Ένας ξαφνικός ήχος «κρακ» κατά την οδήγηση και η εμφάνιση ενός μικρού σημαδιού στο παρμπρίζ είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο που προκαλείται από πετραδάκι. Ωστόσο, ένα τέτοιο χτύπημα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι απαιτείται η άμεση αντικατάσταση ολόκληρου του κρυστάλλου. Η τελική απόφαση για το αν το παρμπρίζ μπορεί να επισκευαστεί ή χρειάζεται αλλαγή εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες, πέρα από το απλό μέγεθος του σημαδιού.

Η αρχική εκτίμηση του χτυπήματος

Όταν ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος και εντοπίζεται το σημάδι, είναι σημαντικό να μην πανικοβληθείτε. Το πρώτο βήμα είναι η ασφαλής στάθμευση του οχήματος. Στη συνέχεια, συνιστάται να τραβήξετε δύο φωτογραφίες του χτυπήματος: μία κοντινή, για να φαίνονται οι λεπτομέρειες της ζημιάς, και μία από πιο μακριά, ώστε να είναι ορατή η ακριβής θέση του σημαδιού στο παρμπρίζ.

Αυτές οι φωτογραφίες μπορούν να σταλούν σε κάποιον ειδικό για μια πρώτη εκτίμηση της ζημιάς. Είναι προτιμότερο να κλείσετε άμεσα έναν έλεγχο, αντί να περιμένετε να δείτε αν το σημάδι θα μεγαλώσει ή θα εξελιχθεί σε ρωγμή, καθώς η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αποτρέψει μεγαλύτερες ζημιές.

Παράγοντες που καθορίζουν την επισκευή

Για να κριθεί αν ένα χτύπημα επισκευάζεται, δεν αρκεί μόνο το μικρό του μέγεθος. Η θέση του χτυπήματος στο παρμπρίζ και το αν από αυτό ξεκινά ήδη μια ρωγμή, είναι καθοριστικοί παράγοντες. Ένα μικρό και εντοπισμένο χτύπημα μπορεί συχνά να αποκατασταθεί αποτελεσματικά με τη χρήση ειδικής ρητίνης.

Ωστόσο, η κατάσταση περιπλέκεται αν το χτύπημα βρίσκεται σε κρίσιμη περιοχή ή αν έχει αρχίσει να δημιουργείται ρωγμή. Η πορεία της ρωγμής και το σημείο που αυτή φτάνει μπορούν να αλλάξουν εντελώς την απόφαση για επισκευή ή αντικατάσταση.

Η σημασία της θέσης του χτυπήματος

Η θέση του χτυπήματος στο παρμπρίζ παίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση. Αν το σημάδι βρίσκεται ακριβώς μπροστά στα μάτια του οδηγού, ακόμη και ένα μικρό χτύπημα απαιτεί ιδιαίτερα προσεκτική αξιολόγηση.

Το ίχνος που ενδέχεται να παραμείνει μετά την επισκευή έχει μεγαλύτερη σημασία στην πλευρά του οδηγού, καθώς μπορεί να επηρεάσει την ορατότητα και την ασφάλεια κατά την οδήγηση, σε αντίθεση με ένα παρόμοιο σημάδι στην πλευρά του συνοδηγού.

Πότε απαιτείται άμεση αντικατάσταση

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η επισκευή δεν είναι εφικτή ή ασφαλής, και η αντικατάσταση του παρμπρίζ καθίσταται αναγκαία. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν υπάρχει μια ρωγμή που προχωράει, δηλαδή επεκτείνεται, ή όταν η ρωγμή φτάνει στην άκρη του κρυστάλλου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι επιτακτικό να ζητήσετε άμεσα έλεγχο από ειδικό, καθώς η ακεραιότητα του παρμπρίζ έχει διαταραχθεί σημαντικά και μπορεί να επηρεάσει τη δομική ακεραιότητα του οχήματος σε περίπτωση ατυχήματος.

Ειδικές περιπτώσεις: Αυτοκίνητα με εμπρός κάμερα

Για τα σύγχρονα αυτοκίνητα που διαθέτουν εμπρός κάμερα τοποθετημένη πίσω από το παρμπρίζ, η διαδικασία αλλαγής του κρυστάλλου έχει μια επιπλέον παράμετρο που χρήζει προσοχής. Πριν από την αλλαγή, είναι απαραίτητο να ρωτήσετε αν η εργασία περιλαμβάνει τη βαθμονόμηση της κάμερας.

Η βαθμονόμηση είναι μια ρύθμιση που διασφαλίζει ότι η κάμερα «κοιτάζει» σωστά τον δρόμο μετά την τοποθέτηση του νέου κρυστάλλου. Από αυτή τη ρύθμιση μπορεί να εξαρτώνται κρίσιμες λειτουργίες υποβοήθησης οδήγησης, όπως η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και η προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta