Με ένα μακάβριο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι οι διασώστες του ΕΚΑΒ σε σπίτι στη Λαμία, όπου εντοπίστηκε νεκρός ένας 58χρονος άνδρας. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε με πολλαπλά δαγκώματα στη σορό του, τα οποία φέρεται να προήλθαν από τα έξι σκυλιά του, που ζούσαν μαζί του στην κατοικία. Η τραγική αυτή αποκάλυψη έγινε το βράδυ της Κυριακής, στην οδό Παπασιοπούλου, στα Γαλανέικα Λαμίας.

Η ανακάλυψη της τραγωδίας

Ο 58χρονος αναζητούνταν επί μέρες από τους συγγενείς του, οι οποίοι ανησύχησαν όταν δεν έδινε σημεία ζωής. Τελικά, η αναζήτηση οδήγησε στην αποκάλυψη του θανάτου του το βράδυ της Κυριακής, 22 Νοεμβρίου 2026. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο άνδρας είχε χάσει τη ζωή του πριν από έξι με επτά ημέρες.

Η τελευταία φορά που ο 58χρονος είχε δώσει σημεία ζωής ήταν τα ξημερώματα της προηγούμενης Κυριακής. Η μακρά απουσία του και η αδυναμία επικοινωνίας οδήγησαν τους συγγενείς του να ειδοποιήσουν τις αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν οι έρευνες που οδήγησαν στην οικία του.

Το μακάβριο θέαμα και τα ζώα

Μόλις οι αρχές και οι διασώστες έφτασαν στο σπίτι, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα τραγικό θέαμα. Ο 58χρονος βρέθηκε νεκρός, ενώ η σορός του έφερε δαγκώματα σε διάφορα σημεία, μεταξύ άλλων στο πρόσωπο και στον λαιμό. Στην κατοικία ζούσαν μαζί του έξι σκυλιά, δύο εκ των οποίων ήταν μεγαλόσωμα τσοπανόσκυλα.

Εκτιμάται ότι, λόγω των πολλών ημερών που τα σκυλιά είχαν μείνει νηστικά μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη τους, έφτασαν σε σημείο να δαγκώσουν τη σορό του. Η πείνα των ζώων φέρεται να ήταν ο λόγος για την πράξη αυτή, προσθέτοντας μια ακόμη τραγική διάσταση στην υπόθεση.

Η επέμβαση των αρχών

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, διασώστες του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική. Ωστόσο, η κατάσταση στο εσωτερικό του σπιτιού καθιστούσε αδύνατη την προσέγγιση της σορού του άτυχου άνδρα. Τα σκυλιά, φανερά αναστατωμένα και προστατευτικά, δεν επέτρεπαν σε κανέναν να πλησιάσει.

Ούτε οι αστυνομικοί ούτε οι διασώστες κατάφεραν να εισέλθουν στο σπίτι, καθώς τα ζώα αντιδρούσαν έντονα. Η Πυροσβεστική, αν και κλήθηκε, δεν μπόρεσε επίσης να προσεγγίσει τη σορό, λόγω της επιθετικής συμπεριφοράς των σκύλων.

Η συνδρομή ειδικού εκπαιδευτή

Λόγω της αδυναμίας προσέγγισης, κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή ειδικού εκπαιδευτή σκύλων. Ο εκπαιδευτής κλήθηκε στο σημείο με σκοπό να ηρεμήσει τα ζώα και να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε οι διασώστες να μπορέσουν να εισέλθουν με ασφάλεια στην κατοικία. Μετά την παρέμβαση του ειδικού, κατέστη εφικτή η διαχείριση της κατάστασης.

Τελικά, με την βοήθεια του εκπαιδευτή, οι διασώστες κατάφεραν να παραλάβουν τη σορό του 58χρονου άνδρα. Οι αρχές συνεχίζουν τις ενέργειες για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου του, αν και τα αρχικά στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος επήλθε από φυσικά αίτια, με τα δαγκώματα να είναι μεταγενέστερα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis