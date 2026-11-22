Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 22 Νοεμβρίου 2026 η κλήρωση με αριθμό 3148 του Τζόκερ, προσελκύοντας το ενδιαφέρον χιλιάδων παικτών σε όλη τη χώρα. Το έπαθλο για την πρώτη κατηγορία, που αφορά πέντε σωστές προβλέψεις αριθμών και τον αριθμό Τζόκερ, ανερχόταν σε τουλάχιστον 1.600.000 ευρώ. Οι τυχεροί αριθμοί ανακοινώθηκαν, ωστόσο, στην κορυφαία κατηγορία σημειώθηκε τζακ ποτ, μεταφέροντας το μεγάλο ποσό στην επόμενη κλήρωση.

Οι αριθμοί που κέρδισαν στην κλήρωση 3148

Στην κλήρωση Τζόκερ Allwyn, που διεξήχθη την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, οι αριθμοί που κληρώθηκαν και αναδείχθηκαν ως τυχεροί ήταν οι εξής: 3, 25, 28, 35, 45. Ο επιπλέον αριθμός, ο οποίος αποτελεί τον αριθμό Τζόκερ, ήταν ο 8. Αυτοί οι αριθμοί καθορίζουν τα αποτελέσματα για τους παίκτες που συμμετείχαν στην κλήρωση της συγκεκριμένης ημέρας.

Η ανακοίνωση των αριθμών έγινε το βράδυ της Κυριακής, λίγο μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, δίνοντας τέλος στην αγωνία των συμμετεχόντων που είχαν συμπληρώσει τα δελτία τους με την ελπίδα να κερδίσουν τα σημαντικά χρηματικά έπαθλα που προσέφερε η κλήρωση.

Τζακ ποτ και το ποσό της επόμενης κλήρωσης

Στην πρώτη κατηγορία του Τζόκερ, η οποία απαιτεί πέντε σωστούς αριθμούς και τον αριθμό Τζόκερ (5+1 επιτυχίες), σημειώθηκε τζακ ποτ. Αυτό σημαίνει ότι κανένας παίκτης δεν κατάφερε να προβλέψει σωστά και τους έξι αριθμούς, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί να μεταφερθεί στην επόμενη κλήρωση. Το έπαθλο για την κλήρωση της Κυριακής ανερχόταν αρχικά σε τουλάχιστον 1,6 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που χαρακτηρίστηκε ως «πολλά λεφτά».

Μετά το τζακ ποτ, το ποσό που θα μοιραστεί στην επόμενη κλήρωση έχει αυξηθεί και θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Η επόμενη κλήρωση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Επισημαίνεται ότι το ελάχιστο εγγυημένο έπαθλο για την πρώτη κατηγορία του Τζόκερ ανέρχεται πλέον σε 1.000.000 ευρώ (μικτά). Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότεροι από ένας νικητές σε αυτή την κατηγορία, το ποσό κατανέμεται ισόποσα μεταξύ τους.

Τα έπαθλα στις υπόλοιπες κατηγορίες επιτυχιών

Πέρα από την πρώτη κατηγορία, το Τζόκερ προσφέρει σημαντικά έπαθλα και σε άλλες κατηγορίες επιτυχιών, δίνοντας ευκαιρίες για κέρδη σε περισσότερους παίκτες. Στη δεύτερη κατηγορία, η οποία αφορά πέντε σωστές προβλέψεις αριθμών χωρίς τον αριθμό Τζόκερ, το έπαθλο διαμορφώνεται σε 100.000 ευρώ (μικτά) για κάθε νικητή. Για αυτή την κατηγορία, υπάρχει ένα ανώτατο συνολικό ποσό καταβολής, το οποίο φτάνει τα 2.000.000 ευρώ.

Εάν ο αριθμός των νικητών στη δεύτερη κατηγορία ξεπεράσει τους 20, τότε το συνολικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων ευρώ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ όλων των επιτυχόντων. Αυτή η ρύθμιση διασφαλίζει ότι τα κέρδη κατανέμονται δίκαια, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παικτών που κατάφεραν να πετύχουν πέντε σωστούς αριθμούς.

Τρόποι συμμετοχής και πρόγραμμα κληρώσεων

Οι παίκτες του Τζόκερ έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις κληρώσεις με ευκολία, επιλέγοντας ανάμεσα σε δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι η φυσική κατάθεση του δελτίου τους σε οποιοδήποτε από τα πλησιέστερα καταστήματα Allwyn, τα οποία λειτουργούν σε ολόκληρη την επικράτεια. Ο δεύτερος τρόπος είναι η διαδικτυακή συμμετοχή, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας allwyn.gr, όπου μπορούν να συμπληρώσουν και να καταθέσουν το δελτίο τους από οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκονται, εξοικονομώντας χρόνο και προσπάθεια.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος και σε ομαδικά δελτία, μια επιλογή που είναι διαθέσιμη τόσο στα φυσικά σημεία πώλησης της Allwyn όσο και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται τρεις φορές την εβδομάδα, συγκεκριμένα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, με την ώρα διεξαγωγής να είναι σταθερά στις 22:00. Η προθεσμία για την κατάθεση των δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30 κάθε ημέρα κλήρωσης, ενώ οι συμμετέχοντες μπορούν να ελέγχουν τα αποτελέσματα και να ενημερώνονται για τις κληρώσεις μέσω των επίσημων υπηρεσιών της Allwyn.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis