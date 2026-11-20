Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του σύγχρονου κινηματογράφου, το σμαραγδί φόρεμα που φόρεσε η Κίρα Νάιτλι στην ταινία «Εξιλέωση», πρόκειται να βγει σε δημοπρασία. Το εμβληματικό ένδυμα, το οποίο έγινε διάσημο μέσα από την ερμηνεία της ηθοποιού ως Σεσίλια Τάλις, θα διατεθεί προς πώληση στις 9 Δεκεμβρίου από τον οίκο Christie’s στο Λονδίνο.

Το εμβληματικό φόρεμα της Σεσίλια Τάλις

Το σμαραγδί φόρεμα, που αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά ενδύματα του σύγχρονου κινηματογράφου, σχεδιάστηκε από την ενδυματολόγο Τζάκλιν Ντουράν. Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει ένα βαθύ ντεκολτέ σε σχήμα V και ανοιχτή πλάτη, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη αισθητική.

Στη μέση του φορέματος υπάρχουν σούρες, ενώ η φούστα του φτάνει μέχρι το πάτωμα. Οι ρευστές γραμμές του παραπέμπουν στις βραδινές τουαλέτες της δεκαετίας του 1930, ενώ το έντονο σμαραγδί χρώμα εξασφαλίζει ότι η Σεσίλια ξεχωρίζει, ακόμα και στα μακρινά πλάνα της ταινίας. Η ανοιχτή πλάτη και η κίνηση του μεταξιού συνέβαλαν στον αισθησιασμό του φορέματος, καθιστώντας το αξέχαστο από τη σκηνή στην οποία εμφανίζεται.

Η εμφάνιση στην ταινία «Εξιλέωση»

Η ταινία «Εξιλέωση» (Atonement), σε σκηνοθεσία του Τζο Ράιτ, κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2007. Βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του συγγραφέα Ίαν ΜακΓιούαν και έχει μείνει στη μνήμη του κοινού για την ιδιαίτερη ατμόσφαιρά της.

Το φόρεμα εμφανίζεται σε μία από τις πιο κρίσιμες σκηνές της ταινίας. Σε αυτή τη σκηνή, η Σεσίλια βρίσκεται με τον Ρόμπι Τέρνερ, τον οποίο υποδύεται ο Τζέιμς ΜακΑβόι, στη βιβλιοθήκη της οικογενειακής έπαυλης. Τότε, η μικρότερη αδελφή της Σεσίλια, η Μπράιονι, ανοίγει την πόρτα, με αποτέλεσμα η συνάντηση να πάρει μια απρόσμενη τροπή.

Η δημοπρασία «Love & Lust: A Literary Guide»

Το φόρεμα της Κίρα Νάιτλι θα αποτελέσει μέρος της δημοπρασίας με τίτλο «Love & Lust: A Literary Guide». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου από τον οίκο Christie’s στο Λονδίνο και θα περιλαμβάνει περίπου 30 κομμάτια από τον χώρο της λογοτεχνίας και του σινεμά.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που θα διατεθούν προς πώληση, εκτός από το σμαραγδί φόρεμα, βρίσκονται και άλλα σημαντικά τεκμήρια. Συγκεκριμένα, θα δημοπρατηθούν ερωτικά γράμματα, καθώς και τα πρωτότυπα σχέδια για τις αφίσες των κλασικών ταινιών «Metropolis» και «Dracula», προσφέροντας μια ευρεία γκάμα συλλεκτικών ειδών.

Η ιστορία του φορέματος πριν τη νέα δημοπρασία

Σύμφωνα με τον κατάλογο που έχει εκδώσει ο οίκος Christie’s, ο σημερινός ιδιοκτήτης του σμαραγδί φορέματος το είχε αποκτήσει στο παρελθόν. Η αγορά πραγματοποιήθηκε σε μια φιλανθρωπική δημοπρασία που έλαβε χώρα στο Λος Άντζελες, τον Μάρτιο του 2008.

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την προηγούμενη πώλησή του, το φόρεμα βγαίνει ξανά προς πώληση, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους συλλέκτες να αποκτήσουν ένα κομμάτι της κινηματογραφικής ιστορίας. Η δημοπρασία αυτή αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο των φίλων του κινηματογράφου όσο και των συλλεκτών.

Με πληροφορίες από: Newsit