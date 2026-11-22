Μια σημαντική εξέλιξη φέρεται να έχει σημειωθεί στην υπόθεση της εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν ΜακΚαν, καθώς μια πρώτη, αν και άτυπη, ομολογία από τον βασικό ύποπτο, Κρίστιαν Μπρούκνερ, έρχεται στο φως σχεδόν 20 χρόνια μετά το συμβάν. Η τρίχρονη είχε εξαφανιστεί το 2007 στην Πορτογαλία, ενώ παραθέριζε με τους γονείς της στο Αλγκάρβε. Παρά το γεγονός ότι ο 49χρονος Μπρούκνερ, καταδικασμένος στη Γερμανία για βιασμό, δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για την εξαφάνιση του κοριτσιού και έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή, οι ερευνητές έχουν πλέον στα χέρια τους μια λεπτομερή καταγραφή της φερόμενης ομολογίας του.

Η μαρτυρία του συγκρατούμενου

Η λεπτομερής καταγραφή της φερόμενης ομολογίας του Κρίστιαν Μπρούκνερ δόθηκε στη BKA, τη γερμανική εκδοχή του FBI, τον Οκτώβριο του 2024. Η μαρτυρία προήλθε από τον Λαουρέντιου Κόντιν, πρώην συγκρατούμενο του Μπρούκνερ. Οι δύο άνδρες κρατούνταν μαζί σε φυλακή κοντά στο Ανόβερο το 2019, όπου ο Μπρούκνερ εξέτιε ποινή για άλλα αδικήματα.

Η κατάθεση του Κόντιν στις αρχές έγινε έναν χρόνο πριν η αστυνομία κατονομάσει τον Μπρούκνερ ως κύριο ύποπτο στην υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚαν. Ο μάρτυρας, ο οποίος στο παρελθόν ήταν διαρρήκτης και σήμερα εργάζεται ως ντελιβεράς, ανέφερε αρχικά ότι θεωρούσε την ιστορία του Μπρούκνερ απλώς καυχησιολογία, αλλά πλέον πιστεύει ότι είναι αλήθεια.

Η φερόμενη ομολογία στη φυλακή

Σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε ο Κόντιν, ο Κρίστιαν Μπρούκνερ του εκμυστηρεύτηκε στη φυλακή ότι απήγαγε και σκότωσε ένα μικρό ξανθό κορίτσι. Η φερόμενη απαγωγή και δολοφονία έλαβε χώρα από διαμέρισμα στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας το 2007, την ίδια χρονιά και από την ίδια περιοχή που εξαφανίστηκε η Μαντλίν ΜακΚαν.

Ο βασικός ύποπτος περιέγραψε αρχικά μια διάρρηξη σε ξενοδοχείο της περιοχής, όπου αναζητούσε χρήματα και κοσμήματα. Όπως φέρεται να είπε στον Κόντιν, εκεί βρήκε ένα κορίτσι που κοιμόταν, το πήρε και οδήγησε για έως και 45 λεπτά με το τροχόσπιτό του. Στη συνέχεια, της επιτέθηκε σεξουαλικά. Ο Μπρούκνερ πανικοβλήθηκε στη θέα μπλε φώτων και, όπως φέρεται να δήλωσε, τη σκότωσε.

Το παρελθόν του βασικού υπόπτου

Ο Κρίστιαν Μπρούκνερ, ηλικίας 49 ετών, είναι καταδικασμένος στη Γερμανία για βιασμό. Ειδικότερα, εξέτιε ποινή στη Γερμανία για μια άσχετη υπόθεση βιασμού που είχε συμβεί στην Πορτογαλία το 2005. Η ποινή του επρόκειτο να ολοκληρωθεί και να αποφυλακιστεί τον Σεπτέμβριο του 2025.

Λίγο πριν από την προγραμματισμένη αποφυλάκισή του, ο Μπρούκνερ είχε αρνηθεί ένα αίτημα της βρετανικής αστυνομίας για συνέντευξη σχετικά με την υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚαν. Παρά τις φερόμενες ομολογίες, ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση του κοριτσιού από το διαμέρισμα στο Αλγκάρβε.

Φερόμενο σεξουαλικό ενδιαφέρον για ανήλικα

Ο Λαουρέντιου Κόντιν ανέφερε επίσης στις γερμανικές αρχές ότι ο Μπρούκνερ του εκμυστηρεύτηκε ένα σεξουαλικό ενδιαφέρον για μικρά παιδιά. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Κόντιν, ο Μπρούκνερ συχνά έπιανε μικρά κορίτσια με το τροχόσπιτό του.

Ο πρώην συγκρατούμενος δήλωσε ότι ο Μπρούκνερ του είχε αναφέρει πως έκανε «σεξουαλικά βρώμικα πράγματα» με τα κορίτσια αυτά. Ο Κόντιν, ο οποίος αρχικά αμφέβαλε για την αλήθεια των λεγομένων του Μπρούκνερ, δήλωσε στις γερμανικές αρχές ότι πλέον πιστεύει πως η ιστορία είναι αληθινή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis