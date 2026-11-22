Ο Μαρκ Μάρκεθ, ο εμβληματικός αναβάτης της Ducati, κατάφερε να κατακτήσει για άλλη μία φορά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο MotoGP, έναν γύρο πριν από το τέλος της χρονιάς. Η φετινή του επιτυχία σηματοδοτεί τον όγδοο τίτλο του στη μεγάλη κατηγορία και τον δέκατο συνολικά στην καριέρα του. Ο δρόμος προς την κορυφή φέτος ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός, καθώς περιλάμβανε πολλαπλές επεμβάσεις και μια εντυπωσιακή ανατροφή στη βαθμολογία.

Η χρονιά που οδήγησε τον Μαρκ Μάρκεθ σε έναν ακόμη τίτλο στο MotoGP, χαρακτηρίζεται από πολλαπλές επεμβάσεις και την αγωνία της επιστροφής. Η διαδρομή του μοιάζει να χωράει πολλές ζωές μέσα στην ίδια καριέρα, με την ανατροπή των 102 βαθμών να αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά κεφάλαιά της.

Ο δύσκολος δρόμος της επιστροφής

Την τελευταία ημέρα του φετινού Μαΐου, ο Μαρκ Μάρκεθ έβλεπε την κορυφή του MotoGP με το κιάλι. Οι 102 βαθμοί που τον χώριζαν από την πρώτη θέση αποτελούσαν μια τεράστια απόσταση, γραμμένη στη βαθμολογία δίπλα σε ονόματα αντιπάλων που μέχρι εκείνο το σημείο κέρδιζαν αγώνες και απομακρύνονταν.

Ο Μάρκεθ, τη χρονιά που έπρεπε να υπερασπίζεται τον τίτλο του, είχε επιστρέψει από ακόμη μία επέμβαση στον δεξιό ώμο. Έφευγε από το Μουτζέλο χωρίς νίκη σε κυριακάτικο Grand Prix μέσα στο 2026, με τον «Γολγοθά» μπροστά του να μοιάζει αδιάβατος. Πίσω από αυτόν τον αριθμό των 102 βαθμών, υπήρχαν κι άλλες αποστάσεις που είχε διανύσει με επιτυχία.

Αυτές οι διαδρομές περιλάμβαναν την απόσταση από το κρεβάτι του χειρουργείου μέχρι την πρώτη προπόνηση, από εκεί μέχρι τη σέλα της μοτοσικλέτας του και από την πρώτη έξοδο στην πίστα μέχρι τον γύρο στον οποίο θα εμπιστευόταν ξανά το σώμα του. Ο Μάρκεθ είχε διανύσει με επιτυχία αυτές τις διαδρομές τόσες φορές, ώστε ο κόσμος είχε σχεδόν συνηθίσει να τον περιμένει στην άλλη άκρη.

Η κατάκτηση του τίτλου στο Πορτιμάο

Λίγους μήνες αργότερα, στο φιλόξενο Πορτιμάο, ο Μαρκ Μάρκεθ έβλεπε τους αντιπάλους του από ψηλά για άλλη μία φορά. Ως εμβληματικός αναβάτης της Ducati πλέον, κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έναν γύρο πριν από το τέλος της χρονιάς και έγραψε ιστορία στον χώρο του MotoGP.

Ο όγδοος τίτλος του στη μεγάλη κατηγορία και δέκατος συνολικά προσθέτει έναν ακόμη αριθμό στα εντυπωσιακά κατορθώματά του. Η διαδρομή μέχρι εκεί, ωστόσο, εξηγεί γιατί οι αριθμοί δυσκολεύονται πια να την περιγράψουν πλήρως. Η επιστροφή από τραυματισμούς και επεμβάσεις έγινε επαναλαμβανόμενο μοτίβο στην καριέρα του, με τόσο εντυπωσιακή κατάληξη ώστε κάθε προηγούμενος «Γολγοθάς» να φαίνεται, από μακριά, ευκολότερος απ’ όσο υπήρξε στην πραγματικότητα.

Τα πρώτα βήματα και η κυριαρχία

Πριν από τις επεμβάσεις και τις πολύμηνες απουσίες, υπήρχε ο αναβάτης που άλλαζε τις προσδοκίες για το τι μπορούσε να κάνει ένας πρωτοεμφανιζόμενος. Ο Μαρκ Μάρκεθ αναδείχθηκε πρωταθλητής στα 125 κ.εκ. το 2010, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο του.

Στη συνέχεια, κατέκτησε τον τίτλο στη Moto2 το 2012, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία. Η είσοδός του στο MotoGP με τη Honda το 2013 ήταν εντυπωσιακή, καθώς κατέκτησε αμέσως τον τίτλο της μεγάλης κατηγορίας.

Με αυτή την επιτυχία, έγινε ο νεότερος πρωταθλητής της μεγάλης κατηγορίας και ο πρώτος rookie που πετύχαινε κάτι τέτοιο έπειτα από 35 χρόνια, θέτοντας νέα δεδομένα στον χώρο των αγώνων μοτοσικλέτας.

Η απόλυτη κυριαρχία μέχρι το 2019

Το 2014, ο Μαρκ Μάρκεθ συνέχισε την κυριαρχία του, κερδίζοντας τα πρώτα δέκα Grand Prix της σεζόν, ένα επίτευγμα που υπογράμμισε την ανωτερότητά του. Μέχρι το τέλος του 2019, είχε συγκεντρώσει έξι πρωταθλήματα σε επτά σεζόν στο MotoGP, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως μία από τις κορυφαίες μορφές του αθλήματος.

Εκείνη την τελευταία χρονιά της πρώτης περιόδου κυριαρχίας του, το 2019, πανηγύρισε 12 νίκες σε 19 αγώνες και ανέβηκε 18 φορές στο βάθρο, επιδεικνύοντας μια αξιοσημείωτη σταθερότητα και απόδοση. Το όριο των δυνατοτήτων έμοιαζε να μετακινείται μαζί του, κάθε φορά που έγερνε τη Honda και ακουμπούσε τον αγκώνα στην άσφαλτο, προσφέροντας θέαμα και συγκινήσεις.

Το ατύχημα στη Χερέθ και οι συνέπειες

Έπειτα από μια περίοδο απόλυτης κυριαρχίας, η πορεία του Μάρκεθ πήρε μια απρόσμενη τροπή στη Χερέθ. Στην πρεμιέρα του 2020, σε μια σεζόν ήδη αναστατωμένη από την πανδημία, ο Μάρκεθ βρέθηκε να προσπαθεί μανιασμένα να κερδίσει τις θέσεις που έχασε έπειτα από μια έξοδο από την πίστα.

Η προσπάθεια αυτή όμως τελείωσε με ένα βίαιο highside στην τρίτη στροφή της πίστας, ένα ατύχημα που είχε σοβαρές συνέπειες. Το δεξί του χέρι τραυματίστηκε, σηματοδοτώντας την αρχή μιας σειράς επεμβάσεων και μακροχρόνιων απουσιών από τους αγώνες, που δοκίμασαν την αντοχή και την αποφασιστικότητά του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta