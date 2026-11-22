Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στη λεωφόρο Δημοκρατίας στο Πέραμα, εξαιτίας σοβαρής βλάβης που σημειώθηκε στον κεντρικό αγωγό λυμάτων της ΕΥΔΑΠ. Το περιστατικό, που συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (21.11.26), έχει ως αποτέλεσμα την έντονη δυσοσμία σε ολόκληρη την περιοχή και την πρόκληση σημαντικών προβλημάτων στην κίνηση των οχημάτων.

Προβλήματα στην κυκλοφορία και έντονη δυσοσμία

Λόγω της σοβαρής ζημιάς στον αγωγό λυμάτων, τμήμα της λεωφόρου Δημοκρατίας, η οποία αποτελεί την κεντρική οδική αρτηρία του Περάματος, παραμένει κλειστό. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μετ’ εμποδίων, προκαλώντας καθυστερήσεις και δυσκολίες στους οδηγούς.

Παράλληλα, από το βράδυ του Σαββάτου, επικρατεί έντονη δυσοσμία σε ολόκληρη την περιοχή, καθιστώντας την κατάσταση ιδιαίτερα δυσάρεστη για τους κατοίκους. Οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο αναμένεται να διαρκέσουν κάποια 24ωρα μέχρι την πλήρη επίλυση του προβλήματος.

Η σημασία του δρόμου και οι επιπτώσεις

Ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς ο κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ έσπασε στον μοναδικό δρόμο εισόδου-εξόδου της πόλης. Αυτός ο δρόμος είναι ζωτικής σημασίας, καθώς εξυπηρετεί ετησίως περίπου 10 εκατομμύρια επιβάτες και 4 εκατομμύρια οχήματα που διέρχονται προς και από τη Σαλαμίνα.

Το κλείσιμο αυτού του κεντρικού άξονα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη μετακίνηση, επηρεάζοντας όχι μόνο τους κατοίκους του Περάματος αλλά και όσους χρησιμοποιούν τον δρόμο για πρόσβαση στη Σαλαμίνα. Η μοναδική αυτή είσοδος και έξοδος της πόλης έχει πλέον περιορισμένη λειτουργία, με τις συνέπειες να είναι άμεσες και αισθητές.

Οι εργασίες αποκατάστασης από την ΕΥΔΑΠ

Για την αντιμετώπιση της βλάβης, η ΕΥΔΑΠ έχει προχωρήσει σε μια ειδική ρύθμιση στον δρόμο, δημιουργώντας ένα bypass. Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί ο κεντρικός αγωγός που οδηγεί στην Ψυττάλεια, περίπου 200 μέτρα πριν το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων.

Μέσω αυτής της ρύθμισης, τα λύματα αντλούνται πριν φτάσουν στο εργοστάσιο, επιτρέποντας στο συνεργείο να εργαστεί σε βάθος πέντε μέτρων και να προχωρήσει στη συγκόλληση του μεγάλου αγωγού που εξυπηρετεί ολόκληρη την πόλη. Η επισκευή απαιτεί τη διάνοιξη και αποκατάσταση σε βάθος 5 μέτρων και σε διάμετρο 10 μέτρων.

Η αγανάκτηση του δημάρχου και έκκληση στους πολίτες

Ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή του για την κατάσταση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Έρχεται η τοπική αυτοδιοίκηση να φάει τα σκ*ά. Αυτό είναι το δια ταύτα». Τόνισε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες μιας σοβαρής βλάβης σε υποδομή.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ειδικά για όσους δεν έχουν κάποιο σημαντικό λόγο. «Όσοι δεν έχουν κάποιο σημαντικό λόγο, να μην περάσουν ούτε από τη Σαλαμίνα στο Πέραμα, ούτε από το Πέραμα στη Σαλαμίνα», ανέφερε. Προειδοποίησε επίσης ότι «Τη Δευτέρα το πρωί θα γίνει εδώ της τρελής τα μαλλιά», υποδηλώνοντας την αναμενόμενη επιδείνωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Με πληροφορίες από: Newsit