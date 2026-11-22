Δύο ανήλικοι, ηλικίας μόλις 16 και 13 ετών, συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου, 21 Νοεμβρίου, στην περιοχή των ΚΤΕΛ Λιοσίων. Οι δύο νεαροί κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε μία 83χρονη γυναίκα, αφαιρώντας της βίαια μία αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό της. Η άμεση και συντονισμένη δράση των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, λίγο μετά το περιστατικό.

Η βίαιη επίθεση στην ηλικιωμένη

Το περιστατικό της ληστείας έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου, στις 21 Νοεμβρίου, έξω από τον σταθμό των ΚΤΕΛ Λιοσίων. Μια 83χρονη ημεδαπή γυναίκα βρέθηκε στο στόχαστρο των δύο ανηλίκων, οι οποίοι την προσέγγισαν με σκοπό να της αποσπάσουν προσωπικά αντικείμενα. Η ηλικιωμένη γυναίκα δέχθηκε επίθεση, η οποία χαρακτηρίζεται ως χρήση σωματικής βίας, από τους δύο νεαρούς δράστες.

Συγκεκριμένα, ο 16χρονος και ο 13χρονος φέρονται να άρπαξαν με βίαιο τρόπο την αλυσίδα που φορούσε η 83χρονη στον λαιμό της. Η πράξη αυτή, που συνιστά ληστεία, πραγματοποιήθηκε σε δημόσιο χώρο, έξω από τον πολυσύχναστο σταθμό των ΚΤΕΛ Λιοσίων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η αφαίρεση της αλυσίδας έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να χαρακτηριστεί ως βίαιη, όπως αναφέρεται στις σχετικές ανακοινώσεις.

Άμεση κινητοποίηση και εντοπισμός από τη ΔΙΑΣ

Αμέσως μετά την καταγγελία του περιστατικού, οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι περιπολούν συστηματικά στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, τέθηκαν σε συναγερμό. Ξεκίνησαν άμεσα εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Η ταχύτητα των κινήσεων των αστυνομικών ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι προσπάθειες των αστυνομικών της ΔΙΑΣ απέδωσαν γρήγορα καρπούς. Οι δύο ανήλικοι, ο 16χρονος και ο 13χρονος, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το ίδιο βράδυ, λίγο μετά την τέλεση της ληστείας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα, περιοχή όπου οι αστυνομικοί περιπολούσαν, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της παρουσίας τους.

Η προανάκριση και οι κατηγορίες

Μετά τη σύλληψή τους, οι δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα. Το συγκεκριμένο τμήμα ανέλαβε την προανακριτική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή μαρτυριών και στοιχείων, καθώς και την καταγραφή των γεγονότων. Οι αρχές προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σε βάρος του 16χρονου και του 13χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ληστείας κατά συναυτουργία. Η κατηγορία αυτή αφορά την από κοινού τέλεση της εγκληματικής πράξης, δηλαδή την επίθεση και την αφαίρεση της αλυσίδας από την 83χρονη γυναίκα. Η δικογραφία συντάχθηκε με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την προανάκριση.

Οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα

Με την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας και τη σύνταξη της δικογραφίας, οι δύο ανήλικοι δράστες παραδόθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας θα εξετάσει το σύνολο των στοιχείων και των κατηγοριών που έχουν σχηματιστεί σε βάρος τους. Η παρουσίαση της υπόθεσης στον εισαγγελέα αποτελεί το επόμενο βήμα στη νομική διαδικασία.

Οι δύο ανήλικοι, ηλικίας 13 και 16 ετών, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους ενώπιον της δικαιοσύνης. Η υπόθεση αφορά μια σοβαρή κατηγορία ληστείας, η οποία διαπράχθηκε με χρήση σωματικής βίας σε βάρος μιας ηλικιωμένης γυναίκας, έξω από τα ΚΤΕΛ Λιοσίων, το βράδυ του Σαββάτου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis