Η δεύτερη ελληνική Belharra, η φρεγάτα «Νέαρχος», αναμένεται να καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Την υποδοχή της στον Σαρωνικό θα αναλάβει η αδελφή φρεγάτα «Κίμων», η οποία είναι η πρώτη Belharra του Πολεμικού Ναυτικού. Αυτή η συνάντηση θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που ένα ελληνικό πλοίο της κλάσης Belharra θα υποδεχθεί ένα αδελφό πλοίο στα ελληνικά ύδατα.

Η άφιξη της «Νέαρχος» και η υποδοχή από την «Κίμων»

Η φρεγάτα «Νέαρχος», η οποία αποτελεί τη δεύτερη ελληνική Belharra (FDI HN), πρόκειται να φτάσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Ο σχεδιασμός του Πολεμικού Ναυτικού προβλέπει την οργάνωση μιας τελετής υποδοχής, ανάλογης με αυτή που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο για τον κατάπλου της πρώτης ελληνικής Belharra, της φρεγάτας «Κίμων».

Στην επικείμενη υποδοχή της «Νέαρχος» στον Σαρωνικό, κεντρικό ρόλο θα διαδραματίσει η ίδια η φρεγάτα «Κίμων». Η «Κίμων», η οποία εντάχθηκε στον Στόλο πριν από δέκα μήνες, θα συναντήσει τη «Νέαρχος» στον Σαρωνικό, λίγο πριν τον κατάπλου της τελευταίας στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Είναι η πρώτη φορά που ένα ελληνικό πλοίο της κλάσης Belharra θα υποδεχθεί στην Ελλάδα ένα αδελφό πλοίο, με την «Κίμων» να αναλαμβάνει να συνοδεύσει τη δεύτερη φρεγάτα στο τελευταίο μέρος του ταξιδιού της.

Το ταξίδι από τη Βρέστη και η καθυστέρηση

Η φρεγάτα «Νέαρχος» απέπλευσε πριν από λίγες ώρες από τη Βρέστη, με τελικό προορισμό την Ελλάδα. Το ταξίδι της περιλαμβάνει τη διέλευση μέσω Γιβραλτάρ. Πριν τον απόπλου, είχε προηγηθεί η ολοκλήρωση της φόρτωσης του οπλισμού της στη Βρέστη. Το ελληνικό πλήρωμα, με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, προετοίμασε το πλοίο για το μακρύ του ταξίδι προς τη Σαλαμίνα.

Αρχικά, ο κατάπλους και η τελετή υποδοχής της «Νέαρχος» είχαν προγραμματιστεί για τις 27 Νοεμβρίου. Ωστόσο, υπήρξε μια μετατόπιση της ημερομηνίας κατά τρεις ημέρες, με αποτέλεσμα η άφιξη να οριστεί για τις 30 Νοεμβρίου. Η αλλαγή αυτή αποδόθηκε στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στο ατλαντικό σκέλος του πλου, συγκεκριμένα ανοιχτά των γαλλικών ακτών και στην πορεία προς το Γιβραλτάρ.

Η επίσημη ένταξη στο πολεμικό ναυτικό

Η «Νέαρχος» φέρει ήδη την ελληνική σημαία από τις 30 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την επίσημη ένταξή της στο Πολεμικό Ναυτικό. Η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της σημαίας πραγματοποιήθηκε στη Λοριάν, στα ναυπηγεία της Naval Group. Με αυτή την τελετή, το πλοίο εντάχθηκε επισήμως στις δυνάμεις του ελληνικού στόλου.

Μετά την τελετή στη Λοριάν, η φρεγάτα κατευθύνθηκε στη Βρέστη, όπου πραγματοποιήθηκε ο σταθμός για την παραλαβή και φόρτωση του οπλισμού της. Αυτές οι διαδικασίες αποτελούν κρίσιμα στάδια πριν την έναρξη του πλου προς την Ελλάδα, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πλοίου.

Ο συμβολισμός των συναντήσεων στον Σαρωνικό

Η υποδοχή της «Νέαρχος» από την «Κίμων» στον Σαρωνικό φέρει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για το Πολεμικό Ναυτικό. Πριν από περίπου δέκα μήνες, στις 15 Ιανουαρίου 2026, η υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» είχε πραγματοποιηθεί με την παρουσία του ιστορικού θωρηκτού «Αβέρωφ» και της τριήρους «Ολυμπιάς» στον Σαρωνικό. Η εικόνα της πρώτης ελληνικής FDI ανάμεσα σε αυτά τα δύο ιστορικά πλοία είχε αναδείξει έναν ισχυρό συμβολισμό, φέρνοντας στην ίδια εικόνα τρεις διαφορετικές εποχές της ελληνικής ναυτικής ιστορίας, με τις ανάστροφες πλώρες τους.

Για την άφιξη της «Νέαρχος» στις 30 Νοεμβρίου, ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η «Κίμων» θα αναλάβει τη θέση του «Αβέρωφ» στην τελετή υποδοχής. Ο απόπλους του ιστορικού θωρηκτού τον Ιανουάριο είχε συνδεθεί με την άφιξη της πρώτης Belharra και την εικόνα μιας ανάστροφης πλώρης που υποδεχόταν μια άλλη. Ο συμβολισμός αυτός διατηρείται τώρα, καθώς οι δύο σύγχρονες φρεγάτες της ίδιας κλάσης συναντώνται στον Σαρωνικό, λίγα ναυτικά μίλια πριν από τη βάση τους, αναδεικνύοντας τη συνέχεια και την εξέλιξη του ελληνικού στόλου.

Η «Κίμων» υποδέχεται το κοινό στον Πειραιά

Πέρα από τον ρόλο της στην υποδοχή της «Νέαρχος», η φρεγάτα «Κίμων» θα έχει σύντομα και μια άλλη σημαντική παρουσία. Μια εβδομάδα μετά την άφιξη της αδελφής φρεγάτας, η «Κίμων» θα ελλιμενιστεί στον Πειραιά. Εκεί, θα υποδεχτεί το κοινό, προσφέροντας την ευκαιρία στους πολίτες να επισκεφθούν το πλοίο.

Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εορτασμών για τον προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού, Άγιο Νικόλαο. Η παρουσία της «Κίμων» στον Πειραιά θα δώσει την ευκαιρία για μια πιο στενή επαφή του κοινού με ένα από τα πιο σύγχρονα πλοία του ελληνικού στόλου.

Με πληροφορίες από: Newsit