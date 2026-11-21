Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο φως τη σχέση ανάμεσα στη σειρά γέννησης των παιδιών και την πιθανότητα εμφάνισης συγκεκριμένων παθήσεων. Η έρευνα, η οποία εξέτασε περισσότερες από 500 διαφορετικές καταστάσεις υγείας, αναδεικνύει ότι η θέση ενός παιδιού στην οικογένεια μπορεί να συνδέεται με ορισμένες πτυχές της υγείας του. Τα ευρήματα υποδεικνύουν πως τα πρωτότοκα παιδιά ενδέχεται να αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για τέσσερις συγκεκριμένες διαταραχές.

Τα ευρήματα για τα πρωτότοκα παιδιά

Η επιστημονική μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Nature, εντόπισε τέσσερις παθήσεις για τις οποίες τα πρωτότοκα παιδιά έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν. Συγκεκριμένα, τα πρωτότοκα παιδιά φαίνεται να αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για αυτισμό, τροφικές αλλεργίες, αλλεργική ρινίτιδα και Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ).

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι, παρόλο που η σειρά γέννησης δεν αποτελεί άμεση αιτία για την εμφάνιση αυτών των καταστάσεων, φαίνεται να είναι ένας από τους οικογενειακούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία. Αυτά τα ευρήματα προσθέτουν μια νέα διάσταση στην κατανόηση του πώς οι οικογενειακές δυναμικές μπορεί να συνδέονται με την υγεία των παιδιών.

Διαφορές και στους δευτερότοκους

Η μελέτη δεν περιορίστηκε μόνο στα πρωτότοκα παιδιά, αλλά εξέτασε και τις πιθανές διαφορές στην υγεία των δευτερότοκων. Τα ευρήματα έδειξαν ότι και τα δευτερότοκα παιδιά εμφάνισαν αυξημένο κίνδυνο για άλλες καταστάσεις υγείας, σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα αδέλφια τους.

Πιο συγκεκριμένα, τα δευτερότοκα παιδιά ήταν πιο πιθανό να παρουσιάσουν διαταραχές χρήσης ουσιών, με τον κίνδυνο να είναι αυξημένος κατά 19%. Επιπλέον, εμφάνισαν αυξημένο κίνδυνο για γαστρεντερολογικές παθήσεις, με τη συχνότητα εμφάνισης να είναι κατά 14% υψηλότερη σε σχέση με τα πρωτότοκα αδέλφια τους. Αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν ότι η επίδραση της σειράς γέννησης μπορεί να είναι διαφορετική και να αφορά ποικίλες πτυχές της υγείας για κάθε παιδί στην οικογένεια.

Η μεθοδολογία της έρευνας

Η εκτεταμένη αυτή επιστημονική μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές από τα Πανεπιστήμια του Σικάγου και Κολούμπια. Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων τους, οι επιστήμονες ανέλυσαν μια εκτεταμένη βάση δεδομένων ασφαλιστικών προγραμμάτων που αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης, μελετήθηκαν ζεύγη αδελφών και ο κίνδυνος εμφάνισης για περισσότερες από 500 διαφορετικές ασθένειες.

Προκειμένου να εξαλείψουν τυχόν μεροληψίες στα αποτελέσματα, οι ερευνητές εφάρμοσαν δύο διαφορετικούς τύπους συγκρίσεων. Αρχικά, συνέκριναν παρόμοια ζεύγη αδελφών από διαφορετικές οικογένειες, λαμβάνοντας υπόψη και σταθμίζοντας παράγοντες όπως η ηλικία και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Στη συνέχεια, προχώρησαν σε σύγκριση αδελφών μέσα στην ίδια οικογένεια, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των πιθανών συσχετίσεων.

Η σειρά γέννησης ως παράγοντας υγείας

Τα ευρήματα της μελέτης διευκρινίζουν ότι το να είναι κάποιος πρωτότοκο παιδί δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα εμφανίσει τις αναφερόμενες παθήσεις. Ομοίως, δεν υποδεικνύεται ότι τα μικρότερα αδέλφια προστατεύονται πλήρως από αυτές τις καταστάσεις. Αντίθετα, η έρευνα υπογραμμίζει ότι η σειρά γέννησης αποτελεί έναν από τους πολλούς οικογενειακούς παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία ενός ατόμου.

Η μελέτη δεν προχώρησε στην εξέταση των συγκεκριμένων λόγων για τους οποίους η σειρά γέννησης ενδέχεται να συνδέεται με τις διάφορες καταστάσεις υγείας. Οι αιτίες αυτών των διαφορών παραμένουν ασαφείς, και τα ευρήματα προς το παρόν παρέχουν μια βάση για περαιτέρω διερεύνηση των πολύπλοκων σχέσεων μεταξύ της οικογενειακής δομής και της υγείας.

Με πληροφορίες από: Enikos