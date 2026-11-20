Οι μετοχές τεχνολογίας κατέγραψαν νέα πτώση διεθνώς την Παρασκευή, σηματοδοτώντας το μεγαλύτερο πτωτικό σερί από το 2023. Η εντυπωσιακή εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο δεν στάθηκε ικανή να αναζωπυρώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο είχε οδηγήσει τις αγορές μετοχών σε ιστορικά υψηλά νωρίτερα φέτος. Το κύμα πωλήσεων στις εταιρείες που πρωταγωνιστούν στο ράλι της AI θέτει σε κίνδυνο τα φετινά κέρδη των διεθνών χρηματιστηρίων.

Οι πιέσεις στις μετοχές τεχνολογίας

Η διεθνής αγορά μετοχών τεχνολογίας βρέθηκε ξανά υπό πίεση την Παρασκευή, με τις απώλειες να συνεχίζονται αμείωτες. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο πτωτικό σερί που έχει καταγραφεί από το 2023, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές. Παρά το ισχυρό χρηματιστηριακό ντεμπούτο της Anthropic, η αγορά δεν έδειξε σημάδια ανάκαμψης, υποδηλώνοντας μια ευρύτερη αλλαγή στο κλίμα.

Η αδυναμία της εισαγωγής της Anthropic να αντιστρέψει την πτωτική τάση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ήταν ο βασικός μοχλός ανόδου για τις αγορές μετοχών νωρίτερα μέσα στο έτος. Το συνεχιζόμενο ξεπούλημα στις μετοχές των εταιρειών που ηγούνται του ράλι της AI θέτει πλέον σε κίνδυνο τα συνολικά κέρδη που είχαν καταγραφεί στα χρηματιστήρια διεθνώς κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Οι ανησυχίες των επενδυτών και οι αιτίες

Η πτώση στις μετοχές τεχνολογίας αποδίδεται κυρίως στις έντονες ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων που πραγματοποιούνται στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Αυτές οι ανησυχίες ενισχύονται από την εμφάνιση νέων ρυθμιστικών περιορισμών, καθώς και από τις πολιτικές εξελίξεις που παρατηρούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικότερα μετά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών.

Οι μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί δαπανούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη υποδομών AI. Αυτές οι σημαντικές δαπάνες έχουν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των ελεύθερων ταμειακών ροών τους και την αύξηση του εταιρικού τους δανεισμού. Οι επενδυτές εκφράζουν την ανησυχία ότι τα έσοδα που προκύπτουν από την τεχνητή νοημοσύνη δεν αυξάνονται με επαρκώς γρήγορο ρυθμό, ώστε να δικαιολογήσουν το υψηλό κόστος αυτών των επενδύσεων.

Η άποψη των αναλυτών

Σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στις αγορές, ο Βεν Ραμ, στρατηγικός αναλυτής του Bloomberg για τις διεθνείς αγορές, σημείωσε ότι «το συνεχιζόμενο sell – off αντανακλά κυρίως τη μειωμένη διάθεση των επενδυτών να αναλάβουν ρίσκο». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ασφαλώς προκαλεί ανησυχία το ενδεχόμενο η πτώση των μετοχών να πλήξει και την πραγματική οικονομία και αυτό με τη σειρά του να εντείνει τις πιέσεις στα χρηματιστήρια».

Ωστόσο, ο Βεν Ραμ διευκρίνισε την τρέχουσα φύση της κατάστασης, αναφέροντας: «Προς το παρόν, όμως, αυτό που βλέπουμε είναι κυρίως μια διόρθωση των υπερβολικά υψηλών αποτιμήσεων, που δύσκολα μπορούσαν να διατηρηθούν». Η δήλωσή του υποδεικνύει ότι, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, οι κινήσεις της αγοράς ενδέχεται να αποτελούν μια αναπροσαρμογή σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα μετά από μια περίοδο υπερβολικής αισιοδοξίας.

Η εικόνα στις διεθνείς αγορές

Οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές παραμένουν έντονες, παρά την αρχική δυναμική του χρηματιστηριακού ντεμπούτου της Anthropic. Ο MSCI All Country World Index, ο οποίος θεωρείται κορυφαίος παγκόσμιος χρηματιστηριακός δείκτης για τις μετοχές μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, κατέγραφε την Παρασκευή υποχώρηση κατά 0,6%. Με αυτή την πτώση, ο δείκτης οδεύει προς την έβδομη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση, σηματοδοτώντας το μεγαλύτερο σερί απωλειών που έχει παρατηρηθεί εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχωρούσαν κατά 0,3%, ενώ αυτά του Nasdaq 100 κατέγραφαν πτώση 0,7%. Ακόμα και η μετοχή της ίδιας της Anthropic δεν κατάφερε να διατηρήσει την αξία της, χάνοντας περίπου 5% στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μετά το κλείσιμο της αγοράς, εντείνοντας το αρνητικό κλίμα.

Η κατάσταση σε Ασία και Ευρώπη

Το κύμα πωλήσεων δεν περιορίστηκε στις δυτικές αγορές, αλλά επεκτάθηκε και στην Ασία. Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της περιοχής οδεύει προς την χειρότερη εβδομάδα του από την έναρξη της πανδημίας. Οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφηκαν στον νοτιοκορεατικό δείκτη Kospi, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη βαρύτητα των μετοχών τεχνολογίας, καθώς και στον ιαπωνικό Nikkei 225. Και οι δύο αυτοί δείκτες υποχώρησαν πάνω από 5%.

Στην Ευρώπη, η κατάσταση δεν ήταν διαφορετική. Ο Stoxx 600 υποχωρούσε κατά 0,9%, με τις μετοχές τεχνολογίας να είναι αυτές που κατέγραψαν τις σημαντικότερες απώλειες στην περιοχή. Ενδεικτικό της τάσης είναι ότι η μετοχή της ASML, του μεγαλύτερου κατασκευαστή εξοπλισμού παραγωγής ημιαγωγών στον κόσμο, έχασε σχεδόν 5% της αξίας της, υπογραμμίζοντας την ευρεία επίδραση του sell-off στον κλάδο της τεχνολογίας παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis