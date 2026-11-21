Ένας ολόκληρος φορολογικός κόσμος, που περιλαμβάνει 1.339 απαλλαγές, εκπτώσεις και ειδικές ρυθμίσεις, προβλέπεται από την ελληνική φορολογική νομοθεσία. Το συνολικό καταγεγραμμένο δημοσιονομικό κόστος αυτών των διατάξεων ανέρχεται σε 26,29 δισ. ευρώ. Μέσα σε έναν μόλις χρόνο, το κόστος των φοροαπαλλαγών παρουσίασε σημαντική άνοδο, αυξανόμενο κατά 3,41 δισ. ευρώ, με την πλειονότητα αυτής της αύξησης να συνδέεται άμεσα με τη φορολογία κεφαλαίου και συγκεκριμένα τις συναλλαγές ακινήτων, σύμφωνα με την ειδική έκθεση που συνοδεύει τον προϋπολογισμό του 2027.

Η «άλλη πλευρά» του φορολογικού συστήματος

Ενώ η δημόσια συζήτηση εστιάζει συχνά στους φόρους που καλούνται να καταβάλουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η ειδική έκθεση για τον προϋπολογισμό του 2027 φέρνει στο φως την «άλλη πλευρά» του φορολογικού συστήματος. Πρόκειται για τα έσοδα που το κράτος επιλέγει συνειδητά να μην εισπράξει, εφαρμόζοντας μια σειρά από εξαιρέσεις και ευνοϊκές διατάξεις.

Ο συνολικός αριθμός των 1.339 φορολογικών διατάξεων συνθέτει έναν εκτεταμένο μηχανισμό, ο οποίος μέσα σε έναν χρόνο, είδε το καταγεγραμμένο δημοσιονομικό του κόστος να αυξάνεται από τα 22,88 δισ. ευρώ στα 26,29 δισ. ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε μια άνοδο της τάξης του 14,9%.

Εντυπωσιακή αύξηση με επίκεντρο τα ακίνητα

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι μόνο το μέγεθος της συνολικής αύξησης των 3,41 δισ. ευρώ, αλλά κυρίως η προέλευσή της. Από το επιπλέον αυτό ποσό, περίπου 3 δισ. ευρώ προέρχονται από τη φορολογία κεφαλαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στις συναλλαγές ακινήτων.

Αυτή η εξέλιξη επαναφέρει ένα ουσιαστικό ερώτημα στην δημόσια σφαίρα: ποιοι είναι τελικά αυτοί που αξιοποιούν τις φορολογικές απαλλαγές, πόσο σημαντικά ωφελούνται από αυτές και κατά πόσο οι ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις κατανέμονται με τρόπο που εξυπηρετεί τους κοινωνικούς και αναπτυξιακούς στόχους για τους οποίους αρχικά θεσπίστηκαν.

Η κυριαρχία της φορολογίας κεφαλαίου

Η φορολογία κεφαλαίου αποτελεί την κατηγορία με το υψηλότερο κόστος απαλλαγών, συγκεντρώνοντας συνολικά 12,083 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ένα σημαντικό ποσοστό, το 46% του συνόλου των φοροαπαλλαγών που καταγράφονται.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι σχεδόν ένα στα δύο ευρώ από το συνολικό καταγεγραμμένο κόστος των φοροαπαλλαγών αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη κατηγορία, υπογραμμίζοντας την κεντρική της θέση στο σύστημα των κρατικών εσόδων που επιλέγεται να μην εισπραχθούν.

Αναλυτικά τα ποσά ανά κατηγορία ακινήτων και λοιπών κεφαλαίων

Εξετάζοντας τις επιμέρους κατηγορίες εντός της φορολογίας κεφαλαίου, το μεγαλύτερο μέρος του κόστους, ήτοι 6,850 δισ. ευρώ, συνδέεται άμεσα με τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων. Ακολουθούν οι απαλλαγές στον φόρο μεταβίβασης, οι οποίες ανέρχονται σε 4,700 δισ. ευρώ.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι απαλλαγές στον φόρο μεταβίβασης εμφανίζονται σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση. Η αύξηση μόνο στις μεταβιβάσεις ακινήτων έφτασε τα 2,27 δισ. ευρώ, με το προηγούμενο ποσό να ανερχόταν στα 2,43 δισ. ευρώ. Πολύ μικρότερα είναι τα αντίστοιχα ποσά για άλλες κατηγορίες, όπως 271,8 εκατ. ευρώ στις κληρονομιές, 136,7 εκατ. ευρώ στον ΕΝΦΙΑ και 124,9 εκατ. ευρώ συνολικά στις δωρεές, τις γονικές παροχές και τα κέρδη από τυχερά παίγνια.

Με πληροφορίες από: Topontiki