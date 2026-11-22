Η ΚΝΕ ζητά την επιστροφή της ματωμένης σημαίας του Πολυτεχνείου στον χώρο του ή στον ΣΦΕΑ

Σε ανακοίνωσή της, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας (ΚΝΕ) τοποθετείται για τη ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου, δηλώνοντας ότι αυτή δεν είναι ιδιοκτησία κομμάτων και παρατάξεων. Η ΚΝΕ τονίζει πως η σημαία αποτελεί σύμβολο της αντιιμπεριαλιστικής πάλης και του εργατικού, λαϊκού και φοιτητικού ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου. Ζητά την επιστροφή της στον χώρο του Πολυτεχνείου ή στον φορέα των αγωνιστών κατά της δικτατορίας, τον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ).

Η σημαία ως σύμβολο και η εκμετάλλευσή της

Η ΚΝΕ υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της ότι η ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου, ως σύμβολο του εργατικού, λαϊκού και φοιτητικού ξεσηκωμού, δεν μπορεί να θεωρείται ιδιοκτησία κομμάτων και παρατάξεων. Σύμφωνα με την οργάνωση, η σημαία συμβολίζει την αντιιμπεριαλιστική πάλη του λαού.

Το γεγονός ότι η σημαία γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης για τα «εκλογικά παζάρια» των κομμάτων της «αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας», αποτελεί «βάναυση προσβολή» απέναντι στην αντιδικτατορική πάλη του ελληνικού λαού, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από την ΚΝΕ.

Κατηγορίες για καπηλεία και ευθύνες

Η ΚΝΕ επεκτείνει την κριτική της, αναφέροντας ότι η καπηλεία αυτού του ιστορικού συμβόλου από το ΠΑΣΟΚ και την ΠΑΣΠ έχει γίνει εδώ και δεκαετίες. Αυτό συνέβαινε, όπως σημειώνεται, πολύ πριν τη διάλυση της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος (ΕΦΕΕ).

Για τη διάλυση της ΕΦΕΕ, η ΚΝΕ επισημαίνει ότι «τεράστιες ευθύνες μοιράζονται» οι παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας (ΔΑΠ) και του ΠΑΣΟΚ (ΠΑΣΠ) αντίστοιχα. Η οργάνωση θεωρεί ότι αυτή η μακροχρόνια εκμετάλλευση και καπηλεία υπονομεύει τη σημασία του συμβόλου.

Το αίτημα για την επιστροφή της σημαίας

Βασικό αίτημα της ΚΝΕ είναι η ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Ως πιθανούς χώρους επιστροφής προτείνονται είτε το ίδιο το Πολυτεχνείο είτε ο φορέας των αγωνιστών κατά της δικτατορίας, ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ).

Ο σκοπός αυτής της επιστροφής, σύμφωνα με την ΚΝΕ, είναι η σημαία να είναι προσβάσιμη και να εκτίθεται. Με αυτόν τον τρόπο, η νέα γενιά θα μπορεί να μαθαίνει, να παραδειγματίζεται και να εμπνέεται στον δικό της αγώνα. Αυτός ο αγώνας αφορά τη διεκδίκηση ζωής με σύγχρονα δικαιώματα, τη μόρφωση, την εργασία, καθώς και την αντίσταση στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς.

Η διαχρονική θέση της ΚΝΕ και οι πρόσφατες ενέργειες

Η ΚΝΕ δηλώνει ότι έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα για το συγκεκριμένο θέμα της σημαίας του Πολυτεχνείου, κάτι που κάνει εδώ και δεκαετίες. Η θέση της οργάνωσης παραμένει σταθερή ως προς την ιδιοκτησία και τον συμβολισμό της σημαίας.

Πιο πρόσφατα, πριν από τον φετινό εορτασμό του Πολυτεχνείου, η Πανσπουδαστική ΚΣ, η παράταξη που στηρίζεται από την ΚΝΕ, κατέθεσε ψήφισμα σε δεκάδες φοιτητικούς συλλόγους. Με αυτό το ψήφισμα, απαιτούσε από την ΠΑΣΠ να παραδώσει τη σημαία στους «πραγματικούς εκπροσώπους του αντιδικτατορικού κινήματος».

Με πληροφορίες από: Topontiki