Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής πραγματοποίησε πρόσφατα μια διήμερη απόδραση στη δυτική Φθιώτιδα, επιλέγοντας την περιοχή για στιγμές χαλάρωσης και επαφής με τη φύση. Η επίσκεψή του, η οποία εκτείνεται από το μεσημέρι του Σαββάτου έως το μεσημέρι της Κυριακής, περιλάμβανε πεζοπορία στα έλατα, την απόλαυση παραδοσιακών γεύσεων και την ευκαιρία να βρεθεί σε καλή παρέα. Ο κ. Καραμανλής έφυγε από την περιοχή με τις καλύτερες εντυπώσεις, τόσο για την ομορφιά των τοπίων όσο και για τη ζεστή φιλοξενία που του προσφέρθηκε.

Το «στρατηγείο» στο γραφικό Γαρδίκι Ομιλαίων

Ο Κώστας Καραμανλής έφτασε στη δυτική Φθιώτιδα το μεσημέρι του Σαββάτου, επιλέγοντας ως κεντρικό σημείο διαμονής του το γραφικό Γαρδίκι Ομιλαίων. Το συγκεκριμένο χωριό, το οποίο ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Σπερχειάδας και υπάγεται στον Δήμο Μακρακώμης, λειτούργησε ως το «στρατηγείο» του πρώην πρωθυπουργού καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του.

Η επιλογή του Γαρδικίου αναδεικνύει την προτίμησή του για προορισμούς που συνδυάζουν την ηρεμία της φύσης με την αυθεντικότητα της ελληνικής υπαίθρου. Εκεί διανυκτέρευσε και από εκεί ξεκίνησε τις δραστηριότητές του, απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα του τόπου.

Εξερευνώντας τα μονοπάτια και το δάσος της Οξυάς

Πιστός στις αγαπημένες του συνήθειες, ο Κώστας Καραμανλής φόρεσε τα ορειβατικά του και αφοσιώθηκε στην εξερεύνηση της φυσικής ομορφιάς της περιοχής. Περπάτησε εκτενώς στα μονοπάτια της δυτικής Φθιώτιδας, βιώνοντας από κοντά την πλούσια βλάστηση και τα τοπία.

Ιδιαίτερη εντύπωση και θαυμασμό του προκάλεσε το δάσος της Οξυάς, από το οποίο έμεινε κυριολεκτικά μαγεμένος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Η διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού τον οδήγησε σε σημεία με απαράμιλλη ομορφιά, φτάνοντας μάλιστα μέχρι τη Σαράνταινα, προσφέροντας του μια ολοκληρωμένη εμπειρία πεζοπορίας.

Παραδοσιακές γεύσεις και φιλικές στιγμές

Το πρόγραμμα του πρώην πρωθυπουργού, πέρα από την επαφή με τη φύση, περιλάμβανε και την απόλαυση της τοπικής γαστρονομίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής φιλοξενίας. Ο κ. Καραμανλής κάθισε σε τραπέζι με καλούς φίλους στη Γραμμένη Οξυά, όπου είχε την ευκαιρία να γευτεί παραδοσιακά εδέσματα της περιοχής.

Αυτή η στιγμή του γεύματος με φίλους εντάσσεται στο «σωστό καραμανλικό πρόγραμμα εκτός Αθηνών», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, όπου τη σκυτάλη από το περπάτημα παίρνει το καλό φαγητό. Μετά το δείπνο, επέστρεψε στο Γαρδίκι για διανυκτέρευση, ολοκληρώνοντας τη μέρα του σε ένα περιβάλλον ζεστασιάς και φιλίας.

Θετικές εντυπώσεις και αναχώρηση

Το μεσημέρι της Κυριακής, πριν από την αναχώρησή του για την Αθήνα, ο Κώστας Καραμανλής απόλαυσε τον πρωινό του καφέ στο Γαρδίκι. Παράλληλα με τον καφέ του, γεύτηκε και παραδοσιακά τοπικά εδέσματα, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την γαστρονομική του εμπειρία στην περιοχή.

Όσοι είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον πρώην πρωθυπουργό από κοντά κατά τη διάρκεια της παραμονής του, δήλωσαν ότι έφυγε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Η ζεστή φιλοξενία που του προσφέρθηκε και η απαράμιλλη ομορφιά των χωριών της υπαίθρου της δυτικής Φθιώτιδας άφησαν στον κ. Καραμανλή μια πολύ θετική αίσθηση από την επίσκεψή του.

Με πληροφορίες από: Topontiki