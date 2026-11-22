Έντονη οσμή αερίου που έγινε αντιληπτή σε ένα νυχτερινό κέντρο της οδού Ξάνθου, στο Κολωνάκι, προκάλεσε συναγερμό στις αρχές το πρωί της Κυριακής, 22 Νοεμβρίου 2026. Το περιστατικό αυτό οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εν λόγω οδό, ως μέτρο προφύλαξης για την ασφάλεια των πολιτών. Η ταχεία επέμβαση των κλιμακίων αποδείχθηκε καθοριστική για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την ομαλή επαναφορά της καθημερινότητας στην περιοχή.

Συναγερμός και προσωρινή διακοπή στην οδό Ξάνθου

Οι αρχές, αμέσως μόλις ενημερώθηκαν για την έντονη οσμή αερίου που αναδιδόταν από το κατάστημα, προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ξάνθου, στο Κολωνάκι. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε αναγκαία για την αποφυγή τυχόν κινδύνων και την απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων από τα συνεργεία.

Η διακοπή της κυκλοφορίας αφορούσε συγκεκριμένα το τμήμα της οδού Ξάνθου που εκτείνεται από το ύψος της οδού Σπευσίππου. Η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά, επιτρέποντας στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας να δράσουν με την απαιτούμενη ευελιξία και ασφάλεια.

Άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικής, αστυνομίας και εταιρείας αερίου

Στο σημείο του περιστατικού έσπευσαν άμεσα κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, ανταποκρινόμενα στον συναγερμό. Η παρουσία τους ήταν κρίσιμη τόσο για την επιτήρηση της περιοχής όσο και για την παροχή συνδρομής σε περίπτωση ανάγκης, διασφαλίζοντας την τάξη και την ασφάλεια.

Παράλληλα, κλιμάκιο από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου μετέβη επίσης στην οδό Ξάνθου, προκειμένου να συνδράμει στους ελέγχους. Οι ειδικοί της εταιρείας πραγματοποίησαν τις δικές τους μετρήσεις και επιθεωρήσεις, συμπληρώνοντας το έργο των πυροσβεστών και των αστυνομικών.

Ενδελεχείς έλεγχοι δεν αποκάλυψαν διαρροή

Οι πυροσβέστες, με την άφιξή τους, ξεκίνησαν αμέσως τους απαραίτητους ελέγχους στο κατάστημα και την ευρύτερη περιοχή, χρησιμοποιώντας τον ειδικό εξοπλισμό που διαθέτουν. Οι έλεγχοι ήταν ενδελεχείς και συστηματικοί, με στόχο τον εντοπισμό οποιασδήποτε πηγής διαρροής αερίου που θα μπορούσε να δικαιολογεί την έντονη οσμή.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και των εκτεταμένων ελέγχων, τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δεν διαπίστωσαν καμία απολύτως διαρροή αερίου. Αυτό το εύρημα οδήγησε στην εκτίμηση ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος για την περιοχή και τους κατοίκους της.

Ο δρόμος δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία

Λίγη ώρα αργότερα, αφού οι αρχές βεβαιώθηκαν πλήρως για την ασφάλεια της περιοχής και την απουσία κινδύνου, ο δρόμος στην οδό Ξάνθου δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία. Η προσωρινή διακοπή ήρθη και τα οχήματα άρχισαν να κινούνται κανονικά.

Η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε πλήρως, σηματοδοτώντας το τέλος του συναγερμού που είχε σημάνει το πρωί της Κυριακής στο Κολωνάκι. Το περιστατικό έληξε χωρίς περαιτέρω επιπλοκές, χάρη στην άμεση και συντονισμένη δράση των αρχών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis