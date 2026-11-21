Ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε εκ νέου στη σφράγιση του νυχτερινού κέντρου NOX, το οποίο βρίσκεται επί της Ιεράς Οδού και φιλοξενεί τις εμφανίσεις των γνωστών καλλιτεχνών Δέσποινας Βανδή και Νατάσας Θεοδωρίδου. Η απόφαση για αυτή τη νέα παρέμβαση ελήφθη την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, έπειτα από διαπίστωση των αρμόδιων υπηρεσιών ότι η αρχική σφραγίδα, η οποία είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της επιχείρησης, είχε απομακρυνθεί. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε τις δημοτικές αρχές να προβούν άμεσα στο δεύτερο κλείσιμο του κέντρου μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι λόγοι της αρχικής σφράγισης του NOX

Η πρώτη φορά που το νυχτερινό κέντρο NOX σφραγίστηκε από τις αρχές του Δήμου Αθηναίων οφειλόταν σε σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, είχε γίνει γνωστό ότι η επιχείρηση δεν είχε εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια για τη νόμιμη λειτουργία της. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για κάθε παρόμοια εγκατάσταση που υποδέχεται κοινό.

Επιπλέον, οι έλεγχοι είχαν αναδείξει ότι το νυχτερινό κέντρο δεν πληρούσε το σύνολο των απαιτούμενων προϋποθέσεων που προβλέπονται από τους κανονισμούς. Μεταξύ των σημαντικών ελλείψεων που είχαν διαπιστωθεί ήταν και αυτές που αφορούσαν την πυρασφάλεια του χώρου, ένα ζήτημα υψίστης σημασίας για την ασφάλεια των παρευρισκομένων και του προσωπικού που εργάζεται στην επιχείρηση.

Η αποκάλυψη της αφαίρεσης της σφραγίδας

Παρά την αρχική σφράγιση και την τοποθέτηση της σχετικής σφραγίδας στην είσοδο του νυχτερινού κέντρου, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε νέα επιθεώρηση. Κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου, ο οποίος διενεργήθηκε την προηγούμενη ημέρα της νέας σφράγισης, δηλαδή την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, διαπιστώθηκε μια σοβαρή παράβαση.

Οι ελεγκτές εντόπισαν ότι η σφραγίδα, η οποία είχε τοποθετηθεί από τις δημοτικές αρχές ως ένδειξη του κλεισίματος της επιχείρησης, είχε αφαιρεθεί. Αυτή η ενέργεια, η απομάκρυνση της επίσημης σφραγίδας, οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την εκ νέου εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων και την επανάληψη της διαδικασίας σφράγισης.

Η νέα παρέμβαση των μικτών κλιμακίων

Ως απάντηση στην διαπιστωθείσα αφαίρεση της σφραγίδας, οι δημοτικές αρχές αποφάσισαν να προβούν εκ νέου στο κλείσιμο του κέντρου. Για τον σκοπό αυτό, συγκροτήθηκε ένα μικτό κλιμάκιο, το οποίο μετέβη στον χώρο του νυχτερινού κέντρου στην Ιερά Οδό. Το κλιμάκιο αυτό αποτελούνταν από εκπροσώπους διαφόρων υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Συγκεκριμένα, στο μικτό κλιμάκιο συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου Αθηναίων, της Υγειονομικής Υπηρεσίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Η αποστολή τους ήταν να διενεργήσουν τον προβλεπόμενο έλεγχο και να προχωρήσουν στη νέα σφράγιση του κέντρου, επιβεβαιώνοντας έτσι την μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων και την αναγκαιότητα της άμεσης παρέμβασης.

Αναμονή για το μέλλον του NOX και επίσημες τοποθετήσεις

Μετά τη νέα σφράγιση, παραμένει αδιευκρίνιστο το πότε θα είναι εφικτή η επαναλειτουργία του νυχτερινού κέντρου NOX. Η επιχείρηση αντιμετωπίζει πλέον την πρόκληση να τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες που έχουν αναδειχθεί από τους ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά νόμιμα.

Μέχρι στιγμής, η διοίκηση της επιχείρησης δεν έχει προβεί σε καμία επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις. Το κοινό, καθώς και οι καλλιτέχνες Δέσποινα Βανδή και Νατάσα Θεοδωρίδου που εμφανίζονται στον χώρο, αναμένουν ενημέρωση για το μέλλον των προγραμματισμένων εμφανίσεων και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν.

Με πληροφορίες από: Newsit