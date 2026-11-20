Ο γνωστός παρουσιαστής Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε δημόσια ότι δέχτηκε απειλητικά μηνύματα από τον Γιάννη Παπαμιχαήλ στο πρόσφατο παρελθόν. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο μουσικός τού έστελνε φωτογραφίες με όπλα, συνοδευόμενες από το ερώτημα «με ποιο θέλεις να πεθάνεις». Η αποκάλυψη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την εισαγωγή του Γιάννη Παπαμιχαήλ σε ψυχιατρική κλινική, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Η δημόσια αποκάλυψη του Γιώργου Λιάγκα

Ο Γιώργος Λιάγκας δήλωσε πως είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται δημοσίως σε αυτό το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι επέλεξε να το πει τώρα, καθώς «προφανώς δεν μας βλέπει». Ο παρουσιαστής περιέγραψε λεπτομερώς το περιεχόμενο των μηνυμάτων, αναφέροντας ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ τού έστελνε φωτογραφίες διαφόρων τύπων όπλων.

Στα απειλητικά αυτά μηνύματα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, γραφόταν: «είναι δεδομένο ότι θα σε δολοφονήσουμε, επίλεξε με ποιο θέλεις να πεθάνεις». Παρά τη σοβαρότητα των απειλών, ο ίδιος δεν προχώρησε σε καταγγελία στις αρχές.

Το παρασκήνιο των απειλών και η διαμάχη για τα πνευματικά δικαιώματα

Ο Γιώργος Λιάγκας συνέδεσε τα απειλητικά μηνύματα με ένα προηγούμενο θέμα που είχε αναδείξει η εκπομπή του. Το θέμα αφορούσε τη συγγραφή ενός βιβλίου από τον Αντώνη Βουγιουκλάκη, αδερφό της Αλίκης Βουγιουκλάκη, το οποίο περιείχε και κομμάτια που αφορούσαν τη ζωή της αείμνηστης ηθοποιού.

Είχε προκύψει μια διαμάχη, με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ και τον κύριο Δελαπόρτα να επιδιώκουν τον έλεγχο των πνευματικών δικαιωμάτων και την πραγματοποίηση παραστάσεων. Από την άλλη πλευρά, ο Αντώνης Βουγιουκλάκης υποστήριζε ότι το βιβλίο αφορούσε τη δική του ζωή, στην οποία η Αλίκη αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι, δικαιολογώντας έτσι την αναφορά σε αυτήν.

Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι, όταν παρουσίασαν αυτό το θέμα στην εκπομπή τους, δέχτηκε το βράδυ τα συγκεκριμένα απειλητικά μηνύματα από τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, τα οποία, όπως είπε, ήταν γεμάτα με φωτογραφίες όπλων και απειλές κατά της ζωής του.

Η αντίδραση του παρουσιαστή και η απόφαση να μην καταγγείλει

Παρόλο που ο Γιώργος Λιάγκας δέχτηκε συμβουλές, μεταξύ άλλων και από τον Σταύρο Μπαλάσκα, να απευθυνθεί στην αστυνομία και να υποβάλει μήνυση, ο ίδιος επέλεξε να μην το κάνει. Ο παρουσιαστής εξήγησε την απόφασή του, δηλώνοντας ότι δεν θεώρησε πως όντως κινδυνεύει από τις απειλές.

Όπως ανέφερε, κατάλαβε ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ «έχει θέμα το παιδί» και θεώρησε ότι οι απειλές αυτές δεν θα πραγματοποιούνταν. Εάν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, όπως σημείωσε, θα έπρεπε να είχε συλληφθεί ο Γιάννης Παπαμιχαήλ.

Η εισαγωγή του Γιάννη Παπαμιχαήλ σε ψυχιατρική κλινική

Το περιστατικό με τα απειλητικά μηνύματα συνέβη δύο ημέρες πριν την εισαγωγή του Γιάννη Παπαμιχαήλ σε ψυχιατρική κλινική. Η εισαγωγή του στο νοσοκομείο «Αττικόν» έγινε γνωστή χθες, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, και πραγματοποιήθηκε έπειτα από εισαγγελική παραγγελία συγγενικών του προσώπων.

Ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε ότι μία ημέρα μετά τη λήψη των απειλητικών μηνυμάτων, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ανέβασε ένα «ακατάληπτο βίντεο». Λίγες ημέρες αργότερα, όπως είπε, οδηγήθηκε στην ψυχιατρική κλινική.

Με πληροφορίες από: Topontiki