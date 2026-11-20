Μια κινηματογραφική καταδίωξη εκτυλίχθηκε στους δρόμους των Ιωαννίνων, όταν ο οδηγός ενός μαύρου SUV αγνόησε σήμα αστυνομικών για έλεγχο. Το περιστατικό συνέβη λίγη ώρα αφότου επιβαίνοντες του οχήματος φέρονται να είχαν αποσπάσει μεγάλο χρηματικό ποσό και χρυσές λίρες από ηλικιωμένη, μέσω τηλεφωνικής απάτης. Η καταδίωξη κατέληξε σε πυροβολισμούς και τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ατόμων, ενώ η ιδιοκτήτρια του οχήματος συνελήφθη αργότερα στο Ζεφύρι.

Η απάτη και η έναρξη της καταδίωξης

Η υπόθεση ξεκίνησε με μία τηλεφωνική απάτη, κατά την οποία τουλάχιστον τρεις επιβαίνοντες του μαύρου SUV φέρονται να απέσπασαν από μία ηλικιωμένη 400 χρυσές λίρες και περίπου 50.000 ευρώ. Λίγη ώρα αργότερα, ο οδηγός του συγκεκριμένου οχήματος αγνόησε σήμα αστυνομικών για έλεγχο, θέτοντας σε κίνηση μια επεισοδιακή καταδίωξη στους δρόμους των Ιωαννίνων.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν καρέ καρέ τη στιγμή της καταδίωξης, η οποία ξεκίνησε έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης. Σε βίντεο ντοκουμέντο, που εξασφάλισε το Mega, φαίνεται η έναρξη της κινηματογραφικής πορείας του μαύρου SUV.

Ελιγμοί και διαφυγή του οχήματος

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο οδηγός του μαύρου SUV πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς. Συγκεκριμένα, μπήκε ανάποδα σε πρατήριο υγρών καυσίμων και βγήκε από την είσοδο της επιχείρησης, σε μια προσπάθεια να διαφύγει τον έλεγχο. Ένας αστυνομικός τον καταδίωξε και του έκανε σήμα να σταματήσει, ωστόσο ο οδηγός του οχήματος αγνόησε τις εντολές, ανέπτυξε ταχύτητα και κατάφερε να διαφύγει προσωρινά.

Η πορεία του οχήματος συνεχίστηκε στους δρόμους των Ιωαννίνων, με τις αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται στα ίχνη του, προσπαθώντας να το ακινητοποιήσουν.

Το επεισόδιο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Η καταδίωξη κορυφώθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου είχαν σπεύσει ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις για να ανακόψουν την πορεία του SUV. Παρά την κλειστή μπάρα στην είσοδο του νοσοκομείου και την παρουσία μοτοσικλέτας της Τροχαίας, ο οδηγός του οχήματος δεν σταμάτησε.

Αντιθέτως, παραβίασε την μπάρα και παρέσυρε τη μοτοσικλέτα, σέρνοντάς την για αρκετά μέτρα. Στο πλαίσιο του συμβάντος, αστυνομικός της Τροχαίας φέρεται να πυροβόλησε σε μια προσπάθεια ακινητοποίησης του οχήματος, χωρίς όμως να αποτρέψει τη διαφυγή του οδηγού. Από το περιστατικό προκλήθηκαν ελαφρείς τραυματισμοί στον αστυνομικό της Τροχαίας και σε έναν εργαζόμενο του νοσοκομείου, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στον χώρο στάθμευσης και έπεσε στο έδαφος για να προστατευτεί.

Ταυτοποίηση και συλλήψεις

Μετά το επεισόδιο, οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση του 30χρονου οδηγού του μαύρου SUV. Λίγο αργότερα, στο Ζεφύρι εντοπίστηκε και συνελήφθη η 24χρονη ιδιοκτήτρια του οχήματος, η οποία φέρεται να είναι συνεργός του κυκλώματος που διέπραξε την απάτη.

Η γυναίκα οδηγήθηκε στην εισαγγελία και αναμένεται να μεταχθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων, όπου διεξάγονται οι έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού και την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων. Προς το παρόν, δεν έχουν διευκρινιστεί οι κατηγορίες που ενδεχομένως αντιμετωπίζει η ιδιοκτήτρια του οχήματος, ούτε εάν προκύπτει οποιαδήποτε εμπλοκή της στην καταδίωξη αυτή καθαυτή.

Με πληροφορίες από: Newsit