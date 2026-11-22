Σοβαρό περιστατικό εγκατάλειψης ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, όταν δύο μικρά αδερφάκια, μόλις 2 και 4 ετών, βρέθηκαν μόνα τους σε διαμέρισμα. Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης αναγκάστηκαν να επέμβουν, παραβιάζοντας την πόρτα του σπιτιού, μετά από αναφορές για ασταμάτητα κλάματα παιδιών. Οι γονείς τους, μια 22χρονη γυναίκα και ένας 25χρονος άνδρας, συνελήφθησαν λίγο αργότερα με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

Εντοπισμός των παιδιών μετά από ώρες κλάματος

Το περιστατικό που οδήγησε στην κινητοποίηση των αρχών έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 23:15 το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε τηλεφώνημα από κάτοικο πολυκατοικίας, ο οποίος ανέφερε πως από τις 17:00 το απόγευμα ακούγονταν έντονα και ασταμάτητα κλάματα μικρών παιδιών από ένα διαμέρισμα. Η καταγγελία αυτή κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές δυνάμεις.

Περιπολικό της Άμεσης Δράσης έσπευσε στο σημείο και οι αστυνομικοί, πλησιάζοντας την πόρτα του διαμερίσματος, διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό βρίσκονταν πράγματι παιδιά που έκλαιγαν. Οι γείτονες της πολυκατοικίας δεν γνώριζαν τους ενοίκους του συγκεκριμένου διαμερίσματος, καθώς είχαν εγκατασταθεί πρόσφατα στην περιοχή, και δεν διέθεταν κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας για να βοηθήσουν τις αρχές.

Η επέμβαση της αστυνομίας και οι συνθήκες διαβίωσης

Λόγω της αδυναμίας επικοινωνίας με τους ενοίκους και της σοβαρότητας της κατάστασης, οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον αρμόδιο εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για την παραβίαση της πόρτας του διαμερίσματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών. Ακολούθησαν τηλεφωνικές κλήσεις σε αρκετούς κλειδαράδες, ωστόσο δεν βρέθηκε κάποιος διαθέσιμος για να ανταποκριθεί άμεσα.

Έτσι, οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να ανοίξουν την πόρτα μόνοι τους. Μπαίνοντας στο διαμέρισμα, αντίκρισαν ένα 4χρονο κοριτσάκι και ένα 2χρονο αγοράκι να κλαίνε. Η εικόνα εντός του σπιτιού ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς το αγοράκι ήταν λερωμένο με ακαθαρσίες, ενώ το πάτωμα του διαμερίσματος ήταν γεμάτο σκουπίδια, διάσπαρτα ρούχα και διάφορα αντικείμενα, υποδεικνύοντας συνθήκες αμέλειας και ακαταλληλότητας για την διαβίωση μικρών παιδιών.

Σύλληψη των γονέων και κατηγορίες

Μετά τον εντοπισμό τους, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν άμεσα στο τμήμα δίωξης ενδοοικογενειακής βίας Αμπελοκήπων, όπου τους παρασχέθηκε η πρώτη φροντίδα. Λίγη ώρα αργότερα, εμφανίστηκαν στο αστυνομικό τμήμα η 22χρονη μητέρα των παιδιών και ο 25χρονος σύντροφός της. Η μητέρα είναι υπήκοος Συρίας, ενώ ο σύντροφός της είναι υπήκοος Παλαιστίνης.

Οι εξηγήσεις που έδωσαν οι δύο ενήλικες στις αρχές για την απουσία τους και την εγκατάλειψη των ανήλικων παιδιών τους δεν κρίθηκαν επαρκείς. Κατόπιν αυτού, συνελήφθησαν αμφότεροι με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης για να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους βαραίνουν.

Προστασία των ανήλικων παιδιών

Με εντολή του Εισαγγελέα Ανηλίκων, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν άμεσα για περαιτέρω φροντίδα και προστασία. Ο προορισμός τους ήταν το Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Εκεί θα παραμείνουν υπό την εποπτεία των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών και των ιατρών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια, η υγεία και η ευημερία τους, μέχρι να αποφασιστεί η οριστική τους τύχη και η κατάλληλη μέριμνα.

Με πληροφορίες από: Topontiki