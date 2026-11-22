Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα στην περιοχή της Αργολίδας, προκαλώντας τον θάνατο ενός 45χρονου άνδρα. Το συμβάν σημειώθηκε συγκεκριμένα στην επαρχιακή οδό που συνδέει το Ναύπλιο με το Λυγουριό, σε ένα σημείο λίγο πριν από την κρίσιμη διασταύρωση που οδηγεί προς το Μετόχι. Ο άτυχος μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του, με συνέπεια την εκτροπή του από την πορεία του και τον σοβαρό τραυματισμό του.

Το δυστύχημα στην επαρχιακή οδό

Το δυστύχημα συνέβη στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου – Λυγουριού, μια διαδρομή που αποτελεί βασικό άξονα στην περιοχή της Αργολίδας. Η ακριβής τοποθεσία του συμβάντος ήταν λίγο πριν από τη διασταύρωση που οδηγεί προς τον οικισμό Μετόχι. Εκεί, μια δίκυκλη μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Ο 45χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Η απώλεια του ελέγχου οδήγησε στην εκτροπή της μηχανής από τον δρόμο. Από τη σφοδρότητα της πτώσης που ακολούθησε, ο μοτοσικλετιστής υπέστη ιδιαίτερα σοβαρούς τραυματισμούς, οι οποίοι αποδείχθηκαν μοιραίοι.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί ανέλαβαν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή και να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα. Παράλληλα, ξεκίνησαν την καταγραφή του συμβάντος, συλλέγοντας τα πρώτα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.

Στο σημείο έφτασε επίσης ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με διασώστες που παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον βαριά τραυματισμένο 45χρονο οδηγό. Η άμεση παρέμβαση των διασωστών ήταν κρίσιμη για την αρχική αντιμετώπιση των τραυμάτων του μοτοσικλετιστή, πριν από τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Μεταφορά στο νοσοκομείο και διαπίστωση θανάτου

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών στον τόπο του δυστυχήματος, ο 45χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια κατά τη διάρκεια της διακομιδής, δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασής του. Η μεταφορά του κρίθηκε άμεση και επιτακτική, με την ελπίδα της παροχής εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας.

Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, τόσο στο σημείο του ατυχήματος όσο και κατά τη μεταφορά, δυστυχώς, κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατος του 45χρονου μοτοσικλετιστή. Ο θάνατός του επιβεβαίωσε το τραγικό αποτέλεσμα της εκτροπής της μοτοσικλέτας στην επαρχιακή οδό της Αργολίδας.

Διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή της μοτοσικλέτας και στον θανάσιμο τραυματισμό του 45χρονου παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα. Η αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας έχει αναλάβει τη διερεύνηση του συμβάντος. Οι αστυνομικοί διενεργούν έρευνα για να κατανοήσουν πλήρως πώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής του.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, αναμένεται να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και μαρτυρίες, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Η Τροχαία θα προσπαθήσει να ρίξει φως στις συνθήκες που επικρατούσαν στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου – Λυγουριού τη στιγμή του συμβάντος, ώστε να ολοκληρωθεί η καταγραφή και η διερεύνηση του τραγικού αυτού περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Topontiki