Ένα οικογενειακό δράμα αποκαλύφθηκε το βράδυ του Σαββάτου (21/11/26) στους Αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης, όταν δύο μικρά παιδιά, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, εντοπίστηκαν μόνα τους σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Τα αδελφάκια σπάραζαν στο κλάμα για ώρες, κινητοποιώντας τις αρχές μετά από τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση. Οι γονείς τους, που εμφανίστηκαν αργότερα, συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

Τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση και η άφιξη των αρχών

Η αποκάλυψη του περιστατικού έγινε μετά από ένα τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση Θεσσαλονίκης. Στις 23:15 το βράδυ του Σαββάτου (21/11/26), οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν για έντονα παιδικά κλάματα που ακούγονταν από ένα διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους. Ο άνθρωπος που κάλεσε ανέφερε ότι τα παιδάκια έκλαιγαν ασταμάτητα από τις 17:00 το απόγευμα.

Άμεσα, περιπολικό της Άμεσης Δράσης έσπευσε στο σημείο. Οι αστυνομικοί πλησίασαν την πόρτα του διαμερίσματος και διαπίστωσαν ότι μέσα βρίσκονταν παιδιά που έκλαιγαν γοερά. Προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί τους, ωστόσο οι προσπάθειές τους δεν απέδωσαν κανένα αποτέλεσμα.

Η παραβίαση της πόρτας και η εικόνα μέσα στο διαμέρισμα

Οι γείτονες της πολυκατοικίας δήλωσαν στους αστυνομικούς ότι δεν γνώριζαν τους ενοίκους του συγκεκριμένου διαμερίσματος, καθώς είχαν εγκατασταθεί πρόσφατα στην περιοχή και δεν διέθεταν κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή να ανοίξει η πόρτα του διαμερίσματος.

Παρά τις τηλεφωνικές κλήσεις σε αρκετούς κλειδαράδες, δεν βρέθηκε κάποιος διαθέσιμος για να ανταποκριθεί άμεσα. Τα λεπτά περνούσαν και τα κλάματα των παιδιών γίνονταν ολοένα πιο έντονα. Μπροστά στο ενδεχόμενο να κινδυνεύει η ζωή τους, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να παραβιάσουν την πόρτα και να εισέλθουν στο διαμέρισμα.

Μπαίνοντας, αντίκρισαν δύο μικρά αδερφάκια, ένα κοριτσάκι 4 ετών και ένα αγοράκι 2 ετών, να κλαίνε γοερά. Η κατάσταση μέσα στο διαμέρισμα ήταν ιδιαίτερα άσχημη, καθώς το αγοράκι ήταν λερωμένο με ακαθαρσίες, ενώ το πάτωμα του σπιτιού ήταν γεμάτο σκουπίδια, ρούχα και διάφορα αντικείμενα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ακαταλληλότητας για τη διαβίωση των ανηλίκων.

Άμεση φροντίδα και μεταφορά των παιδιών

Οι αστυνομικοί, μόλις μπήκαν στο διαμέρισμα, φρόντισαν αμέσως τα δύο παιδιά. Άλλαξαν την πάνα του δίχρονου αγοριού, του φόρεσαν καθαρά ρούχα και στη συνέχεια μετέφεραν τα δύο αδέρφια στο Τμήμα Δίωξης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων.

Η άμεση παρέμβαση των αρχών ήταν κρίσιμη για την ασφάλεια και την ευημερία των μικρών παιδιών, τα οποία είχαν μείνει μόνα τους για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα ακατάλληλο περιβάλλον.

Η εμφάνιση των γονέων και οι συλλήψεις

Λίγη ώρα μετά τη μεταφορά των παιδιών στο αστυνομικό τμήμα, εμφανίστηκαν η 22χρονη μητέρα τους και ο 25χρονος σύντροφός της. Πρόκειται για μια 22χρονη από τη Συρία και έναν 25χρονο από την Παλαιστίνη.

Οι εξηγήσεις που έδωσαν στις Αρχές δεν κρίθηκαν επαρκείς. Ως εκ τούτου, συνελήφθησαν και οι δύο με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης για να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.

Η τύχη των ανήλικων αδελφών

Με εντολή του Εισαγγελέα Ανηλίκων, τα δύο αδελφάκια μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Εκεί θα φιλοξενηθούν και θα λάβουν την απαραίτητη φροντίδα, μακριά από το επικίνδυνο περιβάλλον στο οποίο βρέθηκαν.

Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση παρέμβαση σε περιπτώσεις όπου η ασφάλεια και η ευημερία των παιδιών τίθενται σε κίνδυνο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit