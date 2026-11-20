Με μια «βροχή» πανελλήνιων ρεκόρ άνοιξε η αυλαία του πανελληνίου πρωταθλήματος άρσης βαρών, το οποίο διεξάγεται στη Νίκαια. Η πρώτη μέρα της διοργάνωσης επιφύλασσε έντονες συγκινήσεις και κορυφαίες επιδόσεις, με αρκετούς αθλητές να ξεπερνούν τα όριά τους και να γράφουν ιστορία.

Η μονομαχία ανάμεσα στον Παναγιώτη Σπύρου και τον Ανδρέα Σηφογιαννάκη στην κατηγορία των 75 κιλών αναδείχθηκε ως το κορυφαίο γεγονός της πρεμιέρας. Οι δύο αθλητές προσέφεραν ένα θέαμα υψηλού επιπέδου, με τις επιδόσεις τους να αλλάζουν διαρκώς τα δεδομένα των πανελλήνιων ρεκόρ.

Η εντυπωσιακή μονομαχία στα 75 κιλά

Στην κατηγορία των 75 κιλών, ο Παναγιώτης Σπύρου ήταν ο πρώτος που κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στο επολέ ζετέ. Ο αθλητής κατάφερε να σηκώσει 150 κιλά, επίδοση που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες για την κίνηση αυτή.

Η απάντηση ήρθε άμεσα από τον Ανδρέα Σηφογιαννάκη, ο οποίος αγωνίζεται για τον ΟΦΚ Αρκαδίου. Στην επόμενη προσπάθειά του, ο Σηφογιαννάκης βελτίωσε το ρεκόρ κατά ένα κιλό, σηκώνοντας 151 κιλά στο επολέ ζετέ. Ωστόσο, η τελευταία λέξη ανήκε ξανά στον Παναγιώτη Σπύρου, ο οποίος εκπροσωπεί τον ΠΑΣ Ανταγόρα Κω. Ο Σπύρου κατάφερε να ανεβάσει την επίδοση στα 152 κιλά στο επολέ ζετέ, διαμορφώνοντας το τελικό ρεκόρ της μονομαχίας.

Τα πολλαπλά ρεκόρ του Παναγιώτη Σπύρου

Πέρα από την εντυπωσιακή του επίδοση στο επολέ ζετέ, ο Παναγιώτης Σπύρου σημείωσε και ένα ακόμα σημαντικό πανελλήνιο ρεκόρ. Φτάνοντας στο σύνολο τα 277 κιλά, ο αθλητής πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ τόσο στο επολέ ζετέ όσο και στο σύνολο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιδόσεις αυτές του Παναγιώτη Σπύρου αναγνωρίστηκαν ως πανελλήνια ρεκόρ και στις τέσσερις ηλικιακές κατηγορίες, υπογραμμίζοντας το εύρος και τη σημασία των επιτευγμάτων του στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Τέσσερα πανελλήνια ρεκόρ από τον Κωνσταντίνο Λαμπρίδη

Νωρίτερα, στην κατηγορία των 65 κιλών, ο Κωνσταντίνος Λαμπρίδης ήταν ο πρωταγωνιστής, καταρρίπτοντας τέσσερα πανελλήνια ρεκόρ. Ο αθλητής επέδειξε εξαιρετική φόρμα και δύναμη, αφήνοντας το δικό του στίγμα στην πρώτη μέρα της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, ο Λαμπρίδης σήκωσε 156 κιλά στο επολέ ζετέ, επίδοση που του χάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών και νέων ανδρών στην κίνηση. Επιπλέον, με συνολική επίδοση 276 κιλών, ο Κωνσταντίνος Λαμπρίδης πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών και νέων ανδρών και στο σύνολο, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετικά επιτυχημένη παρουσία.

Νέες επιδόσεις από τον Αντώνη Παπαδόπουλο

Στις μικρότερες κατηγορίες, ο Αντώνης Παπαδόπουλος του ΠΑΟΚ ξεχώρισε στην κατηγορία των 60 κιλών. Ο νεαρός αθλητής σημείωσε δύο πανελλήνια ρεκόρ στην κατηγορία των παίδων, δείχνοντας το ταλέντο και τις δυνατότητές του.

Ο Παπαδόπουλος κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ παίδων στο αρασέ με 92 κιλά. Παράλληλα, πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ παίδων και στο σύνολο, με συνολική επίδοση 201 κιλών, προσθέτοντας και αυτός το όνομά του στη λίστα των αθλητών που διακρίθηκαν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta