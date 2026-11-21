Κλήση σε απολογία για τον πρώην υπουργό Κώστα Αχ. Καραμανλή, σηματοδοτώντας το τέλος της ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση των Τεμπών. Η απολογία του έχει οριστεί για την ερχόμενη Πέμπτη ενώπιον του αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη. Αυτή η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης στο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου.

Η ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας

Η κλήση του Κώστα Αχ. Καραμανλή για απολογία αποτελεί ένα κομβικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης των Τεμπών. Ο πρώην υπουργός θα περάσει την πόρτα του γραφείου του αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη ως κατηγορούμενος, την ερχόμενη Πέμπτη. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί επίσημα το τέλος της ανακριτικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την υπόθεση.

Η διαδικασία της απολογίας είναι ένα κρίσιμο στάδιο, κατά το οποίο ο κ. Καραμανλής θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις θέσεις του. Η ολοκλήρωση αυτής της φάσης είναι απαραίτητη για την προώθηση της δικογραφίας στα επόμενα στάδια της δικαιοσύνης, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

Η πορεία της δικογραφίας μετά την απολογία

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του Κώστα Αχ. Καραμανλή, η δικογραφία θα ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδρομή εντός του δικαστικού συστήματος. Το πρώτο βήμα είναι η διαβίβασή της στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας θα εξετάσει το σύνολο των στοιχείων και των καταθέσεων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας.

Στη συνέχεια, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Αυτό το συμβούλιο αποτελεί ένα ανώτατο δικαστικό όργανο, το οποίο θα αναλάβει την περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης. Η απόφαση του συμβουλίου αναμένεται να είναι καθοριστική για την πορεία της υπόθεσης των Τεμπών.

Η απόφαση για δεύτερο ειδικό δικαστήριο

Το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου θα έχει την ευθύνη να αποφασίσει οριστικά και αμετάκλητα για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα: αν θα υπάρξει ή όχι και δεύτερο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Η απόφαση αυτή θα ληφθεί μέσω ενός βουλεύματος, το οποίο θα καθορίσει την περαιτέρω δικαστική αντιμετώπιση της υπόθεσης.

Η δημιουργία ενός Ειδικού Δικαστηρίου είναι μια διαδικασία που ακολουθείται σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου θα είναι δεσμευτική και θα καθορίσει το πλαίσιο εντός του οποίου θα εξελιχθεί η υπόθεση, επηρεάζοντας άμεσα την πορεία της δικαιοσύνης για το τραγικό συμβάν.

Εκτιμήσεις για τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας

Δικαστικές πηγές, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, εκτιμούν ότι η ολοκλήρωση της συνολικής διαδικασίας ενδέχεται να απαιτήσει αρκετό διάστημα. Η πολυπλοκότητα της υπόθεσης και οι απαιτούμενες νομικές διαδικασίες συνηγορούν σε μια χρονική διάρκεια που δεν μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα.

Αυτή η εκτίμηση σημαίνει ότι η υπόθεση των Τεμπών πιθανότατα θα παραμείνει ανοικτή και ενεργή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Το γεγονός αυτό, όπως αναφέρεται, έχει τη δική του προφανή σημασία, καθώς μια τόσο σοβαρή δικαστική υπόθεση θα βρίσκεται στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια μιας ευαίσθητης πολιτικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis