Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (22/11) στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων, στην περιοχή μετά το Καλπάκι. Ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 61χρονου συνοδηγού του οχήματος. Ο 48χρονος οδηγός απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας.

Το χρονικό του δυστυχήματος στην Εθνική Οδό

Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής (22/11) στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα, το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή που βρίσκεται μετά το Καλπάκι, με την κατεύθυνση του οχήματος να είναι προς τη Βίγλα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο ενεπλάκη σε σφοδρή σύγκρουση με μια νταλίκα, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων στο Ι.Χ. όχημα, καθιστώντας άμεση την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Το Τμήμα Τροχαίας έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διαλευκάνει τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το θανατηφόρο περιστατικό στην εθνική οδό.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

Αμέσως μετά την ειδοποίηση για το τροχαίο, κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, στέλνοντας πέντε οχήματα στο σημείο του δυστυχήματος. Η παρουσία των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν κρίσιμη, καθώς απαιτήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των δύο ατόμων που επέβαιναν στο Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο.

Οι πυροσβέστες εργάστηκαν με εντατικούς ρυθμούς για να απελευθερώσουν τον 48χρονο οδηγό και τον 61χρονο συνοδηγό από τα συντρίμμια του οχήματος. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία για τον οδηγό, ο οποίος παραδόθηκε στις υγειονομικές αρχές, ενώ για τον συνοδηγό η κατάληξη ήταν τραγική.

Ο θάνατος του συνοδηγού και ο τραυματισμός του οδηγού

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δυστύχημα είχε τραγική κατάληξη για τον 61χρονο συνοδηγό του Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σημείο της σύγκρουσης. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό του από το όχημα, βυθίζοντας σε πένθος τους οικείους του.

Ο 48χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, αφού απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο της περιοχής, προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και η ιατρική περίθαλψη για τους τραυματισμούς που υπέστη κατά τη σύγκρουση.

Διερεύνηση των συνθηκών από την Τροχαία

Το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας έχει αναλάβει τη διενέργεια προανάκρισης για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών από το σημείο του συμβάντος, καθώς και από τυχόν αυτόπτες μάρτυρες, με σκοπό να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση.

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην εξακρίβωση όλων των παραγόντων που ενδεχομένως συνέβαλαν στην πρόκληση του δυστυχήματος, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης των οχημάτων, των οδικών συνθηκών και της συμπεριφοράς των εμπλεκόμενων οδηγών. Τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εργάζονται για την πλήρη αποσαφήνιση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki