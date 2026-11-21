Αν εσείς και η παρέα σας είστε φαν των ταινιών τρόμου και αναζητάτε κάτι που θα σας κρατήσει σε εγρήγορση αυτό το Σαββατοκύριακο, υπάρχουν δύο πολύ καλές επιλογές. Πρόκειται για δύο ταινίες που ανήκουν στο ίδιο σύμπαν και κυκλοφόρησαν το 2023 και το 2026, οι οποίες υπόσχονται να μην σας κάνουν να βαρεθείτε ή να κοιτάζετε τα κινητά σας μέχρι να τελειώσουν. Το «Evil Dead Rise» και το «Evil Dead Burn» αποτελούν μέρος της γνωστής σειράς ταινιών τρόμου «Evil Dead».

Παρόλο που οι δύο ταινίες βρίσκονται σε ξεχωριστές πλατφόρμες, μπορούν να παρακολουθηθούν η κάθε μία ανεξάρτητα, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχετε δει την άλλη. Αυτό προσφέρει ευελιξία στους θεατές που επιθυμούν να βυθιστούν σε έναν κόσμο γεμάτο αγωνία και δαιμονικές απειλές, επιλέγοντας την ιστορία που τους ταιριάζει περισσότερο για μια βραδιά τρόμου.

Οι νέες προσθήκες στο σύμπαν του «Evil Dead»

Το 2023 και το 2026 σηματοδότησαν την κυκλοφορία δύο νέων κεφαλαίων στο σύμπαν της σειράς ταινιών τρόμου «Evil Dead». Η πρώτη, με τίτλο «Evil Dead Rise», κυκλοφόρησε το 2023 και αποτελεί την πέμπτη ταινία της σειράς. Τη σκηνοθεσία και το σενάριο αυτής της παραγωγής υπογράφει ο Λι Κρόνιν, ο οποίος κατάφερε να μεταφέρει μια νέα, ανατριχιαστική ιστορία στους λάτρεις του είδους.

Η δεύτερη ταινία, το «Evil Dead Burn», έκανε την εμφάνισή της το 2026. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Σεμπάστιαν Βανιτσέκ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Φλοράν Μπερνάρ για τη συγγραφή του σεναρίου. Και οι δύο ταινίες, αν και μέρος του ίδιου ευρύτερου κόσμου, παρουσιάζουν τις δικές τους αυτόνομες αφηγήσεις, προσφέροντας φρέσκες προσεγγίσεις στον τρόμο.

«Evil Dead Rise»: Μια οικογένεια σε θανάσιμο κίνδυνο

Στην ταινία «Evil Dead Rise», η οποία κυκλοφόρησε το 2023, πρωταγωνιστούν η Λίλι Σάλιβαν και η Αλίσα Σάδερλαντ. Το καστ συμπληρώνουν η Νελ Φίσερ, ο Μόργκαν Ντέιβις και η Γκαμπριέλ Έκολς, δημιουργώντας ένα σύνολο ηθοποιών που θεωρείται ιδανικό για ένα φιλμ αυτού του είδους. Η πλοκή επικεντρώνεται σε μια μητέρα, τα τρία παιδιά της και την αδελφή της, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν θανάσιμο κίνδυνο.

Η οικογένεια αποκλείεται σε μια πολυκατοικία, όπου η απειλή δεν προέρχεται από κάποιον κατά συρροήν δολοφόνο ή μια αίρεση. Αντιθέτως, το κακό που τους περιμένει είναι δαιμόνια, τα οποία είναι αποφασισμένα να τους εξοντώσουν με κάθε τρόπο. Η κατάσταση κλιμακώνεται ραγδαία, καθώς μαζί τους βρίσκονται και άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας, μετατρέποντας γρήγορα την κατάσταση σε έναν εφιάλτη γεμάτο αίμα.

Η κλιμάκωση του τρόμου και η αγωνία του θεατή

Η διάρκεια της ταινίας «Evil Dead Rise» είναι μία ώρα και τριάντα έξι λεπτά, ένας χρόνος που περνάει γρήγορα, καθώς η αγωνία αυξάνεται συνεχώς όσο η ιστορία πλησιάζει στο τέλος της. Ο θεατής παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, αναρωτώμενος αν κάποιος θα καταφέρει να επιβιώσει μέσα σε αυτή την πολυκατοικία που έχει μετατραπεί σε σφαγείο από τα δαιμόνια.

Από τα πρώτα λεπτά μέχρι και τα τελευταία, το «Evil Dead Rise» καταφέρνει να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Η ταινία αποφεύγει να προκαλέσει την αίσθηση που συχνά δημιουργούν αρκετές νέες παραγωγές τρόμου, δηλαδή την αδιαφορία του θεατή αν θα τις ολοκληρώσει ή όχι. Αντιθέτως, προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία τρόμου που καθηλώνει.

«Evil Dead Burn»: Ένας εφιάλτης σε οικογενειακό τραπέζι

Το «Evil Dead Burn», η ταινία που κυκλοφόρησε το 2026, μεταφέρει την έννοια του τρόμου σε ένα διαφορετικό σκηνικό, αυτό ενός οικογενειακού τραπεζιού. Πολλοί έχουν βρεθεί σε οικογενειακά τραπέζια γεμάτα τοξικότητα, αλλά η συγκεκριμένη ιστορία το πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Φανταστείτε να είστε καλεσμένοι σε ένα τέτοιο τραπέζι, μετά από μία κηδεία, ενώ τρομακτικά δαιμόνια τριγυρίζουν, έτοιμα να μετατρέψουν τα πράγματα από άσχημα σε έναν εφιάλτη δίχως τέλος.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Άλις, την οποία υποδύεται η Σουχεϊλά Γιακούμπ. Η Άλις έχει πρόσφατα «χάσει» τον σύζυγό της και πρέπει να περάσει την κηδεία του, καθώς και τις ώρες που ακολουθούν, αντιμετωπίζοντας μια αρκετά προβληματική κατάσταση. Η συνύπαρξη της οικογενειακής έντασης με την παρουσία των δαιμόνων δημιουργεί ένα περιβάλλον ασφυκτικό και γεμάτο τρόμο για τους χαρακτήρες.

Με πληροφορίες από: Enikos