Δύο άτομα τραυματίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο Μαντούδι της Εύβοιας. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των επιβαινόντων. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό τους και τη διακομιδή τους σε νοσοκομείο.

Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια

Το ατύχημα έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή του Μαντουδίου, στην Εύβοια, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Η απώλεια του ελέγχου οδήγησε το ΙΧ εκτός του οδικού δικτύου, με σοβαρές συνέπειες για τους επιβάτες.

Μετά την εκτροπή από την πορεία του, το αυτοκίνητο ανατράπηκε πλήρως, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να βρεθούν εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτό. Η ανατροπή του οχήματος κατέστησε απαραίτητη την επέμβαση ειδικών δυνάμεων για την ασφαλή απελευθέρωση των ατόμων που βρίσκονταν στο εσωτερικό του. Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την παροχή βοήθειας.

Οι επιβαίνοντες στο όχημα

Στο αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα επέβαιναν συνολικά τρία άτομα. Πρόκειται για ένα ζευγάρι, αμφότεροι ηλικίας 65 ετών, καθώς και μία 56χρονη συγγενής τους. Και οι τρεις βρέθηκαν εγκλωβισμένοι εντός του οχήματος μετά την ανατροπή του, δημιουργώντας την ανάγκη για άμεση επέμβαση από τις διασωστικές δυνάμεις.

Η κατάσταση των επιβαινόντων αποτέλεσε άμεση προτεραιότητα για τις δυνάμεις διάσωσης που έφτασαν στο σημείο του συμβάντος. Οι πληροφορίες σχετικά με τους επιβάτες περιορίζονται στην ηλικία και τη συγγενική τους σχέση, καθώς και στον αριθμό των ατόμων που βρίσκονταν εντός του οχήματος τη στιγμή του ατυχήματος.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Μόλις έγινε γνωστό το συμβάν, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν άμεσα στον τόπο του ατυχήματος στο Μαντούδι της Εύβοιας. Ο βασικός τους στόχος ήταν ο ασφαλής απεγκλωβισμός και των τριών ατόμων που βρίσκονταν μέσα στο αναποδογυρισμένο όχημα. Οι πυροσβέστες επιχείρησαν με τα κατάλληλα μέσα και τεχνικές για να απελευθερώσουν τους επιβάτες από την παγίδα του ανατραπέντος ΙΧ.

Η παρουσία της Πυροσβεστικής ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση της κατάστασης, καθώς οι επιβαίνοντες είχαν εγκλωβιστεί μετά την ανατροπή του αυτοκινήτου. Οι ενέργειές τους επικεντρώθηκαν στην παροχή άμεσης βοήθειας και στην εξασφάλιση της ασφάλειας των ατόμων, προκειμένου να μπορέσουν να παραληφθούν από τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Διακομιδή στο Κέντρο Υγείας

Από τους τρεις επιβαίνοντες, το ζευγάρι των 65χρονων υπέστη τραυματισμούς εξαιτίας του τροχαίου ατυχήματος. Αμέσως μετά τον επιτυχή απεγκλωβισμό τους από την Πυροσβεστική, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την περαιτέρω ιατρική τους φροντίδα και παρακολούθηση.

Η 56χρονη συγγενής τους, η οποία επίσης επέβαινε στο όχημα τη στιγμή του συμβάντος, δεν υπέστη τραυματισμούς. Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους και για τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, διακομίστηκε και αυτή στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου. Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών παρακολουθείται από το ιατρικό προσωπικό, ενώ διενεργούνται οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta