Το πρωί του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου 2026, μία 51χρονη γυναίκα συνελήφθη στην Αθήνα, μετά από μία επεισοδιακή καταδίωξη που εκτυλίχθηκε στη λεωφόρο Συγγρού. Η οδηγός, η οποία κατηγορείται για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, οδηγήθηκε με εντολή εισαγγελέα σε ψυχιατρική κλινική. Το περιστατικό κινητοποίησε ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και προκάλεσε συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο χειρισμού του.

Η έναρξη της καταδίωξης στην Αθήνα

Όλα ξεκίνησαν στις 10:40 το πρωί του Σαββάτου, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν σήμα σε ένα ασημί όχημα, το οποίο φέρεται να ήταν ένα Opel Corsa, να σταματήσει στην οδό Μιχαλακοπούλου. Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει τη γυναίκα να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητό της, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για έλεγχο.

Ωστόσο, η 51χρονη οδηγός αγνόησε το σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, επιδιώκοντας να διαφύγει από το σημείο. Παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις των αρχών, η γυναίκα συνέχισε την πορεία της στους πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας, οδηγώντας σε μία καταδίωξη που κράτησε για αρκετά λεπτά.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων

Η άρνηση της οδηγού να συμμορφωθεί οδήγησε σε μία εκτεταμένη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων. Τρία περιπολικά και δύο μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ τέθηκαν σε επιφυλακή και ακολούθησαν το όχημα της 51χρονης. Η καταδίωξη εξελίχθηκε σε απόσταση περίπου 2,5 χιλιομέτρων, διασχίζοντας κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να περικυκλώσουν και να ακινητοποιήσουν το ασημί όχημα στη λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος του Αγίου Σώστη. Η επιχείρηση ακινητοποίησης ήταν επεισοδιακή, καθώς η γυναίκα είχε κλειδώσει τις πόρτες του αυτοκινήτου της, αρνούμενη να βγει και ζητώντας την παρουσία του δικηγόρου της.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Προκειμένου να την βγάλουν από το όχημα και να την συλλάβουν, οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να σπάσουν το τζάμι του αυτοκινήτου. Αμέσως μετά, της πέρασαν χειροπέδες και τη συνέλαβαν επί τόπου. Η 51χρονη κατηγορείται για τα αδικήματα της απείθειας προς τις αρχές και της επικίνδυνης οδήγησης, λόγω των ελιγμών και της άρνησής της να σταματήσει.

Μετά τη σύλληψή της και κατόπιν εντολής του εισαγγελέα, η γυναίκα οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική. Η εξέλιξη αυτή δίνει μία νέα διάσταση στο περιστατικό, υποδεικνύοντας ότι ενδεχομένως υπήρχαν και άλλοι παράγοντες που επηρέασαν τη συμπεριφορά της οδηγού κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της ΔΙΑΣ για το περιστατικό

Το περιστατικό προκάλεσε συζητήσεις σχετικά με την αναλογικότητα της αστυνομικής επέμβασης. Ο επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ, Αντώνης Βλάχος, μίλησε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Weekend Live» του ΣΚΑΪ, υπερασπιζόμενος τις ενέργειες των αστυνομικών. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η αντίδραση των αστυνομικών δεν ήταν υπερβολική, ήταν καθόλα νόμιμη» και ότι «δεν χρησιμοποιήθηκε βία στη γυναίκα, τη δεσμεύσαμε χωρίς καμία βία».

Ο κ. Βλάχος εξήγησε ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και ότι «καλώς την πήραν». Τόνισε επίσης ότι «δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι για να σπάσουμε ένα τζάμι, βίαιος ή απλός, ένας είναι ο τρόπος». Ο επικεφαλής της ΔΙΑΣ αποκάλυψε μάλιστα ότι η οδηγός «προσπάθησε να διεμβολίσει ένα περιπολικό» και εκτίμησε ότι «η γυναίκα δεν είχε συναίσθηση στο 100% για το τι συνέβαινε».

Αναφέρθηκε επίσης στις αδυναμίες του επιχειρησιακού πρωτοκόλλου για τις καταδιώξεις, λέγοντας ότι «υπάρχουν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε σε καταδιώξεις, ένα μνημόνιο ενεργειών, αλλά δεν επαρκεί και δεν κάνει αποτελεσματικό τον αστυνομικό, ο οποίος αναγκάζεται να αυτοσχεδιάσει». Ο κ. Βλάχος υπογράμμισε ότι οι αστυνομικοί έπρεπε να αποφασίσουν άμεσα πώς θα απέτρεπαν τη διαφυγή της γυναίκας, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο άλλους οδηγούς, και ότι οι ενέργειές τους ήταν «απολύτως νόμιμες».

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis