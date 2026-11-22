Στη σύλληψη πέντε ανηλίκων στη Φλώρινα προχώρησαν οι αρχές, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε φθορές μηχανημάτων με κερματοδέκτη και κλοπή χρημάτων. Μαζί τους βρισκόταν και ένας ακόμη ανήλικος, ο οποίος, λόγω του ότι είναι κάτω των 12 ετών, προσήχθη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, αλλά δεν συνελήφθη. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθησαν και γονείς για παραμέληση της εποπτείας των ανηλίκων.

Το περιστατικό στο κατάστημα της Φλώρινας

Όλα ξεκίνησαν χτες το απόγευμα, όταν οι ανήλικοι εισήλθαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας ενός 52χρονου. Οι ενέργειές τους οδήγησαν σε σημαντικές ζημιές και αφαίρεση χρημάτων από τα μηχανήματα του χώρου.

Συνολικά, πέντε ανήλικοι συνελήφθησαν για την υπόθεση, ενώ ένας έκτος ανήλικος, ο οποίος δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του, οδηγήθηκε στις αρχές για κατάθεση, αλλά δεν τέθηκε υπό κράτηση, όπως προβλέπει ο νόμος.

Οι φθορές και η κλοπή χρημάτων

Οι ανήλικοι φέρονται να προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε τέσσερα μηχανήματα που διέθετε το κατάστημα. Το ύψος της ζημιάς από τις φθορές υπολογίζεται περίπου στα 1200 ευρώ, επηρεάζοντας τη λειτουργία των συγκεκριμένων μηχανημάτων.

Πέρα από τις φθορές, οι ανήλικοι κατάφεραν να αφαιρέσουν ένα χρηματικό ποσό από άλλα επτά μηχανήματα κερματοδέκτη. Το συνολικό ποσό που εκλάπη ανέρχεται στα 876,20 ευρώ.

Ευτυχώς, το κλεμμένο χρηματικό ποσό των 876,20 ευρώ βρέθηκε από τις αρχές και αποδόθηκε άμεσα στον νόμιμο κάτοχό του, τον 52χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Ο ρόλος του ειδικού κλειδιού στην κλοπή

Οι ανήλικοι, κατά την παραμονή τους στον χώρο του καταστήματος, εντόπισαν ένα ειδικό κλειδί. Αυτό το κλειδί αποδείχθηκε καθοριστικό για την πραγματοποίηση της κλοπής.

Χρησιμοποιώντας το ειδικό κλειδί, κατάφεραν να ανοίξουν τους κερματοδέκτες από επτά διαφορετικά παιχνιδομηχανήματα. Με αυτόν τον τρόπο απέκτησαν πρόσβαση στα χρήματα που περιείχαν οι μηχανές, αφαιρώντας το προαναφερθέν ποσό των 876,20 ευρώ.

Συλλήψεις γονέων και επιμελητών για παραμέληση

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις και ατόμων που είχαν την ευθύνη για την εποπτεία των ανηλίκων. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν συνολικά έξι γονείς για παραμέληση της εποπτείας των παιδιών τους.

Επίσης, συνελήφθη ένα άτομο το οποίο ασκεί την επιμέλεια σε δύο από τους ανήλικους που εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι αρχές αναζητούν ακόμη δύο γονείς, οι οποίοι αναμένεται να συλληφθούν στα όρια του αυτοφώρου.

Η εξέλιξη της προανάκρισης

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί εργάζονται για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας, ο οποίος θα αποφασίσει για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Με πληροφορίες από: Topontiki