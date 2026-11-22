Επεισοδιακή καταδίωξη έλαβε χώρα το Σάββατο (21/11) στην Αττική, με μια 51χρονη οδηγό να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η περιπέτεια ξεκίνησε στη Δάφνη και ολοκληρώθηκε στη λεωφόρο Συγγρού με τη σύλληψη της γυναίκας, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική με εισαγγελική εντολή. Η οδηγός κατηγορείται για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, έχοντας αγνοήσει τα σήματα των αστυνομικών και πραγματοποιήσει επικίνδυνους ελιγμούς.

Η αρχή της καταδίωξης στη Δάφνη

Η αφετηρία της καταδίωξης εντοπίζεται στη συμβολή των οδών Χρήστου Μιχαλόπουλου και Βύρωνος, στην περιοχή της Δάφνης. Εκεί, η 51χρονη γυναίκα είχε σταθμεύσει το ασημί Opel Corsa της. Περίοικοι, εκτιμώντας ότι η οδηγός βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης, ειδοποίησαν άμεσα την Ελληνική Αστυνομία.

Στο σημείο έφτασαν αρχικά δύο περιπολικά. Στο οπτικό υλικό που προβλήθηκε την Κυριακή (22/11) σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων, καταγράφεται η άφιξη των δύο περιπολικών. Μόλις η γυναίκα αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, μπήκε στο αυτοκίνητό της, κλείδωσε τις πόρτες και πάτησε γκάζι. Στη συνέχεια, κινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας ενός μονόδρομου, σηματοδοτώντας την έναρξη της καταδίωξης.

Επικίνδυνοι ελιγμοί και προσπάθεια παράσυρσης αστυνομικού

Οι αστυνομικοί άρχισαν να ακολουθούν την 51χρονη, ζητώντας ταυτόχρονα ενισχύσεις. Η καταδίωξη συνεχίστηκε για περίπου δύο χιλιόμετρα, διασχίζοντας τους δρόμους της Νέας Σμύρνης και του Νέου Κόσμου. Κατά τη διάρκεια της πορείας της, η οδηγός αγνόησε τις επανειλημμένες υποδείξεις των αστυνομικών να σταματήσει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η γυναίκα προσπάθησε μάλιστα να παρασύρει έναν αστυνομικό. Στην επιχείρηση ακινητοποίησης του οχήματος συμμετείχαν τρία περιπολικά της Άμεσης Δράσης και δύο μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίες προσπάθησαν να περικυκλώσουν το ασημί Opel Corsa.

Η σύλληψη στη Συγγρού και η εισαγγελική εντολή

Η επεισοδιακή καταδίωξη κατέληξε στη λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος του Αγίου Σώστη, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να περικυκλώσουν το αυτοκίνητο της 51χρονης. Παρόλα αυτά, η γυναίκα παρέμενε κλειδωμένη στο εσωτερικό του οχήματος, αρνούμενη να συνεργαστεί. Για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτήν και να την ακινητοποιήσουν, οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να σπάσουν ένα από τα τζάμια του αυτοκινήτου.

Μετά την ακινητοποίηση, η γυναίκα συνελήφθη με τις κατηγορίες της απείθειας και της επικίνδυνης οδήγησης. Ακολούθησε εισαγγελική εντολή για τη μεταφορά της σε ψυχιατρική κλινική.

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ

Ο επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ, Αντώνης Βλάχος, τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τους χειρισμούς των αστυνομικών κατά τη διάρκεια της καταδίωξης και της σύλληψης. Μιλώντας σε εκπομπή, ο κ. Βλάχος υπερασπίστηκε τις ενέργειες των συναδέλφων του, υποστηρίζοντας ότι η αντίδρασή τους «δεν ήταν υπερβολική, ήταν καθόλα νόμιμη».

Ο κ. Βλάχος τόνισε ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις σε ελάχιστα δευτερόλεπτα για να αποκλείσουν το ενδεχόμενο διαφυγής της οδηγού. Εξήγησε επίσης ότι «δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι για να σπάσουμε ένα τζάμι, βίαιος ή απλός, ένας είναι ο τρόπος» και πρόσθεσε ότι «δεν χρησιμοποιήθηκε βία στη γυναίκα, τη δεσμεύσαμε χωρίς καμία βία».

Ο επικεφαλής της ΔΙΑΣ σημείωσε πως δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο ενεργειών για το πώς θα σταματήσει ένα όχημα που αρνείται τον έλεγχο, αφήνοντας την κρίση στον αστυνομικό. Υπογράμμισε δε τη σοβαρότητα της κατάστασης, αναφέροντας ότι η γυναίκα θα μπορούσε να είχε προκαλέσει ακόμα και θανατηφόρο ατύχημα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki