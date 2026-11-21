Δύο σοβαρά περιστατικά κυβερνοασφάλειας βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών των αμερικανικών αρχών, καθώς χάκερ φέρονται να παραβίασαν την κεντρική βάση εγκληματολογικών πληροφοριών του FBI, καθώς και το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών προς αγρότες του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA). Οι επιθέσεις, οι οποίες έγιναν γνωστές με διαφορά λίγων ημερών, έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια κρίσιμων κυβερνητικών υποδομών.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τα δύο περιστατικά μεταξύ τους, ενώ η ταυτότητα των δραστών παραμένει άγνωστη. Οι αμερικανικές αρχές διερευνούν την έκταση των παραβιάσεων και το εάν υποκλάπηκαν ευαίσθητα δεδομένα από τα κυβερνητικά συστήματα.

Παραβίαση στην καρδιά του FBI

Η παραβίαση του συστήματος του FBI εντοπίστηκε τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με πρόσωπα με γνώση της έρευνας. Πρόκειται για το National Crime Information Center (NCIC), την κεντρική βάση δεδομένων που χρησιμοποιούν ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αστυνομικές αρχές.

Το NCIC είναι ζωτικής σημασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με εντάλματα σύλληψης, ποινικά μητρώα και ελέγχους ιστορικού, καθιστώντας το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό για την καθημερινή λειτουργία των διωκτικών αρχών. Παραμένουν άγνωστα η ταυτότητα των δραστών, η έκταση της πρόσβασής τους και το εάν υποκλάπηκαν ευαίσθητα δεδομένα, ενώ το FBI δεν έχει ανταποκριθεί άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Στο στόχαστρο το υπουργείο Γεωργίας

Την ίδια περίοδο, κυβερνοεπίθεση δέχθηκε και το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ. Στόχος ήταν το ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου πραγματοποιούνται πληρωμές προς Αμερικανούς αγρότες. Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν για την παραβίαση την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους του υπουργείου.

Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά το ενδεχόμενο οι δράστες να χρησιμοποιήσουν το σύστημα πληρωμών ως δίοδο για πρόσβαση σε άλλες βάσεις δεδομένων. Αυτές οι βάσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες για την ασφάλεια των τροφίμων και επιστημονικές έρεψες σχετικά με ασθένειες που μεταδίδονται από ζώα. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί πρόσβαση των χάκερ στις συγκεκριμένες πληροφορίες, ούτε έχει διαπιστωθεί εάν αποσπάστηκαν δεδομένα από τα συστήματα του υπουργείου.

Ανησυχία και έλλειψη σχολίων

Η αμερικανική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA), όταν ζητήθηκε σχόλιο, παρέπεμψε τα ερωτήματα στο υπουργείο Γεωργίας. Το τελευταίο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στα αιτήματα, ενώ οι δράστες των επιθέσεων δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Η κατάσταση αυτή εντείνει τις ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα των μέτρων κυβερνοασφάλειας στις κρίσιμες κυβερνητικές υποδομές των ΗΠΑ, δεδομένης της σημασίας των συστημάτων που παραβιάστηκαν για την εθνική ασφάλεια και την οικονομία.

Δηλώσεις εν μέσω παραβίασης

Η νέα υπόθεση στο FBI αποκτά ιδιαίτερη διάσταση, καθώς την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου, την ίδια ημέρα που στελέχη της υπηρεσίας είχαν ήδη ενημερωθεί για την παραβίαση, ο διευθυντής της, Κας Πατέλ, εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή. Ο κ. Πατέλ εξήρε τις επιδόσεις της κυβέρνησης Τραμπ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Συγκεκριμένα, ο Πατέλ αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Winter Shield», μια πρωτοβουλία που είχε ολοκληρωθεί μήνες νωρίτερα και αποσκοπούσε στην ενίσχυση της προστασίας επιχειρήσεων και οργανισμών από κυβερνοεπιθέσεις. Η παρουσίασή της έγινε σαν να βρισκόταν σε εξέλιξη, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με την ενημέρωση του κοινού εν μέσω των εξελίξεων στις κυβερνοεπιθέσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki