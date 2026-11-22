Ένας 17χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ομάδα έξι ανηλίκων στην πλατεία Αγίου Θωμά στου Γουδή. Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου (21/11), όταν ο νεαρός δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει σοβαρά να χάσει το μάτι του. Οι γονείς του θύματος έχουν ήδη καταθέσει μήνυση, ενώ οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι.

Η επίθεση στην πλατεία Αγίου Θωμά

Σύμφωνα με την μαρτυρία του 17χρονου, η επίθεση ξεκίνησε όταν «ήρθαν έξι άτομα, μας περικύκλωσαν και έλεγαν πως υπάρχει ένα πρόβλημα με τον φίλο μας». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ακολούθησε «τσαμπουκάς» και στη συνέχεια δέχτηκε ένα σπρώξιμο και μια γροθιά στο μάτι.

Όπως περιέγραψε ο νεαρός, μετά την αρχική επίθεση, «μπήκαν όλοι μαζί και άρχισαν να με χτυπούν». Οι ανήλικοι δράστες, εκτός από τις γροθιές, χρησιμοποίησαν και κλωτσιές, προσπαθώντας να σπρώξουν τον 17χρονο στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου, όπου εκείνη τη στιγμή περνούσαν αυτοκίνητα. Επιπλέον, επιχείρησαν να του αρπάξουν τα χρήματα που είχε επάνω του.

Σοβαρές σωματικές βλάβες και απόπειρα ληστείας

Οι συνέπειες του ξυλοδαρμού ήταν ιδιαίτερα σοβαρές για τον 17χρονο. Από την επίθεση, ο νεαρός κινδύνεψε να χάσει το μάτι του, ενώ η μητέρα του ανέφερε πως «του είχε πέσει όλο το μάτι, έσπασε η μύτη του». Η ίδια τόνισε ότι «του κάνανε τεράστια ζημιά και χωρίς λόγο».

Η μητέρα του θύματος δήλωσε επίσης ότι ο γιος της δεν ανταπέδωσε τα χτυπήματα, καθώς «δεν σήκωσε χέρι σε κανένα από τα παιδιά γιατί έτσι τον έχουμε μεγαλώσει». Οι δράστες, μετά την πράξη τους, «κοκορευόντουσαν», σύμφωνα με τον 17χρονο.

Η αγωνία της κοπέλας και η παρέμβαση γιατρού

Στο περιστατικό ήταν παρούσα και η κοπέλα του 17χρονου, η οποία περιέγραψε την αγωνία της. «Άρχισαν να μας απειλούν. Εγώ “πάγωσα”, μου ήρθε κρίση πανικού, δεν μπορούσα να ουρλιάξω», ανέφερε. Προσπάθησε να χωρίσει τους ανηλίκους, αλλά δεν τα κατάφερε.

Η κοπέλα εξέφρασε τους φόβους της για την ασφάλειά της, δηλώνοντας: «Φοβάμαι. Φοβάμαι να κυκλοφορώ έξω». Η ανησυχία της επεκτείνεται και στο σχολικό περιβάλλον, καθώς οι δράστες «πηγαίνουν στο γυμνάσιο που είναι δίπλα στο λύκειο που πάω εγώ».

Μετά την επίθεση, ένας γιατρός που κατοικεί στην περιοχή προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στον 17χρονο. Στη συνέχεια, ο νεαρός διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για περαιτέρω περίθαλψη.

Μήνυση και αναζήτηση δραστών

Οι γονείς του 17χρονου θύματος προχώρησαν στην κατάθεση μήνυσης για τον άγριο ξυλοδαρμό. Μέχρι στιγμής, οι έξι ανήλικοι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι και αναζητούνται από τις αρχές. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ιδίως λόγω της βίας και της ανηλικότητας των εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από: Topontiki