολυνθούν οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης.

Με πληροφορίες από: Newsit