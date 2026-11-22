Μια ηλεκτρονική αγγελία για την πώληση δύο έργων ζωγραφικής στάθηκε η αφετηρία μιας εκτεταμένης αστυνομικής έρευνας που οδήγησε στην κατάσχεση 35 πινάκων και στη σύλληψη ενός 44χρονου στην Αθήνα. Στη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνεται και ένας 49χρονος, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές και φέρεται να ιερουργεί ως αρχιμανδρίτης στις ΗΠΑ. Ο 49χρονος φέρεται να είχε αναλάβει τη διαδικτυακή διάθεση των έργων τέχνης, έχοντας ως εκπρόσωπό του στην Ελλάδα τον 44χρονο, ο οποίος συνελήφθη.

Η έναρξη της έρευνας και η καταγγελία

Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στις 7 Οκτωβρίου, όταν στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έφτασε μια καταγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η καταγγελία αφορούσε συγκεκριμένα δύο πίνακες που παρουσιάζονταν ως δημιουργίες του σπουδαίου Έλληνα ζωγράφου Γιώργου Μπουζιάνη και οι οποίοι είχαν αναρτηθεί προς πώληση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Vendora.

Τα εν λόγω έργα συνοδεύονταν από πιστοποιητικά γνησιότητας, ωστόσο ο καταγγέλλων αμφισβητούσε την αυθεντικότητά τους. Ο καταγγέλλων, ο οποίος δήλωσε ότι διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στον χώρο της τέχνης, επισήμανε στις αρμόδιες Αρχές ομοιότητες τόσο στις υπογραφές των έργων όσο και στη μορφή των πιστοποιητικών που τα συνόδευαν. Μάλιστα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αντίστοιχα έργα είχαν φτάσει μέχρι έναν οίκο δημοπρασιών στη Γαλλία, από τον οποίο αποσύρθηκαν έπειτα από παρέμβασή του.

Το φερόμενο δίκτυο διακίνησης πλαστών έργων

Οι αστυνομικοί, εξετάζοντας τα στοιχεία της καταγγελίας, άρχισαν να εξετάζουν το ενδεχόμενο οι συγκεκριμένοι πίνακες να αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου δικτύου κατασκευής και διακίνησης πλαστών έργων τέχνης. Η έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση του 49χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τη διαδικτυακή διάθεση των έργων τέχνης. Ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα, φέρεται να λειτουργούσε ως εκπρόσωπος του 49χρονου στην Ελλάδα.

Η συνολική αξία των κατασχεθέντων έργων, εάν αποδεικνυόταν η αυθεντικότητά τους, εκτιμάται ότι θα έφτανε τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει και τους δύο άνδρες, με τον 49χρονο αρχιμανδρίτη να αναζητείται από τις αρχές στις ΗΠΑ, όπου φέρεται να ιερουργεί.

Η σύλληψη του 44χρονου στην Αθήνα και οι κατασχέσεις

Το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου, οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 44χρονου άνδρα. Η σύλληψη έγινε έξω από τον σταθμό του Μετρό «Αμπελόκηποι» στην Αθήνα, στο πλαίσιο της οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης. Κατά τη στιγμή του εντοπισμού του, στην κατοχή του βρέθηκαν έξι πίνακες, οι οποίοι αποδίδονταν επίσης στον Γιώργο Μπουζιάνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 44χρονος φέρεται να επρόκειτο να διαθέσει αυτά τα έξι έργα προς πώληση έναντι συνολικού ποσού 5.150 ευρώ. Η σύλληψη αυτή αποτελεί ένα κομβικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οδήγησε στην κατάσχεση των έργων και στην περαιτέρω διερεύνηση του φερόμενου δικτύου.

Παλαιότερα δημοσιεύματα για «εκκλησιαστικές περιπέτειες»

Παράλληλα με την τρέχουσα έρευνα στην Ελλάδα, έρχονται ξανά στην επικαιρότητα δημοσιεύματα του αυστραλιανού Τύπου που αφορούν τις εκκλησιαστικές περιπέτειες Έλληνα κληρικού. Τα δημοσιεύματα αυτά είχαν αναφερθεί σε θέματα που αφορούσαν δωρεές πιστών και καταγγελίες για διπλή ζωή του κληρικού, προκαλώντας τότε ευρεία συζήτηση.

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες είχαν οδηγήσει στην παρέμβαση της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Η σύνδεση αυτών των παλαιότερων υποθέσεων με τον αναζητούμενο 49χρονο αρχιμανδρίτη διερευνάται στο πλαίσιο της τρέχουσας δικογραφίας, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στην υπόθεση των πλαστών έργων τέχνης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis