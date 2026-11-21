Κυβερνοεπιθέσεις που στοχεύουν συστήματα ψύξης παραγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων, καθώς και επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου όπως σούπερ μάρκετ και κρεοπωλεία, έχουν σημάνει συναγερμό στην ελληνική αγορά. Περισσότερα από 100 καταστήματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη δεχτεί τέτοιες επιθέσεις, προκαλώντας ανησυχία για τις πιθανές συνέπειες. Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας βρίσκεται σε ετοιμότητα, συνεργαζόμενη στενά με ειδικούς σε θέματα κυβερνοασφάλειας και την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, προκειμένου να προστατευθούν οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές.

Εγρήγορση στην ελληνική αγορά και συνεργασία φορέων

Ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), Απόστολος Πεταλάς, επιβεβαίωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ότι οι ελληνικές αλυσίδες βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας. Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκαν τα περιστατικά στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η ΕΣΕ, σε συνεργασία με ειδικούς σε θέματα κυβερνοασφάλειας αλλά και την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, προχώρησε στον προσδιορισμό των τεχνικών στοιχείων του προβλήματος.

Στη συνέχεια, ενημέρωσε όλα τα μέλη της για το πρόβλημα και τους τρόπους αντιμετώπισής του. Ο κ. Πεταλάς διευκρίνισε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κανένα θέμα στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Ωστόσο, τόνισε ότι τα μέλη της ΕΣΕ παραμένουν σε εγρήγορση και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατευθούν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές από ενδεχόμενες επιθέσεις.

Το φαινόμενο των κυβερνοεπιθέσεων στην Ευρώπη

Το φαινόμενο των κυβερνοεπιθέσεων στα συστήματα ψύξης έχει λάβει διαστάσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, με επιστολή της στις 3 Νοεμβρίου 2026, ενημέρωσε τον πρόεδρο της ΕΣΕ, Ιωάννη Μασούτη, για ένα νέο κύμα κυβερνοεπιθέσεων που εκδηλώθηκε τη νύχτα της 1ης προς 2ας Νοεμβρίου 2026.

Αυτό το κύμα έπληξε περισσότερα από 100 καταστήματα σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Σουηδίας, της Ιρλανδίας και της Εσθονίας. Προηγούμενα περιστατικά είχαν αναφερθεί και στη Γαλλία, δείχνοντας την έκταση του προβλήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο προβληματισμός για τη φύση των επιθέσεων

Ο Απόστολος Πεταλάς, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με τη φύση αυτών των παγκόσμιων φαινομένων κυβερνοεπιθέσεων, τα οποία γίνονται όλο και πιο συχνά. Σημείωσε ότι τα μαζικά φαινόμενα που παρατηρούνται σε σούπερ μάρκετ, σχολεία, νοσοκομεία και άλλους φορείς, δεν ταυτίζονται με τις συνήθεις κυβερνοεπιθέσεις όπου οι χάκερς απαιτούν χρηματική συναλλαγή.

Αντίθετα, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο στόχος φαίνεται να είναι η απόλυτη καταστροφή. Ο κ. Πεταλάς χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη ως ανησυχητική, τονίζοντας ότι προβληματίζει ιδιαίτερα τους αρμόδιους φορείς και τις επιχειρήσεις.

Τα τεχνικά στοιχεία και οι συστάσεις της ΕΑΚ

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, η εταιρεία Danfoss επιβεβαίωσε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις αφορούσαν προϊόντα της. Οι περισσότερες από τις συσκευές που επλήγησαν ήταν παλαιότερα μοντέλα, τα οποία βρίσκονται εκτός υποστήριξης και δεν λαμβάνουν πλέον ενημερώσεις ασφαλείας. Στην Ελλάδα, η ΕΑΚ έχει εντοπίσει πάνω από 300 ελεγκτές εμπορικής ψύξης, οι οποίοι περιλαμβάνουν προϊόντα των εταιρειών Danfoss, Copeland/Dixell και Carel, μεταξύ άλλων.

Η ΕΣΕ, όπως ανέφερε ο κ. Πεταλάς, έχει ήδη διαβιβάσει τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας σε όλα τα μέλη της. Οι οδηγίες αυτές υπενθυμίζουν τις συστάσεις που καλούνται να εφαρμόσουν άμεσα οι επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχύσουν την ασφάλεια των συστημάτων τους και να αποτρέψουν πιθανές επιθέσεις.

Οι κίνδυνοι από τη μη εφαρμογή των μέτρων και η προειδοποίηση του ΕΦΕΤ

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας έχει τονίσει ότι η μη εφαρμογή των συστάσεων αφήνει τα καταστήματα εκτεθειμένα στον ίδιο κίνδυνο που έπληξε τη Γαλλία και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι συνέπειες μιας τέτοιας έκθεσης μπορεί να είναι σοβαρές, περιλαμβάνοντας την απώλεια των νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων μέσα σε μία μόνο νύχτα.

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κυβερνοεπιθέσεις στα συστήματα ψύξης έχουν οδηγήσει ακόμα και σε κίνδυνο πυρκαγιάς, προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση στην απειλή. Από την πλευρά του, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) προειδοποιεί επίσης για τις κυβερνοεπιθέσεις που επηρεάζουν τα συστήματα ψύξης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της λήψης προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki