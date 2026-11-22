Μια σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην Πάτρα και σε αρκετές γειτονικές περιοχές περίπου στις 03:54 τα ξημερώματα, προκαλώντας την ανησυχία των κατοίκων που ξύπνησαν από το φαινόμενο. Ο σεισμός, αν και χαρακτηρίστηκε ως μέτριας έντασης, ήταν αρκετός για να γίνει αντιληπτός από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, δεδομένης της ώρας εκδήλωσής του. Οι πρώτες πληροφορίες για το μέγεθος και το ακριβές επίκεντρο της δόνησης δόθηκαν στη δημοσιότητα από δύο διαφορετικούς επιστημονικούς φορείς.

Οι εκτιμήσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση που δημοσιοποίησε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση που ταρακούνησε την περιοχή είχε μέγεθος 3,4 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Η αυτόματη αυτή λύση αποτελεί μια αρχική εκτίμηση, η οποία παρέχει άμεσα στοιχεία για το συμβάν λίγη ώρα μετά την εκδήλωσή του.

Το επίκεντρο του σεισμού, όπως προσδιορίστηκε από τους επιστήμονες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, εντοπίστηκε σε απόσταση δύο χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά του Ρίου. Η συγκεκριμένη γεωγραφική θέση υποδεικνύει την εγγύτητα του φαινομένου σε μια κατοικημένη περιοχή, εξηγώντας γιατί έγινε τόσο αισθητός από τους κατοίκους της Πάτρας και των γύρω περιοχών.

Η μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου

Παράλληλα, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο προχώρησε και αυτό σε δική του ανεξάρτητη μέτρηση της σεισμικής δόνησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο διεθνής αυτός φορέας, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Η τιμή αυτή παρουσιάζει μια μικρή απόκλιση σε σχέση με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, κάτι που είναι σύνηθες σε τέτοιου είδους φαινόμενα, καθώς οι μετρήσεις μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με τα δίκτυα των σεισμογράφων που χρησιμοποιούνται.

Όσον αφορά την ακριβή τοποθεσία του επίκεντρου, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο το εντόπισε σε διαφορετική θέση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Συγκεκριμένα, η μέτρηση του Κέντρου έδειξε ότι το επίκεντρο βρισκόταν σε απόσταση οκτώ χιλιομέτρων βόρεια από την πόλη της Πάτρας. Αυτή η δεύτερη εκτίμηση παρέχει μια συμπληρωματική οπτική για την πηγή της σεισμικής δραστηριότητας, δίνοντας μια ευρύτερη εικόνα του φαινομένου.

Η ώρα εκδήλωσης και η αίσθηση στην Πάτρα

Η σεισμική δόνηση εκδηλώθηκε περίπου στις 03:54 τα ξημερώματα, μια ώρα που οι περισσότεροι κάτοικοι βρίσκονταν σε κατάσταση ύπνου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί να ξυπνήσουν αιφνιδιασμένοι από το κούνημα, αν και το μέγεθος του σεισμού δεν ήταν μεγάλο. Η ώρα εκδήλωσης συχνά εντείνει την αίσθηση της δόνησης και την ανησυχία του κόσμου.

Ο σεισμός έγινε αισθητός όχι μόνο στην πόλη της Πάτρας, αλλά και σε αρκετές γειτονικές περιοχές, όπως αναφέρθηκε από τους αρμόδιους φορείς. Η αίσθηση της δόνησης ήταν αρκετή για να γίνει αντιληπτή από τους κατοίκους, παρά το σχετικά μικρό της μέγεθος, λόγω της εγγύτητας του επίκεντρου στις κατοικημένες περιοχές, όπως αυτό προσδιορίστηκε από τις δύο διαφορετικές μετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki