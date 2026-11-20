Περισσότερο από έναν χρόνο αφότου βρέθηκε στο επίκεντρο ενός διαβόητου σκανδάλου με την kiss cam σε συναυλία των Coldplay, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Astronomer, Άντι Μπάιρον, έχει εξασφαλίσει αρκετές επαγγελματικές συνεργασίες. Ο ίδιος δηλώνει ότι προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες, χωρίς να είναι εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης σε καμία από αυτές, ενώ παράλληλα έχει αναλάβει έναν νέο ρόλο σε εταιρεία βάσεων δεδομένων.

Η νέα επαγγελματική του πορεία

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύπτει το TMZ, ο Άντι Μπάιρον συνεργάζεται πλέον με διάφορες εταιρείες, παρέχοντας τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες. Ο ίδιος επιβεβαίωσε στο TMZ αυτή την εξέλιξη, τονίζοντας ότι δεν έχει αναλάβει θέση πλήρους απασχόλησης σε καμία από αυτές τις συνεργασίες.

Ωστόσο, πηγή αναφέρει στο ίδιο μέσο ότι ο Άντι εντάχθηκε στην εταιρεία Materialize στις 9 Νοεμβρίου. Εκεί, έχει αναλάβει τη θέση του Chief Revenue Officer (CRO), δηλαδή του επικεφαλής εσόδων της εταιρείας, σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Ο ρόλος στην Materialize και η στήριξη της εταιρείας

Η πρόσληψη του Άντι Μπάιρον στην Materialize ανακοινώθηκε επίσημα από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας σε συνάντηση με όλο το προσωπικό, δύο ημέρες μετά την ένταξή του, δηλαδή στις 11 Νοεμβρίου. Η Materialize είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των βάσεων δεδομένων και απασχολεί περίπου 50 άτομα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Materialize, Νέιτ Στιούαρτ, επιβεβαίωσε την πρόσληψη στο TMZ. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αναπτυσσόμαστε με γρήγορους ρυθμούς και προσλάβαμε τον Άντι ως CRO με μερική απασχόληση, προκειμένου να μας υποστηρίξει καθώς επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας». Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τόσο ο διευθύνων σύμβουλος όσο και το διοικητικό συμβούλιο της Materialize υποστήριξαν την ένταξη του Άντι στην εταιρεία.

Το περιστατικό που προκάλεσε την παραίτηση

Ο Άντι Μπάιρον παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Astronomer μετά το περιστατικό που έγινε viral τον Ιούλιο του 2025. Τότε, απαθανατίστηκε να αγκαλιάζει τρυφερά, στη διάρκεια συναυλίας των Coldplay, την Κριστίν Καμποτ, η οποία ήταν τότε επικεφαλής του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού της ίδιας εταιρείας.

Το γεγονός αυτό έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, οδηγώντας στην παραίτηση του Μπάιρον από την κορυφαία θέση της Astronomer. Το βίντεο με την kiss cam κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις και συζητήσεις.

Οι δηλώσεις της Κριστίν Καμποτ

Ενώ ο Άντι Μπάιρον δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το περιστατικό της kiss cam, η Κριστίν Καμποτ έκανε δηλώσεις στους New York Times τον Δεκέμβριο του 2025. Η Κριστίν διευκρίνισε ότι εκείνη και ο Άντι δεν διατηρούσαν ερωτική σχέση.

Επιπλέον, ανέφερε ότι πλέον σχεδόν δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Χαρακτήρισε ολόκληρο το περιστατικό που έγινε viral ως ένα λάθος, το οποίο συνέβη υπό την επήρεια αλκοόλ, προσπαθώντας να δώσει μια εξήγηση για την εικόνα που είχε καταγραφεί.

Ένα ευνοϊκό κλίμα για την επανεκκίνηση

Η χρονική στιγμή για την επαγγελματική επανεκκίνηση του Άντι Μπάιρον φαίνεται να είναι αρκετά ευνοϊκή. Μια πηγή σχολιάζει ότι η φερόμενη παράνομη ερωτική περιπέτεια του Άντι με συνάδελφό του στο γραφείο μοιάζει πλέον με ασήμαντη υπόθεση, ειδικά σε σύγκριση με άλλες πρόσφατες εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, με τη βοήθεια μίας φερόμενης ως κατασκόπου, έχει έκτοτε κάνει το περιστατικό του Μπάιρον να ωχριά. Υπογραμμίζεται επίσης ότι η οικονομία της χώρας δεν εξαρτιόταν από όσα συνέβαιναν στα κεντρικά γραφεία της Astronomer, γεγονός που ενδεχομένως συνέβαλε στο να μην έχει μακροχρόνιο αρνητικό αντίκτυπο η υπόθεση στην επαγγελματική του πορεία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis