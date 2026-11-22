Η οδηγός της καταδίωξης στη Συγγρού σε ψυχιατρείο – «Δεν υπάρχει πρωτόκολλο για την ακινητοποίηση οχήματος που αρνείται έλεγχο», λέει ο επικεφαλής της ΔΙΑΣ

Σε ψυχιατρική κλινική οδηγήθηκε με εντολή εισαγγελέα η γυναίκα οδηγός που προκάλεσε την επεισοδιακή καταδίωξη από την Ελληνική Αστυνομία στη λεωφόρο Συγγρού. Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες το μεσημέρι, κινητοποιώντας ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ολοκληρώθηκε με τη σύλληψη της οδηγού, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Η επεισοδιακή καταδίωξη και η σύλληψη

Η καταδίωξη ξεκίνησε χθες το μεσημέρι από την περιοχή της Δάφνης, με τη γυναίκα οδηγό να αγνοεί τις εντολές των αστυνομικών. Στη συνέχεια, το ασημί Opel Corsa που οδηγούσε συνέχισε την πορεία του μέσα από τη Νέα Σμύρνη και τον Νέο Κόσμο, προτού καταλήξει στη λεωφόρο Συγγρού. Εκεί, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να περικυκλώσουν το όχημα και να προχωρήσουν στη σύλληψη της γυναίκας.

Η οδηγός κατηγορείται για απείθεια προς τις αρχές και επικίνδυνη οδήγηση, πράξεις που οδήγησαν στην κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων. Μετά τη σύλληψή της και κατόπιν εντολής εισαγγελέα, η γυναίκα οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική για περαιτέρω αξιολόγηση και φροντίδα.

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της ΔΙΑΣ

Σχετικά με το περιστατικό, ο επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ, Αντώνης Βλάχος, τοποθετήθηκε δημόσια στην εκπομπή «Weekend Live» του ΣΚΑΪ. Ο κ. Βλάχος απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις που έκαναν λόγο για υπερβολική αντίδραση από την πλευρά των αστυνομικών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακινητοποίησης του οχήματος και σύλληψης της γυναίκας.

Ο ίδιος υπερασπίστηκε τις ενέργειες των συναδέλφων του, τονίζοντας ότι οι αστυνομικοί βρέθηκαν στην ανάγκη να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Σκοπός τους ήταν να αποτρέψουν το ενδεχόμενο ενός σοβαρού τροχαίου ατυχήματος, δεδομένης της επικίνδυνης συμπεριφοράς της οδηγού.

Υπεράσπιση των αστυνομικών ενεργειών

Ο Αντώνης Βλάχος υπογράμμισε ότι η αντίδραση των αστυνομικών δεν ήταν υπερβολική, αλλά «ήταν καθόλα νόμιμη». Έδωσε μάλιστα συγχαρητήρια στους συναδέλφους του για την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του οχήματος και τη σύλληψη της οδηγού χωρίς περαιτέρω επιπλοκές για τους πολίτες.

Αναφερόμενος στις εικόνες από την ακινητοποίηση του οχήματος στη Συγγρού, ο επικεφαλής της ΔΙΑΣ εξήγησε ότι οι αστυνομικοί είχαν να αντιμετωπίσουν μια απρόβλεπτη οδηγό. Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα είχε προηγουμένως επιχειρήσει να εμβολίσει αστυνομικές μοτοσικλέτες, γεγονός που καθιστούσε την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη και απαιτούσε άμεση και αποφασιστική παρέμβαση.

Η ακινητοποίηση του οχήματος και οι κίνδυνοι

Ο κ. Βλάχος διευκρίνισε ότι οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να σπάσουν το τζάμι του αυτοκινήτου για να ακινητοποιήσουν τη γυναίκα, καθώς «δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι για να σπάσουμε ένα τζάμι, βίαιος ή απλός, ένας είναι ο τρόπος». Είχε προηγηθεί ο εγκλωβισμός του αυτοκινήτου στη λεωφόρο Συγγρού, όμως οι αστυνομικοί έπρεπε να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο νέας επικίνδυνης κίνησης από την πλευρά της οδηγού.

«Οι αστυνομικοί κλήθηκαν να πάρουν την απόφαση σε λίγα δευτερόλεπτα και καλώς την πήραν», τόνισε ο επικεφαλής της ΔΙΑΣ. Εξήγησε ότι εάν η γυναίκα είχε βάλει όπισθεν, εμβολίζοντας το περιπολικό και επιστρέφοντας στη Συγγρού, θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμα και θανατηφόρο ατύχημα με διερχόμενη μοτοσικλέτα. «Σήμερα θα είχαμε άλλη συζήτηση. Αυτή είναι η ουσία του περιστατικού», πρόσθεσε. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι, κατά την εκτίμησή του, δεν ασκήθηκε βία στη γυναίκα κατά τη σύλληψής της, δηλώνοντας: «Δεν χρησιμοποιήθηκε βία στη γυναίκα, τη δεσμεύσαμε χωρίς καμία βία».

Το ζήτημα του πρωτοκόλλου ενεργειών

Ο Αντώνης Βλάχος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί κατά τη διαχείριση καταδιώξεων. Επισήμανε ότι το υφιστάμενο πλαίσιο οδηγιών δεν επαρκεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, δημιουργώντας δυσκολίες στην επιχειρησιακή τους δράση.

«Το μνημόνιο ενεργειών που μας έχει δοθεί δεν επαρκεί για να είμαστε αποτελεσματικοί», δήλωσε χαρακτηριστικά. Υποστήριξε ότι πολλές φορές οι αστυνομικοί αναγκάζονται να αυτοσχεδιάζουν και να αναλαμβάνουν ευθύνες που δεν τους αναλογούν, λόγω της απουσίας σαφών κατευθυντήριων γραμμών. «Δεν υπάρχει πρωτόκολλο ενεργειών για την ακινητοποίηση οχήματος που αρνείται έλεγχο», κατέληξε, αναδεικνύοντας ένα σημαντικό κενό στις επιχειρησιακές διαδικασίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki