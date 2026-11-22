Μια καταγγελία για κλοπή ενός λαχείου που κέρδιζε 6.000 ευρώ στη Μαγιόρκα της Ισπανίας έλαβε απρόσμενη τροπή, καθώς ο ίδιος ο καταγγέλλων βρέθηκε αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Ο άνδρας, ονόματι Mohamed, είχε ισχυριστεί ότι υπάλληλος πρακτορείου στην Πάλμα κράτησε το τυχερό του δελτίο μετά την κλήρωση της Χριστουγεννιάτικης Λοταρίας του 2023. Οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα, η οποία τελικά οδήγησε στη σύλληψη του Mohamed για απόπειρα απάτης, καθώς τα στοιχεία των καμερών ασφαλείας τον πρόδωσαν.

Η αρχική καταγγελία για κλοπή λαχείου

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά την κλήρωση της Χριστουγεννιάτικης Λοταρίας του 2023, όταν ο Mohamed επισκέφθηκε ένα πρακτορείο στην Πάλμα της Μαγιόρκα. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει τότε σε τοπική εφημερίδα, είχε μαζί του 14 λαχεία και ζήτησε από την υπάλληλο να ελέγξει αν κάποιο από αυτά κέρδιζε. Ο άνδρας υποστήριξε ότι η υπάλληλος τον ενημέρωσε πως είχε κερδίσει μόλις 20 ευρώ και του επέστρεψε 12 από τα 14 λαχεία.

Ο Mohamed ισχυρίστηκε ότι η υπάλληλος κράτησε ένα λαχείο που αντιστοιχούσε σε έπαθλο 6.000 ευρώ, ενώ ο ίδιος έφυγε από το κατάστημα χωρίς να αντιληφθεί την υποτιθέμενη κλοπή. Λίγο αργότερα, δέχθηκε τηλεφώνημα από γνωστούς του, οι οποίοι τον ενημέρωσαν ότι ο αριθμός 88.979 είχε κερδίσει πέμπτο βραβείο στη συγκεκριμένη κλήρωση. Όταν επέστρεψε στο πρακτορείο, ο Mohamed ισχυρίστηκε ότι η υπάλληλος ήταν εμφανώς αναστατωμένη και απομακρύνθηκε από τον πάγκο εξυπηρέτησης.

Η προσφυγή στην Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας

Μετά τα γεγονότα που περιέγραψε, ο Mohamed αποφάσισε να απευθυνθεί στην Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας και να καταγγείλει το περιστατικό. Στην καταγγελία του, εξέφρασε την αγωνία του για την απώλεια του χρηματικού ποσού.

«Από εκείνη την ημέρα δεν μπορώ να κοιμηθώ. Το 88.979 είναι ο αριθμός που έπαιξα και αυτά τα 6.000 ευρώ είναι δικά μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Mohamed, όπως αναφέρθηκε σε τοπική εφημερίδα, επιμένοντας στην εκδοχή του για την κλοπή του τυχερού δελτίου.

Η διεξοδική έρευνα των αρχών

Η καταγγελία του Mohamed κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν μια ενδελεχή έρευνα για να διαπιστώσουν την αλήθεια των ισχυρισμών του. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, οι αστυνομικοί επικεντρώθηκαν στην εξέταση των στοιχείων που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Καθοριστικό στοιχείο για την πορεία της έρευνας αποδείχθηκε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του πρακτορείου. Οι κάμερες αυτές κατέγραφαν λεπτομερώς όλες τις κινήσεις που πραγματοποιούνταν στον πάγκο εξυπηρέτησης, παρέχοντας στους ερευνητές ένα σαφές οπτικό αρχείο των γεγονότων.

Τα ευρήματα από τις κάμερες ασφαλείας

Από την ανάλυση του βίντεο των καμερών ασφαλείας προέκυψε μια εικόνα διαφορετική από αυτή που είχε περιγράψει ο Mohamed. Σύμφωνα με την έρευνα, το υλικό έδειχνε ότι ο άνδρας είχε παραδώσει στην υπάλληλο συνολικά 14 λαχεία για έλεγχο. Η υπάλληλος, με τη σειρά της, επέστρεψε αμέσως τα 13 από αυτά.

Το βίντεο κατέγραφε ότι η υπάλληλος κράτησε μόνο ένα λαχείο, το οποίο αντιστοιχούσε σε έπαθλο 20 ευρώ, και κατέβαλε στον Mohamed το συγκεκριμένο ποσό. Ωστόσο, η καταγραφή δεν περιείχε κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι ο άνδρας είχε παραδώσει στην υπάλληλο το λαχείο με τον αριθμό 88.979, το οποίο υποστήριζε ότι κέρδιζε 6.000 ευρώ.

Η σύλληψη για απόπειρα απάτης

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την αξιολόγηση των στοιχείων από τις κάμερες, η αστυνομία κατέληξε σε διαφορετικά συμπεράσματα. Ενώ ο Mohamed είχε εμφανιστεί αρχικά ως το θύμα μιας υποτιθέμενης κλοπής, οι αρχές διαπίστωσαν ότι οι ισχυρισμοί του δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Οι αστυνομικοί συμπέραναν ότι ο άνδρας είχε επιχειρήσει να εξαπατήσει τις αρχές, αποδίδοντας ψευδώς στην υπάλληλο του πρακτορείου την παρακράτηση ενός κερδισμένου λαχείου. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαπίστωσης, ο Mohamed συνελήφθη μερικές εβδομάδες μετά την αρχική του καταγγελία, αντιμετωπίζοντας πλέον κατηγορίες για απόπειρα απάτης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta