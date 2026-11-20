Σε μια σημαντική επιχείρηση των αρχών, συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου 2026, στα Καλύβια Αττικής, ένας 39χρονος ημεδαπός. Ο άνδρας βρέθηκε να κατέχει ένα οπλοστάσιο, μεγάλα χρηματικά ποσά και χρυσές λίρες, καθώς και έγγραφα που συνδέονται με καταζητούμενο της Interpol. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας, η οποία αποκάλυψε το εύρος των παράνομων δραστηριοτήτων του.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Η επιχείρηση για τη σύλληψη του 39χρονου πραγματοποιήθηκε από άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συγκεκριμένα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, τους οποίους ορισμένες πηγές αναφέρουν ως το «ελληνικό FBI». Η σύλληψη έγινε το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου 2026, στα Καλύβια Αττικής, μετά από ενδελεχή έρευνα.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, λόγω των ευρημάτων που εντοπίστηκαν στην κατοχή του. Ο 39χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Λόγω της φύσης των ευρημάτων, οδηγήθηκε αρχικά στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, όπου και συνελήφθη.

Το οπλοστάσιο και τα μετρητά

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε οικίες του 39χρονου καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν ένα σημαντικό οπλοστάσιο. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ, δύο πιστόλια και 144 φυσίγγια. Τα όπλα και τα πυρομαχικά κατασχέθηκαν για περαιτέρω έρευνα.

Εκτός από τα όπλα, στην κατοχή του 39χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Οι αρχές εντόπισαν 200 χρυσές λίρες, καθώς και το ποσό των 151.890 ευρώ σε μετρητά. Αυτά τα ευρήματα προσθέτουν μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση, πέραν των παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων.

Τα πλαστά έγγραφα και η σύνδεση με την Interpol

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν στους αστυνομικούς τα έγγραφα που εντοπίστηκαν στην κατοχή του 39χρονου. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν μία άδεια οδήγησης από τις αρχές της Τσεχίας και ένα διαβατήριο από τις αρχές του Βελγίου. Και τα δύο αυτά έγγραφα έφεραν την ίδια φωτογραφία, ωστόσο τα στοιχεία του κατόχου ήταν διαφορετικά.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η φωτογραφία που απεικονιζόταν στα πλαστά έγγραφα ανήκε σε έναν 38χρονο αλλοδαπό. Ο συγκεκριμένος αλλοδαπός είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο στην Κρήτη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Σερβίας. Οι αρχές εξετάζουν πλέον τα ευρήματα και την παρουσία των συγκεκριμένων εγγράφων στην κατοχή του 39χρονου, αναζητώντας πιθανές συνδέσεις και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση του καταζητούμενου.

Η πορεία της αστυνομικής διερεύνησης

Η έρευνα, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του 39χρονου, ξεκίνησε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών. Η εκτεταμένη έρευνα στις οικίες και τους περιβάλλοντες χώρους του συλληφθέντος ήταν αυτή που αποκάλυψε το σύνολο των παράνομων αντικειμένων, από τα όπλα και τα χρήματα μέχρι τα πλαστά έγγραφα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 39χρονου περιλαμβάνει παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ η παρουσία των εγγράφων με τη φωτογραφία του καταζητούμενου της Interpol προσθέτει νέα δεδομένα που διερευνώνται. Ο συλληφθείς παραμένει στη διάθεση της δικαιοσύνης, καθώς οι αρχές συνεχίζουν το έργο τους για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αποκάλυψη τυχόν περαιτέρω διασυνδέσεων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit