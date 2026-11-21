Σε ψυχιατρική κλινική στο Δαφνί οδηγήθηκε ένας 44χρονος βοηθός εκπαιδευτικού, με εντολή εισαγγελέα, μετά από ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σε ειδικό σχολείο στον Άγιο Δημήτριο. Ο άνδρας συνελήφθη έπειτα από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 44χρονος φέρεται να έδειξε τα γεννητικά του όργανα και να φίλησε μια 26χρονη δασκάλα μπροστά σε μαθητές, αφού πρώτα είχε κλειδώσει την πόρτα της αίθουσας διδασκαλίας. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει ήδη ξεκινήσει πειθαρχικές διαδικασίες και έχει ενεργοποιήσει μέτρα υποστήριξης για τη σχολική κοινότητα.

Το χρονικό του περιστατικού στο ειδικό σχολείο

Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες, 20 Νοεμβρίου του 2026, το μεσημέρι, εντός των εγκαταστάσεων του ειδικού σχολείου στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με τις αναφορές, ο 44χρονος, ο οποίος είναι μέλος του ειδικού βοηθητικού προσωπικού του σχολείου, εισήλθε σε μία αίθουσα διδασκαλίας. Εντός της αίθουσας βρίσκονταν μαθητές, καθώς και η 26χρονη δασκάλα.

Ο βοηθός εκπαιδευτικού, αφού κλείδωσε την πόρτα της αίθουσας, φέρεται να επέδειξε τα γεννητικά του όργανα. Αμέσως μετά, πλησίασε τη δασκάλα και την φίλησε, όλα αυτά μπροστά στα παιδιά που ήταν παρόντα. Η καταγγελία που ακολούθησε αφορούσε πράξεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομης κατακράτησης.

Άμεση κινητοποίηση και σύλληψη

Μετά το συμβάν, δάσκαλοι του σχολείου κινητοποιήθηκαν άμεσα. Κατάφεραν να ξεκλειδώσουν την πόρτα της αίθουσας, απεγκλωβίζοντας έτσι τους μαθητές και την 26χρονη δασκάλα. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία έφτασε στο σχολείο και προχώρησε στη σύλληψη του 44χρονου βοηθού εκπαιδευτικού.

Στη συνέχεια, ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ο οποίος διέταξε την ψυχιατρική εξέταση του συλληφθέντος. Κατόπιν αυτής της εντολής, ο 44χρονος οδηγήθηκε στο Δαφνί για την απαραίτητη εκτίμηση της ψυχικής του κατάστασης. Οι αρχές διερευνούν όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης.

Η παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κινητοποιήθηκε άμεσα μόλις έγινε γνωστή η καταγγελία. Με παρέμβαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, η Υποδιευθύντρια του σχολείου μετέβη στην Αστυνομία για να καταθέσει σχετικά με το περιστατικό. Ο Διευθυντής του σχολείου απουσίαζε με νόμιμη άδεια κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για την υποβολή αναφοράς στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Στόχος είναι η πλήρης διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης και η εξέταση του ενδεχομένου τέλεσης πρόσθετων αξιόποινων πράξεων, πέραν της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και της παράνομης κατακράτησης, όπως είναι και η άσκηση βίας.

Μέτρα παιδαγωγικής και ψυχολογικής υποστήριξης

Ταυτόχρονα με τις νομικές και πειθαρχικές διαδικασίες, ενεργοποιήθηκαν και οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη της σχολικής κοινότητας. Ο αρμόδιος Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής επισκέφθηκε το σχολείο για να παράσχει την απαραίτητη συνδρομή και καθοδήγηση.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, όπου συζητήθηκαν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, προβλέπεται να ξεκινήσει μια εντατική παρέμβαση από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης και εξειδικευμένους ψυχολόγους. Αυτή η παρέμβαση έχει ως στόχο την παροχή υποστήριξης τόσο στους μαθητές και τις οικογένειές τους, όσο και στους εκπαιδευτικούς και το σύνολο του προσωπικού του σχολείου, προκειμένου να διαχειριστούν τις επιπτώσεις του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis